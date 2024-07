Seguire gli eventi sportivi in tempo reale è diventato sempre più semplice grazie ai numerosi siti per guardare le partite live, tra cui spicca Snai con il suo servizio di streaming. Questo articolo ha l’obiettivo di fornire una guida dettagliata su come accedere e utilizzare il servizio di Snai streaming, oltre a illustrare il palinsesto disponibile.

Come utilizzare Snai live streaming





Ecco gli step da seguire iniziare a vedere le partite e gli eventi sportivi in diretta su Snai:

Registrazione: visitare il sito ufficiale di Snai, cliccare sul pulsante di registrazione e compilare il modulo con i dati personali. Convalidare l’account: inviare una copia fronte e retro del documento di identità fornito in fase di iscrizione, entro 30 giorni (a norma ADM / AAMS). Effettuare il login: dopo aver completato la registrazione, effettuare il login inserendo le credenziali selezionate negli step precedenti. Ricarica: per accedere allo streaming di Snai è sufficiente avere del saldo positivo sul proprio account. Questo significa che, per chi si è appena iscritto a Snai, sarà sufficiente una ricarica minima. Navigare nella sezione live streaming: aprire la sezione “Sport” dalla barra di navigazione principale in alto a sinistra. Selezionare “Live” dalla barra di navigazione secondaria al centro e poi “Top live” per l’elenco completo dei match disponibili. Selezionare l’evento desiderato: cliccare sul match di proprio interesse e poi su “Mostra video” tramite l’apposito pulsante in alto a sinistra.

Bonus Snai per nuovi utenti

I giocatori che effettuano la registrazione a Snai per la prima volta, sia che lo facciano per usufruire dei servizi streaming che per altro, potranno partecipare alle inziative di benvenuto a scelta tra scommesse e casinò. Qui sotto i dettagli delle promo attualmente attive.









Palinsesto disponibile su Snai streaming

Uno dei maggiori punti di forza di Snai streaming è l’ampiezza del palinsesto, composto da vari sport e competizioni internazionali. Gli utenti possono seguire decine di match diversi, verificando l’effettiva disponibilità sul sito ufficiale. Ecco una panoramica con i punti forti del palinsesto:

Calcio internazionale : si possono trovare competizioni europee ed extraeuropee come la Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e molte altre.

: si possono trovare competizioni europee ed extraeuropee come la Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e molte altre. Basket : tutte le partite principali della Lega Basket Serie A e di tornei internazionali fra cui l’NBA.

: tutte le partite principali della Lega Basket Serie A e di tornei internazionali fra cui l’NBA. Tennis : tornei del grande Slam, ovvero gli iconici Roland Garros, US Open, Australian Open, Wimbledon, oltre a tantissimi altri tornei dei circuiti ATP e WTA, Challenger e ITF.

: tornei del grande Slam, ovvero gli iconici Roland Garros, US Open, Australian Open, Wimbledon, oltre a tantissimi altri tornei dei circuiti ATP e WTA, Challenger e ITF. Volley : partite di Serie A1 e altri tornei globali.

: partite di Serie A1 e altri tornei globali. Motorsport : gare di Formula 1, MotoGP e altri campionati motoristici.

: gare di Formula 1, MotoGP e altri campionati motoristici. Sport invernali: gare di sci alpino, biathlon, salto con gli sci e altri sport invernali.

Punti forti di Snai diretta

Per maggiori info sull’offerta di gioco del bookmker, la recensione Snai completa è l’articolo giusto. Per quanto riguarda lo streaming, ecco le caratteristiche principali:

Accesso immediato : la piattaforma permette di accedere rapidamente agli eventi sportivi in corso.

: la piattaforma permette di accedere rapidamente agli eventi sportivi in corso. Qualità dello streaming : immagini nitide e audio chiaro, con una qualità che si adatta alla velocità della connessione internet. Purtroppo, sul nuovo sito di Snai, non è possibile vedere i contenuti a schermo intero ma esclusivamente nel riquadro standard in alto a sinistra oppure nella modalità “Picture in picture”.

: immagini nitide e audio chiaro, con una qualità che si adatta alla velocità della connessione internet. Purtroppo, sul nuovo sito di Snai, non è possibile vedere i contenuti a schermo intero ma esclusivamente nel riquadro standard in alto a sinistra oppure nella modalità “Picture in picture”. Versatilità : il servizio è disponibile su diversi dispositivi, fra cui PC, smartphone e tablet, sia su sistemi iOS che Android.

: il servizio è disponibile su diversi dispositivi, fra cui PC, smartphone e tablet, sia su sistemi iOS che Android. Interfaccia intuitiva: sul nuovo sito di Snai è abbastanza facile trovare i match in streaming, anche se rispetto alla precedente le cose sono peggiorate leggermente, dato che sono necessari 2 passaggi in più.

Problemi più comuni con lo streaming di sport online

Nel caso in cui si riscontrino problemi durante la visione di uno streaming, spesso è sufficiente seguire le indicazioni riportate qua sotto per risolverli rapidamente:

Connessione a internet : assicurarsi di avere una connessione stabile e veloce (almeno 7 – 8 Mbps in download e ping inferiore a 50 ms).

: assicurarsi di avere una connessione stabile e veloce (almeno 7 – 8 Mbps in download e ping inferiore a 50 ms). Saldo positivo : verificare che il saldo sul conto gioco sia positivo.

: verificare che il saldo sul conto gioco sia positivo. Chiudere e riaprire lo streaming : provare a chiudere la finestra dello streaming e riaprirla.

: provare a chiudere la finestra dello streaming e riaprirla. Contattare l’assistenza: se i problemi persistono, contattare il servizio assistenza clienti di Snai per ricevere supporto diretto.

FAQ

Come si fa a sapere quali eventi verranno trasmessi in diretta su Snai?

Al momento non è possibile consultare alcun elenco online aggiornato con il calendario dei match che verranno trasmessi in streaming. L’unica cosa che si può fare, è effettuare l’accesso sul sito e verificare quali eventi sono disponibili nella sezione Live.

È necessario scommettere per guardare gli eventi in diretta su Snai streaming?

Per accedere al live streaming Snai è sufficiente avere un saldo positivo sul proprio conto gioco. In alcuni casi, come per le partite di Serie A, potrebbe essere necessario scommettere un importo minimo per vedere i match.

Si possono vedere le partite a schermo intero da smartphone?

Con l’app di Snai è possibile vedere il match in modalità “Picture in picture” con immagini nitide e chiare.