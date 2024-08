È possibile aprire un conto gioco su stravegas.it solo se si risiede in Italia e si rispettano gli altri requisiti fondamentali.

Il contratto di gioco prevede che ciascuna persona sia titolare di un solo conto gioco. Pertanto, non è possibile creare account multipli.

No. Sebbene sia possibile effettuare depositi e giocate immediatamente, è necessario che Starvegas verifichi l’identità del titolare dell’account prima che siano permessi i prelievi delle vincite.

La verifica dell’identità consiste nell’invio di una copia del documento usato alla registrazione direttamente a Starvegas per il controllo. La convalida può essere eseguita in due modi:

Convalidare il conto gioco è un passaggio fondamentale e previsto da tutti i siti scommesse e casinò legali che rispettano i dettami dell’ADM. Si tratta di un passaggio atto a garantire il soddisfacimento dei requisiti di registrazione di cui abbiamo parlato più in alto.

Come altri siti scommesse e casinò legali, anche questo bookmaker prevede delle iniziative per incentivare la registrazione di nuovi clienti. Si tratta dei cosiddetti bonus Starvegas che vengono erogati al soddisfacimento di determinati requisiti e termini. Qui vediamo due offerte principali attualmente attive:

Per la registrazione da pagina web, è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

Chiariamo adesso che i servizi di gioco, siano scommesse che casinò, possono essere utilizzati sia da pagina web che da app mobile Starvegas. Stessa cosa vale per la procedura di iscrizione al sito, che può, quindi, essere eseguita a partire dal sito ufficiale o dall’applicazione compatibile sia con iOS che con dispositivi Android.

Per prima cosa chiariamo che il gioco d’azzardo, e quindi l’apertura di un conto gioco online, è vietata ai minori di 18 anni.. Qui sotto vediamo nello specifico i requisiti fondamentali per poter effettuare l’iscrizione a Starvegas:

Per maggiori info e pareri su palinsesto scommesse, giochi del casinò, strumenti di pagamento accettati, app mobile, servizio streaming, sicurezza e molto altro, è possibile consultare le recensioni Starvegas a cura della nostra redazione scommesse.

In questa pagina forniremo tutte le info utili alla registrazione a Starvegas e alla convalida del conto. Forniamo altresì dettagli sull’eventuale uso del codice promo e dei bonus benvenuto offerti ai nuovi utenti.

Starvegas registrazione: come iscriversi al sito scommesse e casinò

