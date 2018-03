F1, GP Australia 2018: risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti! Colpo finale della Ferrari dopo un turno sul bagnato

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE

Sebastian Vettel davanti a tutti al termine delle prove libere 3 del GP di Australia, prima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha stampato il miglior tempo (1:26.067) al termine di un turno caratterizzato dall’asfalto bagnato. Soltanto negli ultimi cinque minuti è tornato a fare capolino il sole e la pista si è totalmente asciugata permettendo così alla Ferrari di montare le gomme ultrasoft sulle sue vetture.

Il tedesco piazza subito il tempo precedendo il compagno di squadra Kimi Raikkonen (1:28.499) e la Alfa Romeo Sauber di Ericsson (1:28.890). Soltanto questi tre piloti, infatti, hanno avuto modo di completare una tornata con le slick. Le Rosse avevano faticato davvero molto con l’asfalto bagnato, l’acqua sembrava essere un serio problema per la casa di Maranello che prima del colpo finale veleggiava a metà classifica e pagava dazio nei confronti degli altri team. La speranza è che le condizioni meteo non siano pessime per il prosieguo del weekend, a partire dalle qualifiche che scatteranno alle ore 07.00.



Il miglior tempo su gomme intermedie è stato firmato dallo scatenato Max Verstappen (1:31.680) che ha dimostrato un ottimo passo con la sua Red Bull precedendo Carlos Sainz (1:33.172) e il compagno di squadra Daniel Ricciardo (1:34.043). Subito dietro le Mercedes di Valtteri Bottas (1:34.174) e Lewis Hamilton (1:34.225). Il Campione del Mondo è sceso in pista soltanto dopo trenta minuti dall’inizio del turno, colpito anche da problemi di elettronica che lo hanno costretto a sostituire il volante. Può ritenersi soddisfatto anche Fernando Alonso (decimo, 1:34.298) che ha dato buone impressioni con la McLaren.

P # NAME BEST S1 S2 S3 1 5 S.VETTEL 1:26.067 – – 2 7 K.RAIKKONEN 1:28.499 – – 3 9 M.ERICSSON 1:28.890 – – 4 33 M.VERSTAPPEN 1:31.680 – – 5 55 C.SAINZ 1:33.172 – – 6 3 D.RICCIARDO 1:34.043 – – 7 77 V.BOTTAS 1:34.174 – – 8 44 L.HAMILTON 1:34.225 – – 9 2 S.VANDOORNE 1:34.233 – – 10 14 F.ALONSO 1:34.298 – – 11 10 P.GASLY 1:34.990 – – 12 28 B.HARTLEY 1:35.438 – – 13 35 S.SIROTKIN 1:35.589 – – 14 18 L.STROLL 1:35.828 – – 15 8 R.GROSJEAN 1:36.171 – – 16 16 C.LECLERC 1:36.448 – – 17 20 K.MAGNUSSEN 1:36.807 – – 18 27 N.HULKENBERG 1:38.482 – – 19 31 E.OCON – – 20 11 S.PEREZ – –













