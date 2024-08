Questa sezione fornisce tutte le informazioni riguardanti il codice promozionale Lottomatica e le sue modalità di utilizzo nelle offerte di benvenuto per scommesse e casinò.

Lottomatica codice promozionale: cos'è









Il codice promozionale Lottomatica, nella pratica, non è nient’altro che una sequenza alfanumerica da utilizzare in fase di registrazione. È collegato ad un bonus benvenuto Lottomatica e potrebbe talvolta permettere di partecipare a promozioni esclusive.

Lottomatica mette infatti a disposizione diverse promo di benvenuto che prevedono bonus per giocare gratuitamente alle slot machine, effettuare puntate alle scommesse sportive o giocare alle centinaia di altri titoli del casinò online (a seconda delle caratteristiche specifiche della promozione presa in esame).

Codice promo Lottomatica: dove usarlo

Quando si apre un account presso Better Lottomatica, potrebbe essere richiesto l’utilizzo di un codice promozionale Lottomatica per accedere alle promozioni di benvenuto. Questo campo può essere disponibile direttamente nel modulo di registrazione, come avviene su Lottomatica. In alternativa, il giocatore potrebbe inserire un codice promozionale al momento del deposito per usufruire di un’offerta specifica di benvenuto.

Lottomatico codice promo: perchè usarlo?

È naturale domandarsi quale sia l’utilità del codice promozionale Lottomatica. Prima di tutto, è importante specificare che è possibile registrarsi al sito di scommesse e casinò anche senza l’utilizzo di un codice promozionale.

Tuttavia, se il giocatore desidera partecipare a una promozione specifica, potrebbe essere necessario inserire il codice promo Lottomatica associato a quell’offerta particolare. Inoltre, in alcuni casi, partner del sito di gioco potrebbero offrire bonus esclusivi solo se viene inserito il codice promozionale Lottomatica correlato all’offerta specifica.

È comunque importante sottolineare che l’uso del codice Lottomatica è totalmente facoltativo e il giocatore può completare la registrazione dell’account anche senza utilizzarlo.

Codici promozionali Lottomatica e bonus benvenuto

Esaminiamo ora le ragioni per cui potrebbe essere vantaggioso inserire un codice promo Lottomatica durante la registrazione e quali offerte di benvenuto sono associate al suo utilizzo.

Per prima cosa, è importante chiarire che le offerte di benvenuto sono incentivi offerti per registrarsi su un sito di gioco d’azzardo online e consentono di giocare senza utilizzare denaro reale, a condizione che il bonus venga attivato secondo i termini stabiliti dall’operatore.

Nei prossimi paragrafi, daremo un’occhiata ai bonus offerti per le scommesse e per il casinò su Lottomatica, mentre i lettori troveranno ulteriori dettagli su questo argomento nelle pagine dedicate.

Codice promo Lottomatica – bonus senza deposito

Tra le promozioni offerte da Lottomatica c’è un bonus registrazione in bonus slot. Si tratta di un bonus senza deposito offerto ai giocatori che si registrano con modalità SPID e rispettano i termini e le condizioni dell’offerta.

Codice promo Better Lottomatica per le scommesse sportive





Utilizzando il codice promo Better, i giocatori posso usufruire della promozione di benvenuto per le scommesse sportive. Per partecipare al bonus scommesse Better Lottomatica esclusivo è necessario usare il codice promozionale Better contenuto nel banner in questa pagina. In alternativa, i giocatori potranno selezionare la promo standard dal menu a tendina sulla pagina di registrazione.

Codice promo lottomatica – bonus casinò





In alternativa al bonus sport Lottomatica, i giocatori possono scegliere di optare per un bonus casinò Lottomatica inserendo il relativo codice promo direttamente nella pagina di iscrizione al momento di apertura del conto gioco.

Tutte le promozioni sono regolate da termini e condizioni di utilizzo che invitiamo a consultare per intero.

Registrazione e uso del codice promo Lottomatica

Per partecipare alle promozioni Lottomatica qui descritte, è necessario utilizzare il codice promozionale relativo all’offerta che si intende ottenere durante la prima registrazione al sito. In particolare, i passaggi da seguire sono i seguenti:

Registrarsi su Lottomatica.it* Digitare il codice promo nel relativo campo denominato “codice promozionale Lottomatica” Alternativamente, selezionare una delle offerte dal menu Convalidare l’account, inviando una copia del documento d’identità fornito in fase di iscrizione. Effettuare il primo deposito qualificante Attenersi a termini e condizioni dell’offerta

*Se la registrazione avviene tramite SPID (cliccando sulla relativa opzione all’inizio della registrazione), è possibile ricevere un bonus aggiuntivo senza deposito in Play Bonus Slot.

