Per chiudere il conto gioco Daznbet è necessario contattare il supporto clienti all’indirizzo email supporto@daznbet.it e procedere con la richiesta.

No. Ciascun utente può essere titolare di un solo conto gioco. L’identità dell’utente è determinata in base a nome, indirizzo postale, indirizzo IP, numero di carta di credito e qualsiasi forma di identificazione eventualmente richiesta.

In particolare, gli utenti sono tenuti ad effettuare la convalida entro 30 giorni dalla registrazione. Il documento può essere inviato tramite:

In conformità con la normativa vigente in termini di gioco d’azzardo online e antiriciclaggio, tutti i titolari di conto gioco online devono eseguire la convalida dell’identità, inviando al bookmaker una copia del documento utilizzato alla registrazione, che attesti che le informazioni fornite all’apertura siano veritiere e corrette.

Gli utenti che si registrano per la prima volta sul sito di gioco d’azzardo legale hanno la possibilità di partecipare ai bonus Daznbet riservati ai nuovi iscritti. Alcune di queste offerte potrebbe essere erogata alla registrazione, altre al deposito. Qui sotto si vedono in breve le promo attualmente attive:

Per registrarsi su Daznbet, i giocatori che rispettano i criteri di cui sopra possono:

È possibile registrarsi a Sisal sia tramite il sito web che tramite l’app mobile. Per quest’ultima, l’app può essere scaricata su dispositivi Apple dall’App Store, o su smartphone e tablet Android direttamente dal sito di Sisal.

Per poter giocare su Daznbet è necessario aprire un conto gioco. La procedura è semplice e veloce e i requisiti sono quelli validi per tutti i bookmaker di scommesse online:

Per approfondimenti su palinsesto sportivo, giochi casinò, strumenti di pagamento,app e servizi aggiuntivi è possibile consultare le recensioni Danzbet che forniscono una panoramica completa dell’operatore.

In questa pagina forniremo tutte le informazioni utili relative alla registrazione a Daznbet , inclusi l’uso del codice promo e le promozioni riservate ai nuovi clienti.

