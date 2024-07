La sezione live di Betflag si distingue fra i siti che trasmettono eventi sportivi in streaming per il numero di match e l’ampiezza del palinsesto. In questo articolo, vedremo più nel dettaglio come funziona lo streaming di BetFlag e quali sono i vantaggi offerti da questa piattaforma.

BetFlag TV: cos’è e cosa offre?





BetFlag TV è il nome utilizzato da questo sito scommesse autorizzato dall’ADM per raccogliere tutta la proposta di contenuti sportivi trasmessi in streaming.

Quindi, non si tratta di un canale televisivo vero e proprio ma più che altro di una parola chiave che è diventata rapidamente un punto di riferimento per gli appassionati di scommesse online. BetFlag TV si dedica in larga misura all’ippica, trasmettendo tutte le principali corse di cavalli a livello internazionale tramite tre canali distinti: blu, verde e grigio.

Nella sezione per le scommesse live, inoltre, sono disponibili decine di altri match fra tennis, basket e calcio, solo per fare alcuni esempi.

Come si guardano lo sport in streaming su BetFlag

Accedere al servizio BetFlag live non è complicato. In ogni caso, ecco una raccolta dei passaggi fondamentali:

Registrazione su BetFlag: visitare il sito ufficiale e completare l’iscrizione, compilando il modulo di registrazione con i tuoi dati personali. Effettuare il login: inserire le credenziali nell’apposito campo per accedere all’account BetFlag. Ricarica: fra i requisiti imposti per vedere partite in streaming su Betflag c’è la presenza di saldo positivo sul conto di gioco. Gli utenti che si sono appena registrati devono quindi effettuare un primo deposito, anche minimo. Navigare nella sezione streaming: aprire l’area dedicata allo “Sport live” tramite la barra di navigazione principale. Cliccando sul pulsante “Streaming” nella barra di navigazione secondaria (al centro) si potrà vedere l’elenco completo dei match che saranno trasmessi o sono attualmente in corso. Selezionare l’evento desiderato: basta un click sulla riga del match per aprire la pagina dedicata. Sulla destra si aprirà il player con le immagini in diretta.

Bonus BetFlag alla registrazione

I giocatori che scelgono di aprire un conto Betflag, sia per approfittare del servizio streaming Betflag che per altre ragioni, potranno partecipare alle inziative di benvenuto a loro riservate. Qui sotto vengono fornite brevemente le indicazioni relative alle offerte scommesse e casinò attualmente attive.









Caratteristiche di BetFlag TV

BetFlag TV e la proposta in streaming di questo sito hanno una serie di caratteristiche distintive:

Ampia copertura : BetFlag trasmette in streaming decine di eventi al giorno da numerosi sport, tra cui calcio, tennis, basket, pallavolo e corse di cavalli.

: BetFlag trasmette in streaming decine di eventi al giorno da numerosi sport, tra cui calcio, tennis, basket, pallavolo e corse di cavalli. Accesso automatico : non è necessaria un’iscrizione aggiuntiva o una procedura complessa per fruire del servizio di streaming; basta essere registrati sul sito BetFlag, avere saldo disponibile e si può iniziare a seguire il match live.

: non è necessaria un’iscrizione aggiuntiva o una procedura complessa per fruire del servizio di streaming; basta essere registrati sul sito BetFlag, avere saldo disponibile e si può iniziare a seguire il match live. Compatibilità con dispositivi mobili : è possibile seguire gli eventi in streaming sia su computer che su smartphone o tablet, grazie alla versione mobile del sito e all’app compatibile.

: è possibile seguire gli eventi in streaming sia su computer che su smartphone o tablet, grazie alla versione mobile del sito e all’app compatibile. Semplicità d’uso: il servizio è facile da utilizzare anche per gli utenti meno esperti, grazie a un’interfaccia molto lineare e ai pulsanti leggibili.

Live streaming su Exchange Betflag

La proposta in streaming di Betflag si declina tramite 3 aree del sito:

Cavalli : con tutte le corse di ippica in diretta.

: con tutte le corse di ippica in diretta. Sport live : con molti eventi sportivi e le relative quote proposte dal bookmaker classico.

: con molti eventi sportivi e le relative quote proposte dal bookmaker classico. Exchange: sostanzialmente, il palinsesto coincide con quello della sezione “Sport live” ma le quote vengono proposte tramite Exchange, una piattaforma che consente le scommesse “Peer to peer” e permette agli utenti di fare il mercato, bancando gli eventi tramite l’apposito pulsante, prendendo i panni del bookmaker e proponendo quote diverse.

Per quanto riguarda quest’ultima sezione, sarà quindi possibile seguire i match in diretta tramite un player posto sempre sulla destra. Attualmente, Betflag non supporta la visione a schermo intero. Gli utenti dovranno quindi accontentarsi di un piccolo riquadro.

L’aspetto interessante e innovativo di Betflag live sta nella possibilità di riguardare gli highlights. Tramite l’apposito comando, posto nella parte bassa della schermata che trasmette le immagini, gli utenti possono quindi rivedere le azioni salienti, così da non perdersi nemmeno un istante del match.

Problemi streaming Betflag

Anche se il servizio offerto da BetFlag live streaming è quasi sempre affidabile, possono sorgere dei problemi tecnici di tanto in tanto. Ecco alcune soluzioni per risolverli:

Non parte la riproduzione delle immagini : verificare che il dispositivo sia correttamente collegato alla rete e provare a ricaricare la pagina.

: verificare che il dispositivo sia correttamente collegato alla rete e provare a ricaricare la pagina. Qualità bassa delle immagini : di default, la trasmissione dei match in streaming di Betflag è in SD, pertanto non ci si deve aspettare l’alta definizione.

: di default, la trasmissione dei match in streaming di Betflag è in SD, pertanto non ci si deve aspettare l’alta definizione. Accesso al servizio bloccato: verificare la presenza di saldo positivo sul conto di gioco e, se necessario, effettuare una ricarica.

Per maggiori approndimenti sui servizi offerti dal bookmaker, è possibile consultare le recensioni Betflag che contengono tutte le info sia sul catalogo scommesse che su quello casinò.

Altri siti scommesse con diretta streaming

FAQ – Betflag diretta

Cosa bisogna fare nel caso in cui si dimentichino le credenziali dell’account BetFlag?

In questo caso, basta utilizzare la funzione “Password dimenticata” disponibile nella pagina di login. Inserire l’indirizzo email per ricevere le istruzioni su come reimpostare la password.

Si può seguire un match in streaming tramite solo l’audio cronaca?

No, attualmente Betflag non fornisce la cronaca audio ai match trasmessi in diretta streaming. L’utente può comunque lasciare il player aperto in background per sentire l’audio ambientale.

Quali sono le modalità di pagamento accettate per ricaricare il conto gioco su BetFlag?

BetFlag accetta diverse modalità di pagamento per ricaricare il conto gioco, fra cui carte di credito, bonifici bancari e portafogli elettronici (Paypal, Skrill, Neteller).