LIVE F1, GP Australia 2018 in DIRETTA: qualifiche (sabato 24 marzo). E’ lotta per la pole! Hamilton favorito, Vettel, Raikkonen e Verstappen all’attacco!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d’Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1. Finalmente ci siamo! Mercedes, Ferrari e Red Bull sono pronte a giocarsi tutte le loro carte per centrare la prima pole position della stagione e proiettarsi alla gara di domani nel miglior modo possibile.

Lewis Hamilton ha fatto paura nel primo giorno di prove libere. Veloce e consistente, sulla sua W09, il britannico ha fatto capire di essere pronto ad iniziare il proprio percorso da dove lo aveva interrotto nel 2017. La fame di vittoria è sempre la stessa per il 4 volte campione del mondo ed all’Albert Park vuol far propria la partenza dalla p.1 ed arricchire il proprio palmares leggendario di un altro risultato importante.

Ci proveranno i ferraristi e i “bibitari” a contrastare l’incedere di Lewis anche se Daniel Ricciardo subirà una penalizzazione di 3 posizioni in griglia di partenza per non aver rispettato il limite di velocità imposto nel caso di red flag nelle PL2. Un brutto colpo per l’idolo di casa, costretto ad una corsa in salita. In casa del Cavallino Rampante, le risposte sono state buone anche se il set-up non è ancora ideale. La SF71H è parsa macchina estremamente veloce ma non facile da mettere a punto, come accadeva con il modello precedente. Una sfida, dunque, probante per Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen ed i tecnici.

Tuttavia, un altro elemento che potrebbe condizionare il darsi in pista è il meteo. E’ prevista pioggia a Melbourne e questo andrebbe a sconvolgere tutti i programmi. Nel caso, servirà sangue freddo ed anche un pizzico di fortuna nel saper interpretare il momento migliore per scendere in pista ed ottenere il tempo.

OASport vi offrirà, dunque, la DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d’Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle ore 07.00 (italiane). Buon divertimento!

Clicca qui per la cronaca delle prove libere 3













FOTOCATTAGNI