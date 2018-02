LIVE Pagelle Shakhtar Donetsk-Roma, Champions League in DIRETTA: giallorossi in Ucraina per avvicinarsi ai quarti, Edin Dzeko e Cengiz Under all’attacco!

Nel gelo di Kharkiv (sono previsti -7°) in Ucraina, la Roma scende in campo contro lo Shakthar Donetsk (ore 20.45) per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un impegno non semplice per la squadra di mister Eusebio Di Francesco che se la vedrà contro una rivale temibile (come ricordiamo bene ha eliminato il Napoli nel suo girone) che sul proprio terreno di gioco, e nel suo clima, sa sempre esaltarsi. I giallorossi si presentano all’appuntamento con la chiara intenzione di impostare una gara d’attacco con il proprio 4-2-3-1, sospinta dal suo centravanti, Edin Dzeko e dall’astro nascente turno Cengiz Under che nelle ultime settimane si sta segnalando a suon di gol e prestazioni. Recupera all’ultimo minuto Alessandro Florenzi e torneranno Aleksandar Kolarov, Daniele De Rossi, dopo alcuni turni di stop, e Diego Perotti.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE

Di seguito le PAGELLE LIVE di Shakthar Donetsk-Roma per valutare, minuto dopo minuto, i migliori in campo di questo importante match di Champions League:

ROMA (4-2-3-1):

Alisson

Florenzi

Bruno Peres

Manolas

Fazio

Kolarov

De Rossi

Strootman

Cengiz Under

Nainggolan

Perotti

Dzeko

Shakthar Donetsk: (4-2-3-1): Pyatov, Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Edin Dzeko