Promozioni aggiuntive Lottomatica

In passato, Lottomatica Better ha proposto promozioni esclusive con codice promo. In sintesi, si trattava di offerte sul deposito che offrivano bonus scommesse e casinò in misura percentuale variabile, a tutti gli utenti che ricevevano questa offerta e utilizzavano il codice promo. In questo caso, il codice promozionale va inserito e attivato all’interno della pagina dedicata ai depositi.

Oltre alle offerte prospettate in precedenza e alle promo esclusive descritte brevemente nel paragrafo più in alto, Lottomatica propone decine di offerte settimanali sui vari prodotti di gioco disponibili sulla piattaforma.

Di particolare interesse è il programma fedeltà di Lottomatica, parte della promo di benvenuto esclusiva con codice promo.

Premium Club

Premium Club è il programma di fedeltà che premia gli utenti di Lottomatica per la loro attività di gioco. Gli utenti possono raccogliere i punti, partecipando alla proposta di gioco del sito. I punti possono essere poi convertiti liberamente in bonus di vario tipo.

I giocatori ottengono punti, piazzando scommesse in denaro reale sui giochi Lottomatica. Il club è suddiviso in 7 livelli, con la possibilità di salire di livello in base all’attività di gioco mensile. Ogni livello presenta moltiplicatori crescenti nell’assegnazione dei punti.

I punti accumulati possono essere convertiti in bonus in diverse categorie di gioco come Table Games, Soft Games, Slot, Casinò Live, Bingo, Sport, Giochi di Carte, Lotterie e Gratta e Vinci. I bonus variano da piccoli importi (ad esempio, 2 € per 1.000 punti Premium) ma arrivano anche a cifre rilevanti (ad esempio, 2.000 € per 800.000 punti Premium).

Metodi di pagamento Lottomatica

Per partecipare alle promo di benvenuto, alla luce dei T&C, il deposito qualificante deve essere effettuato nella misura minima di 20 € e con uno dei metodi elencati qui sotto, fatta eccezione per Skrill, Neteller e OnShop.

Metodo di pagamento Commissione Tempo di accredito Importo Min/Max MyBank Variabile Immediato 10 € – 10.000 € Bollettino Postale Variabile 4-5 giorni lavorativi 5 € – Nessun Limite Bonifico Bancario Variabile 2-3 giorni lavorativi 5 € – 100.000 € Bonifico Postale Variabile 2-3 giorni lavorativi 5 € – Nessun Limite Ricarica Diretta Nessuna Immediato 2 € – 4.999 € Lottomatica Voucher Nessuna Immediato 2 € – 4.999 € Onshop Nessuna Immediato 2 € – 4.999 € Paysafecard Nessuna Immediato 30 € – 1.000 € Rapid Transfer Nessuna Immediato 30 € – 1.000 € Neteller Nessuna Immediato 30 € – 1.000 € Skrill Nessuna Immediato 30 € – 1.000 € Muchbetter Nessuna Immediato 10 € – 2.000 € PayPal Nessuna Immediato 10€ – 1.000€ Postepay Nessuna Immediato 10 € – 2.000 € Apple Pay Nessuna Immediato 10 € – 2.000 € Carta di Credito/Debito Nessuna Immediato 10 € – 2.000 €

Per maggiori info sull’operatore e le funzionalità disponibili, è possibile consultare le recensioni Lottomatica che contengono una raccolta delle opinooni sul bookmaker.

Codice promo Lottomatica – FAQ

Il codice promozionale Lottomatica va inserito alla registrazione o al deposito?

Per il momento, la promo di benvenuto Lottomatica richiede l’inserimento del codice al momento dell’iscrizione.

Si può ricevere il bonus di benvenuto Lottomatica senza codice promo?

Sì, ma esclusivamente per la parte di bonus “standard”. Senza codice promo, l’utente non potrà partecipare alla promozione esclusiva.

Chi è già iscritto può usare il codice promo Lottomatica?

No, nel contesto di promozioni di benvenuto. Nel caso in cui riceva promozioni esclusive con codice promo, potrà attivare i codici nelle modalità descritte dai T&C.

Quali codici promozionali sono simili al codice promo Lottomatica?