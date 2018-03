F1, griglia di partenza GP Australia 2018: il risultato e la classifica delle qualifiche. Giro folle di Lewis Hamilton, Raikkonen in prima fila! 3° Sebastian Vettel

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha piazzato un giro fenomenale a Melbourne e precede le due Ferrari: in prima fila scatterà Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel è terzo ad appena dieci millesimi dal compagno di squadra. Valtteri Bottas è andato a muro nei primi minuti del Q3 e dunque scatterà in decima posizione. In seconda fila anche Max Verstappen mentre Dani Ricciardo partirà ottavo a causa delle tre posizioni di penalità. Di seguito la griglia di partenza del GP di Australia 2018 e la classifica delle qualifiche della prima tappa del Mondiale F1.

1. Hamiton

2. Raikkonen

3. Vettel

4. Verstappen

5. Magnussen

6. Grosjean

7. Hulkenberg

8. Ricciardo

9. Sainz

10. Bottas

11. Alonso

12. Vandoorne

13. Perez

14. Stroll

15. Ocon

16. Hartley

17. Ericsson

18. Leclerc

19. Sirotkin

20. Gasly