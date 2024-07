Betsson, operatore attivo nel settore delle scommesse online con licenza ADM 15444 attivo in Italia dal 2024, offre ai propri utenti un servizio di diretta streaming scommesse per alcuni eventi sportivi. La piattaforma, in costante espansione, permette di seguire in tempo reale principalmente partite di calcio, tennis e basket, a condizione di avere un conto di gioco attivo con saldo positivo.

In questo articolo vedremo tutti i dettagli relativi a questo servizio, con una guida dettagliata per iniziare a vedere partite in diretta su Betsson.

Betsson: sito scommesse nuovo in Italia ma dalla lunga esperienza





Per gli amanti delle scommesse sportive Betsson rappresenta una nuova opzione nel settore del gioco legale in Italia. La piattaforma, lanciata nel 2024, propone un palinsesto già di buon livello con centinaia di eventi su cui scommettere, sia in pre-match che live.

La proposta di Betsson non si limita alle scommesse sportive: l’operatore propone alla sua utenza anche un casinò online moderno, con diversi giochi tra cui slot machine, roulette, blackjack e altri giochi da tavolo, anche nella versione live con croupier dal vivo.

Betsson opera nel settore del gioco d’azzardo da diversi anni all’estero. Con lo sbarco in Italia, si impegna a garantire un ambiente di gioco sicuro e responsabile, offrendo ai propri utenti strumenti di controllo e supporto.

Diretta streaming Betsson: di cosa si tratta?

Il servizio di streaming di Betsson è una funzionalità offerta dalla piattaforma di scommesse che permette agli utenti di guardare eventi sportivi in diretta.

Come funziona?

Requisiti: per accedere allo streaming è necessario avere un conto di gioco Betsson attivo con saldo positivo. Disponibilità: non tutti gli eventi sportivi sono disponibili in streaming. Betsson offre principalmente partite in diretta di calcio, tennis e basket, ma l’offerta è in continua espansione. Accesso: per guardare un evento in streaming, basta accedere alla sezione “Scommesse Live” e cercare l’icona “Play” accanto alla partita desiderata.

Bonus benvenuto Betsson

I clienti che si registrano a Betsson per la prima volta, sia per le dirette streaming sia per usufruire di altri servizi, possono partecipare alle inziative di benvenuto per scommesse e casinò previste dal bookmaker. Qui sotto i riferimenti alle offerte attualmente attive.









Caratteristiche del servizio Streaming Betsson

Gratuito: il servizio di streaming è completamente gratis per gli utenti Betsson (basta un deposito iniziale anche di importo minimo).

il servizio di streaming è completamente gratis per gli utenti Betsson (basta un deposito iniziale anche di importo minimo). Esperienza coinvolgente e tante informazioni: seguire gli eventi in diretta fa sentire gli utenti come allo stadio e permette loro di prendere decisioni informate.

seguire gli eventi in diretta fa sentire gli utenti come allo stadio e permette loro di prendere decisioni informate. Comodità: il servizio in streaming è disponibile sia da computer che da dispositivi mobile, basta avere a disposizione una connessione a internet sufficientemente veloce e stabile.

Per ulteriori dettagli sui servizi offerti dall’operatore, è possibile consultare le recensioni Betsson che offrono una visione completa sia della parte scommesse che di quella casinò.

Come guardare lo sport in diretta streaming su Betsson

Per guardare una partita in diretta streaming su Betsson, è necessario seguire la procedura specifica scandita qui sotto:

Creazione e accesso all’account: se non si possiede già un account, bisogna registrarsi sul sito di Betsson fornendo i dati richiesti nel formulario. Chi è già iscritto non dovrà far altro che accedere con le proprie credenziali nell’apposito campo di login. Verifica del saldo: il requisito fondamentale è avere un saldo positivo sul conto di gioco. Se necessario, effettuare un deposito utilizzando uno dei metodi di pagamento disponibili (è sufficiente una ricarica anche di importo minimo) Accesso alla sezione “Sport live”: dalla homepage di Betsson, cliccare sulla sezione dedicata alle scommesse dal vivo “Sport Live”. Selezione dell’evento: individuare l’evento sportivo di interesse. Gli eventi disponibili in streaming sono contrassegnati dall’icona “Play”. Avvio dello streaming: cliccare sull’icona “Play” per avviare la diretta streaming dell’evento selezionato.

Requisiti tecnici:

Connessione internet stabile: per garantire una visione fluida è consigliabile disporre di una connessione internet stabile e veloce (almeno 10 Mb in download con un ping inferiore a 40 ms).

Note aggiuntive:

Disponibilità degli eventi: non tutti gli eventi sportivi quotati sono disponibili in streaming. Per le partite che non si possono vedere in diretta è comunque disponibile un’animazione grafica aggiornata in tempo reale.

FAQ

Betsson richiede una scommessa su un evento per vederlo in diretta?

No, per il momento è sufficiente avere del saldo reale disponibile sul proprio account per poter seguire tutto il palinsesto dal vivo di Betsson.

Betsson è un sito sicuro?

Sì, tratta di una piattaforma autorizzata dall’ADM, entrata da poco nel mercato italiano.

Si possono vedere solo gli highlight dei match trasmessi in streaming?

No, l’evento può essere visto solo in diretta. In alcuni casi potrebbe essere possibile scorrere indietro con il cursore per vedere quanto avvenuto in precedenza.