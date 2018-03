LIVE F1, GP Australia 2018 in DIRETTA: la gara in tempo reale. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen all’assalto di Lewis Hamilton

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del GP d’Australia 2018, primo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. L’uomo da battere, neanche a dirlo, sarà il campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Il fuoriclasse britannico ha dominato le qualifiche, rifilando 7 decimi al primo degli inseguitori con la sua Mercedes. La Ferrari, tuttavia, possiede le armi per provare a dar fastidio al quattro volte iridato. Fondamentale, se non decisiva, sarà la partenza: Kimi Raikkonen scatterà dalla prima fila e dovrà cercare in ogni modo di trovare uno spunto migliore rispetto all’inglese. Dalla terza piazza, invece, partirà Sebastian Vettel, molto ottimista sul passo gara del Cavallino Rampante, in grado di giocarsela con le Frecce d’Argento. Attenzione alla mina vagante Max Verstappen: la Red Bull sa gestire al meglio il degrado delle gomme e potrebbe davvero pescare il jolly. Da dietro cercheranno la rimonta Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas. Sarà una gara al cardiopalma. Si comincia alle 7.10. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale!









La griglia di partenza

