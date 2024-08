Eurobet, sito di scommesse di grande fama in Italia, offre ai suoi utenti un servizio di streaming, denominato dalla stessa piattaforma come Eurobet TV. Questa soluzione permette di seguire in diretta tanti eventi sportivi, fornendo intrattenimento e informazioni utili agli scommettitori.

Chi fosse interessato ai migliori siti scommesse streaming, Eurobet è sicuramente una delle opzioni da tenere in considerazione.

Come accedere a Eurobet live streaming





Per accedere al servizio Eurobet live in streaming, gli utenti devono soddisfare alcuni requisiti e seguire gli step indicati qua sotto:

Registrarsi sul sito ufficiale Eurobet.it. Effettuare il login sul sito o sull’app mobile di Eurobet con le proprie credenziali. Avere un saldo positivo sul proprio conto gioco o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore. Accedere alla sezione “Live” dalla barra di navigazione principale e cliccare sul pulsante filtro “Streaming” posto in basso al centro della schermata (colore blu pastello). Selezionare uno dei match disponibili in diretta, cliccando sui nomi degli sportivi o delle squadre coinvolte.

Bonus benvenuto Eurobet per nuovi giocatori

Coloro che si registrano per la prima volta sul sito scommesse e casinò, sia che lo facciano per guardare le dirette streaming che per scommettettere o giocare, potranno partecipare alle iniziative di benvenuto offerte dall’operatore. Qui sotto vediamo alcune delle promo attive:









Termini e condizioni di Eurobet diretta

A livello di requisiti da soddisfare per vedere partite in diretta, Eurobet non è particolarmente stringente se messo a confronto con altri siti di scommesse simili autorizzati dall’ADM.

Gli utenti devono essere registrati su Eurobet e mantenere un saldo di gioco attivo (sono sufficienti pochi centesimi, non essendo presente una soglia minima). Va però ricordato che, alla luce di quanto previsto dal contratto di gioco, Eurobet si riserva il diritto di modificare le condizioni di accesso allo streaming in qualsiasi momento e non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del servizio.

Sport e campionati disponibili su Eurobet TV

Eurobet TV trasmette decine di eventi sportivi diversi ogni giorno, offrendo agli utenti la possibilità di seguire in diretta calcio, tennis, basket, volley, hockey su ghiaccio e altre discipline.

Tra i principali campionati ed eventi disponibili su Eurobet TV di possono citare:

Calcio : diverse coppe nazionali ed europee, Ligue 1 e 2 (Francia), Primeira Liga (Portogallo), English Championship, Eredivisie (Olanda).

: diverse coppe nazionali ed europee, Ligue 1 e 2 (Francia), Primeira Liga (Portogallo), English Championship, Eredivisie (Olanda). Tennis : numerosi tornei ATP e WTA, tra cui Barcellona e Amburgo.

: numerosi tornei ATP e WTA, tra cui Barcellona e Amburgo. Basket : NBA, Eurolega.

: NBA, Eurolega. Volley: CEV Champions League.

Vantaggi del servizio Eurobet live

Uno dei principali vantaggi di Eurobet live è la possibilità di vedere i match in tempo reale e controllare dalla stessa pagina anche l’aggiornamento delle quote. Dal punto di vista del contrasto alla ludopatia, la volontà dell’operatore di fornire il massimo delle informazioni disponibili, ovvero un quadro statistico aggiornato e le immagini dal vivo del match, riducono potenzialmente l’impatto dell’emotività.

L’app Eurobet Sport è un altro punto di forza di questo servizio, dato che consente agli utenti di accedere al servizio di streaming anche dallo smartphone, avendo a disposizione semplicemente una connessione a internet sufficientemente veloce e stabile. L’app offre tutte le funzionalità del sito desktop, fra cui anche la possibilità di aprire il player in streaming a schermo intero.

Proposta di gioco di Eurobet

Oltre alle sezioni dedicate al casinò live e non, l’area per i giochi di carte e il bingo, Eurobet offre una migliaia di eventi quotati e decine di mercati per le scommesse sportive, tra cui:

Esito finale : il classico 1, X o 2 che un po’ tutti conoscono.

: il classico 1, X o 2 che un po’ tutti conoscono. Quantità di gol : tramite scommesse over/under o con i più moderni multigoal.

: tramite scommesse over/under o con i più moderni multigoal. Marcatori : anche disponibili nelle varianti antepost “Capocannoniere”.

: anche disponibili nelle varianti antepost “Capocannoniere”. Multiple e sistemi: combinazioni di più eventi in una singola scommessa.

Per una panoramica più dettagliata dei servizi di questo bookmaker, consigliamo di consultare la recensione completa dell’operatore Eurobet.

Altri servizi e funzionalità di Eurobet

Oltre allo streaming e alle scommesse sportive, Eurobet offre anche una sezione dedicata ai giochi da casinò e al poker online. Gli utenti possono accedere a tutte le sezioni del sito con un unico account, partecipando a tornei e potendosi sedere ai tavoli del casinò live.

Per quanto riguarda ricariche e prelievi, Eurobet mette a disposizione diverse modalità di pagamento, tra cui PayPal, Postepay, Visa e MasterCard. Interessante, inoltre, la possibilità di effettuare il cashout sulle scommesse già piazzate, direttamente dalla schedina di gioco, spostandosi sulla finestra laterale.

Altri siti scommesse con diretta streaming

Eurobet streaming – FAQ

Bisogna piazzare una scommessa su Eurobet per vedere partite in streaming?

No, è sufficiente avere del saldo attivo sul proprio conto di gioco. A differenza di altri bookmaker, non è neanche richiesto il piazzamento di una scommessa nelle 24-48 ore precedenti per attivare il servizio.

Le partite in streaming sono corredate di cronaca audio?

No, i match trasmessi in diretta su Eurobet TV presentano solo l’audio ambientale ma non è disponibile alcun tipo di cronaca.

Per le partite trasmesse in streaming sono fornite anche statistiche?

Sì, l’interfaccia grafica con le statistiche sul match è disponibile per tutte le partite quotate. Su alcuni match minori, il numero di informazioni potrebbe essere però inferiore rispetto alle partite di cartello.