In questa pagina verranno fornite tutti i passaggi per completare la registrazione su Lottomatica, sull’utilizzo del codice promozionale e sui bonus benvenuto per nuovi giocatori.

Per dettagli sui servizi offerti dal bookmaker è possibile dare un’occhiata alle recensioni Lottomatica che analizzano nel dettaglio il palinsesto sportivo, i giochi casinò, metodi di pagamento, app mobile, servizio clienti e molto altro.

Requisiti per l’iscrizione a Lottomatica

È importante ricordare che solo adulti residenti in Italia possono registrarsi su Lottomatica. Inoltre, chi si è autoescluso dalle piattaforme di gioco non può procedere con l’iscrizione. In particolare, le condizioni per la registrazione sono le seguenti:

Essere maggiorenni

Risiedere in Italia

Disporre di un documento d’identità valido e aggiornato

Lottomatica registrazione: come funziona

Fatta questa premessa, specifichiamo che la procedura di registrazione a Lottomatica può essere eseguita sia su pagina web che all’interno dell’app opportunamente scaricata sul proprio dispositivo..

Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di aprire un conto secondo due modalità:

Registrazione classica Lottomatica

Registrazione Spid Lottomatica

Nel secondo caso, anziché inserire manualmente i dati personali, il sistema utilizza direttamente le info registrate nel sistema di identità digitale. Pertanto, questa procedura risulta più breve da eseguire rispetto alla prima.

Come aprire conto Lottomatica: tutti i passaggi

Per completare la registrazione al sito scommesse Lottomatica è possibile seguire i passaggi elencati di seguito:

Accedere al sito di Goldbet e selezionare “Registrati” in alto a destra Digitare il proprio codice fiscale Selezionare la procedura di registrazione che si intende seguire tra classica e via Spid Compilare il modulo con le informazioni richieste Creare username e password di accesso al conto gioco Impostare i limiti di deposito nel relativo campo Accettare il contratto di gioco e spuntare le caselle necessarie Digitare i dettagli di un documento di identità in corso di validità Scegliere un bonus di benvenuto o inserire un codice promozionale Lottomatica Concludere la registrazione cliccando su Fine

Apertura conto Lottomatica e bonus benvenuto

Come molti altri operatori di gioco d’azzardo online, anche in questo caso alla registrazione è possibile scegliere di ottenere un bonus Lottomatica per le scommesse o per il casinò. In alcuni casi, potrebbe essere previsto un bonus aggiuntivo se si segue la procedura di registrazione via Spid.









Come verificare il conto Lottomatica

Se si è eseguita la procedura di registrazione classica a Lottomatica, sarà necessario procedere alla convalida del conto, come da normativa ADM.

Per fare ciò, è necessario inviare a Lottomatica una copia del documento che si è utilizzato alla registrazione entro 30 giorni.

La verifica può essere effettuata tramite l’invio per email a contratti@lottomatica.com o procedendo con l’upload sul conto gioco nella sezione “Profilo/Documenti”.

FAQ – Registrazione Lottomatica

È possibile prelevare denaro dal conto prima della convalida?

No. Le somme eventualmente vinte giocando ai giochi del sito scommesse e casinò possono essere prelevate solo dopo aver completato la verifica dell’identità del titolare del conto gioco.

È possibile creare più conti gioco Lottomatica?

No. Ogni individuo può creare un solo conto a sé intestato e da convalidare tramite l’invio di una copia del documento di identità.

Si può cambiare il limite di deposito dopo la registrazione Lottomatica?

Sì, è possibile modificare il limite deposito in un secondo momento. Eventuali aumenti vengono registrati dopo 7 giorni.

Pagine correlate a Registrazione Lottomatica?