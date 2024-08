In questa pagina forniremo tutte le info necessarie per completare la registrazione a Betway e la convalida del conto, come utilizzare i codici promo e partecipare alle offerte di benvenuto.









Per approfondimenti su palinsesto sportivo, giochi del casinò, servizio streaming, app, strumenti di pagamento, servizio clienti e molto altro, consultare le recensioni Betway che contengono le opinioni raccolte a tal proposito.

Requisiti per l’iscrizione a Betway

Come per ogni sito scommesse e casinò legale, è necessario che alcuni criteri vengano rispettati affinché l’utente possa completare l’apertura di un conto gioco online. Questi elementi devono coesistere e sono

Essere maggiorenni

Avere la residenza in Italia

Disporre di un documento d’identità in corso di validità

Registrazione Betway: come funziona

L’utente può scegliere di seguire la procedura di apertura conto online sia da pagina web, da qualsiasi dispositivo con una connessione internet e accesso ad un browser, oppure da app mobile scaricabile sia su device con sistema operativo iOS che con sistema Android.

Come registrarsi a Betway: tutti i passaggi

Vediamo quindi quali sono gli step da seguire per aprire un conto gioco presso il sito scommesse e casinò ADM:

Visitare il sito Betway.it Cliccare sul tasto in alto a destra “Registrati” Compilare i campi con le proprie informazioni personali e di residenza Creare le credenziali di accesso al conto gioco: username e password Digitare opzionalmente un codice promo Betway Stabilire il limite di ricarica Leggere e accettare il contratto di gioco e l’informativa sulla privacy

Apertura conto Betway e bonus benvenuto

Come altri siti scommesse e casinò, anche questo bookmaker prevede dei bonus Betway per incentivare nuovi utenti a registrarsi sulla propria piattaforma di gioco online. Si tratta di promozioni cui potrebbe essere possibile accedere per mezzo dell’uso di un codice promo o meno e che prevede il rispetto di determinati termini e condizioni per l’erogazione.

Qui vediamo le promozioni attualmente attive per le scommesse e per il casinò online:









Convalida conto Betway: come funziona

Una volta completata la registrazione a Betway, l’utente ha 30 giorni per inviare una copia del documento utilizzato durante la fase di apertura del conto, in modo da comprovare di aver fornito dati veritieri e corretti.

La verifica del conto può avvenire tramite caricamento di immagini scansionate che riportino entrambi i lati del documento leggibile direttamente all’interno dell’area personale dell’account. In alternativa, il giocatore può inviare le stesse informazioni per email all’indirizzo preposto.

FAQ – Betway registrazione

È possibile aprire più conti su Betway?

No. Ciascuna persona può essere titolare di un solo account di gioco Betway.

Posso prelevare denaro dal conto Betway prima della verifica?

No. È possibile effettuare il prelievo delle vincite solo dopo aver superato il procedimento di convalida del conto gioco.

È necessario usare un codice promo Betway per completare la registrazione online?

No. Gli utenti possono aprire conti gioco sulla piattaforma di gioco anche senza utilizzare alcun tipo di codice.

Quali sono altri siti scommesse e casinò cui è possibile registrarsi online?