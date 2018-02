LIVE Shakhtar Donetsk-Roma, Champions League 2018 in DIRETTA: andata ottavi di finale. Formazioni ufficiali: Di Francesco conferma Under e ritrova Florenzi dal 1′

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Shakhtar Donetsk-Roma, andata degli ottavi di finale di Champions League.

Partita fondamentale per i giallorossi, che dovranno provare ad indirizzare già il confronto. Non è una trasferta facile ma la Roma ha le carte in regola per poter mettere in discesa l’eliminatoria. La squadra di Eusebio Di Francesco si è ristabilita dopo la crisi di dicembre/gennaio ed è reduce da tre vittorie consecutive che l’hanno riportata al terzo posto della classifica in Serie A. Ora serve la conferma in Europa: la Roma ha fin qui ben figurato, avendo chiuso al primo posto il girone di ferro che comprendeva anche Chelsea e Atletico Madrid. L’occasione è ghiotta adesso, perché l’avversario è alla portata. Lo Shakhtar Donetsk è sì squadra insidiosa, che nella fase a gironi ha eliminato il Napoli, ma nelle corde dei giallorossi, che possono e devono sfruttare le proprie chance, a cominciare da stasera.

Il calcio d’inizio è previsto per le 20.45: noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi minuto dopo minuto su tutto quanto accade in campo per cercare di farvi vivere al meglio il match. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE testuale di Shakhtar Donetsk-Roma!

20.23 In generale sono quattro i confronti diretti tra Roma e Shakhtar, con bilancio favorevole agli ucraini (3 vittoria a 1). I giallorossi vinsero la prima sfida, l’andata della fase a gironi 2006-2007, per 4-0, mentre negli ottavi della stagione 2010-2011 persero anche l’andata, in casa, per 2-3, la penultima partita di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma

20.19 Due i precedenti della Roma in trasferta contro lo Shakhtar, entrambi negativi. L’ultimo è agli ottavi di finale della stagione 2010-2011, quando i giallorossi vennero sconfitti 3-0 (doppietta di Willian e gol di Eduardo, con rigore sbagliato da Borriello e Mexes espulso nel corso del primo tempo); l’altra sfida fu nei gironi della stagione 2006-2007, quando un gol di Marica determinò l’1-0 finale

20.15 Lo Shakhtar, invece, ha superato il girone che comprendeva anche il Napoli, togliendo il secondo posto proprio ai partenopei, alle spalle del Manchester City

20.10 Esame importante per la Roma, dopo la brillante prima fase che l’ha vista chiudere al primo posto il girone che comprendeva anche Chelsea e Atletico Madrid

20.00 Si gioca a Kharkiv, casa ormai fissa dello Shakhtar, per via della situazione di tensione che si vive nella Donbass

19.55 Contro, però, una formazione ostica, a cui non manca il talento davanti, con Marlos, Taison, Bernard e Ferreyra

19.50 Di Francesco conferma dunque il trio alle spalle di Dzeko. Under ha ben impressionato nelle ultime uscite ed affiancherà Nainggolan e Perotti, anche lui a segno sabato a Udine. Soprattutto, la Roma ritrova Florenzi dal 1′

19.40 Ecco le formazioni ufficiali!

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Kryvtsov, Rakitskyy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko

