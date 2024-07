Il servizio di streaming offerto dai bookmaker consente agli appassionati di betting di seguire eventi sportivi in diretta e piazzare le proprie scommesse in tempo reale. Questo articolo fornisce una guida completa sul servizio di Lottomatica live streaming, con l’obiettivo di spiegare come si utilizza, quali sport sono disponibili e i principali vantaggi del servizio.

Cos’è e come funziona Lottomatica live streaming





Lottomatica live streaming dà l’opportunità a tutti gli utenti registrati di vedere in tempo reale gli eventi parte del palinsesto di questa piattaforma online. Con questo strumento è possibile vedere in presa diretta l’andamento della partita, non dovendosi limitare ad animazioni grafiche e/o statistiche aggiornate in tempo reale.

Aprendo la pagina dedicata alle quote di un match, sarà disponibile anche un riquadro che mostrerà le immagini a partire dal fischio d’inizio. Tale schermata è posta sulla destra ma gli utenti di Lottomatica possono anche aprirla a schermo intero tramite l’apposito pulsante.

Come vedere le partite in diretta su Lottomatica Better

Per usufruire del servizio in streaming di Lottomatica (la sezione dedicata al betting si chiamata Better), è sufficiente seguire queste indicazioni:

Registrazione: inizialmente, bisogna creare un conto di gioco su Lottomatica Better. La registrazione richiede l’inserimento di vari dati personali e la verifica dell’account nel pieno rispetto della normativa ADM. Deposito: una volta registrati, è necessario effettuare una ricarica con uno dei metodi di pagamento disponibili su Lottomatica. È sufficiente un deposito minimo per accedere al servizio di streaming, dato che l’unico requisito è avere saldo reale disponibile sul sito. Scelta dell’evento: dopo aver effettuato il login con le credenziali create in fase di iscrizione, gli utenti possono accedere alla sezione Live del sito, scegliere l’evento sportivo desiderato e cliccare sull’icona di streaming per iniziare a vedere il match. Il servizio è riservato ai soli utenti maggiorenni e richiede una connessione internet stabile di almeno 5-10 Mbps in download.

Palinsesto degli eventi trasmessi su Lottomatica

Il palinsesto di Lottomatica TV varia a seconda della stagione e della disponibilità degli eventi. Tuttavia, l’offerta è piuttosto diversificata, abbracciando diverse discipline. Fra gli avvenimenti di maggiore interesse si possono citare:

Calcio : alcune partite di Premier League, La Liga, Bundesliga, Coppa America e Lega Pro.

: alcune partite di Premier League, La Liga, Bundesliga, Coppa America e Lega Pro. Tennis : tornei ATP e WTA, inclusi Australian Open, Wimbledon, US Open e Roland Garros.

: tornei ATP e WTA, inclusi Australian Open, Wimbledon, US Open e Roland Garros. Basket : alcune partite di NBA, Serie A2, Coppa Italia A2 e alcuni match delle qualificazioni ai Mondiali FIBA.

: alcune partite di NBA, Serie A2, Coppa Italia A2 e alcuni match delle qualificazioni ai Mondiali FIBA. Altri sport: hockey su ghiaccio, eventi ippici italiani e internazionali, e baseball.

Per un elenco aggiornato dei match disponibili in diretta, consultare la sezione “Calendario”, nell’area “Live” dedicata alle scommesse sportive. Gli eventi trasmessi dal vivo sono contrassegnati dall’icona di una telecamera.

Per maggiori informazioni sulle competizioni sportive coperte da diretta streaming è possibile consultare la recensione Lottomatica che offre una panoramica completa dei servizi disponibili sul sito scommesso.

Dispositivi compatibili

Il servizio in diretta di Lottomatica Better è accessibile da vari dispositivi, inclusi PC, smartphone e tablet. Non è necessaria l’installazione di alcun software aggiuntivo; basta un browser aggiornato e una connessione internet adeguata.

Fatta questa precisazione, bisogna chiarire che l’app ufficiale per le scommesse sportive di Better, disponibile sia per iOS che per Android, ottimizza ulteriormente la qualità dello streaming sui dispositivi mobili, consentendo agli utenti di seguire gli eventi sportivi ovunque si trovino dal proprio smartphone.

Pro e contro dello streaming Lottomatica

Il servizio di streaming offerto da Lottomatica Better presenta diversi vantaggi:

Possibilità di vedere decine di eventi sportivi : gli utenti possono seguire tanto sport in tempo reale, anche solo con pochi centesimi di saldo attivo sul proprio account.

: gli utenti possono seguire tanto sport in tempo reale, anche solo con pochi centesimi di saldo attivo sul proprio account. Informazioni aggiornate : oltre alle immagini in diretta, si possono consultare le quote e le statistiche.

: oltre alle immagini in diretta, si possono consultare le quote e le statistiche. Scommesse live: oltre a vedere i match in diretta, Lottomatica dà la possibilità di scommettere in tempo reale dalla stessa schermata dedicata allo streaming.

Nonostante i numerosi pro di questo servizio, lo streaming Lottomatica ha alcune limitazioni:

Necessità di un conto di gioco attivo : per accedere al servizio, è necessario avere un account con del saldo disponibile, ciò significa che bisogna effettuare almeno una ricarica con denaro vero.

: per accedere al servizio, è necessario avere un account con del saldo disponibile, ciò significa che bisogna effettuare almeno una ricarica con denaro vero. Requisiti sulla connessione internet : la qualità delle immagini e dell’audio dipende dalla velocità e stabilità della propria connessione. Se il collegamento è instabile o non raggiunge la soglia di almeno 7/8 Mbit/s in download, la definizione delle immagini potrebbe risentirne.

: la qualità delle immagini e dell’audio dipende dalla velocità e stabilità della propria connessione. Se il collegamento è instabile o non raggiunge la soglia di almeno 7/8 Mbit/s in download, la definizione delle immagini potrebbe risentirne. Offerta soggetta a variazioni: il palinsesto degli eventi in streaming di Lottomatica può variare durante l’anno.

FAQ Lottomatica streaming

Si possono vedere partite gratis in diretta live?

Non esattamente. Bisogna effettuare almeno un deposito e avere del saldo attivo sul conto di gioco per vedere partite in streaming. Tecnicamente, sono però sufficienti pochi centesimi per vedere tutti i match in streaming.

Le partite sono visibili a schermo intero?

Sì, le dirette di Lottomatica si possono vedere a schermo intero o in un riquadro di piccole dimensioni sulla destra.

I match sono trasmessi in alta definizione?

La qualità delle immagini non è sempre stabile e dipende dalle prestazioni della connessione e dagli accordi stretti da Lottomatica con la società che riprende l’evento.