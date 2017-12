MotoGP, Mondiale 2018: tutti i piloti e le moto al via. L’elenco completo tra conferme e nuovi arrivi

Mancano 80 giorni esatti al via del Mondiale MotoGP 2018. In occasione del GP del Qatar di Losail, consueto esordio della classe regina del Motomondiale, vedremo 24 piloti con diverse novità rispetto a dodici mesi fa. Se ai piani alti scuderie e protagonisti saranno gli stessi, le maggiori differenze le vedremo nella seconda parte del gruppo, anche per quanto riguarda i colori italiani, con l’approdo in MotoGP di Franco Morbidelli, fresco vincitore del titolo in Moto2.

Partiamo dalla vetta. Il Campione del Mondo Marc Marquez rimane saldamente in sella alla Repsol Honda per andare a caccia del quinto titolo in MotoGP, con al proprio fianco il connazionale Dani Pedrosa per il sesto anno consecutivo. Anche per quanto riguarda i grandi rivali tutto rimane immutato. Nel team Movistar Yamaha è confermata l’accoppiata Valentino Rossi-Maverick Vinales pronti al riscatto dopo un 2017 che sembrava regalare loro grandi gioie, ma che si è poi dissolto come una bolla di sapone. C’è grande curiosità attorno al team Ducati. Da un lato troviamo Andrea Dovizioso pronto nuovamente a contendere il primato a Marc Marquez fino alla fine, mentre vedremo come sarà il secondo anno di Jorge Lorenzo. Il maiorchino è reduce da una stagione assolutamente negativa e cercherà di tornare ai suoi livelli consueti. Dietro i migliori sei troviamo immediatamente la grande sorpresa del 2017: Johann Zarco. Il francese, in sella alla Yamaha del team Tech3, avrà nuovamente al suo fianco il tedesco Jonas Folger che, dopo il secondo posto del Sachsenring, ha vissuto un campionato tribolato per diversi problemi fisici a causa della rovinosa caduta di Silverstone.

Andiamo a conoscere, a questo punto, le novità. Partiamo dal team OCTO Pramac Ducati. Confermato il nostro Danilo Petrucci che, tuttavia, saluta il britannico Scott Redding che approda nel team Aprilia Racing Gresini (al fianco di Aleix Espargaro) al posto del britannico Sam Lowes che torna in Moto2. Al suo posto sbarca in Ducati l’australiano Jack Miller che lascia il team EG 0,0 Marc VDS. Quest’ultima scuderia rivoluziona completamente la sua line-up, con due rookie. Saranno, infatti, Franco Morbidelli e l’elvetico Thomas Luthi (vice-campione in Moto2 dove ha corso per ben 11 anni) alla guida della Honda del team belga. Per la casa nipponica, poi, raddoppia il team di Lucio Cecchinello. LCR Honda, infatti, affiancherà al già presente britannico Cal Crutchlow il nipponico Takaaki Nakagami, protagonista quest’anno in Moto2.

Passiamo ai team satellite Ducati. Nella scuderia Reale Avintia Racing correranno il rientrante spagnolo Esteve “Tito” Rabat (che abbandona il team EG 0,0 Marc VDS) e il belga Xavier Simeon che fino a pochi mesi fa era in Moto2. Per quanto riguarda il team di Angel Nieto, invece, sono confermati il ceco Karel Abraham e lo spagnolo Alvaro Bautista. Salutano la MotoGP, invece, il francese Loriz Baz (che fa il suo ritorno in Superbike) e lo spagnolo Hector Barbera che, dopo otto anni nella classe regina, ridiscende in Moto2. In Suzuki tutto invariato con Andrea Iannone e lo spagnolo Alex Rins pronti al riscatto dopo un 2017 con enormi difficoltà tecniche, ma che ha visto anche decisi miglioramenti sul finale. Concludiamo con il team Red Bull KTM che, a sua volta, non modifica la coppia composta dal britannico Bradley Smith e dallo spagnolo Pol Espargaro.

Nel complesso dei 24 piloti (con 13 titoli della classe regina complessivi), dunque, troviamo 9 rappresentanti spagnoli, 5 italiani, 3 britannici, un australiano, un belga, un francese, un giapponese, uno svizzero, un ceco ed un tedesco.

