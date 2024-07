William Hill è un nome di spicco nel panorama delle scommesse online, essendo attivo da più di 70 anni in questo ambito. Fra le funzionalità più richieste dagli utenti dei siti scommesse è lo streaming live, che consente di seguire in tempo reale eventi sportivi di vario tipo.

Per saperne di più sui siti scommesse streaming, in questo articolo, vedremo più nel dettaglio come funziona il servizio live di William Hill, i requisiti per accedervi, i vantaggi offerti e le modalità di fruizione.

Come funziona lo streaming di William Hill





Il servizio di streaming offerto da William Hill è accessibile direttamente dal sito web dell’operatore. Gli utenti hanno la possibilità di seguire in diretta moltissimi eventi sportivi, tra cui partite di calcio, tennis, basket, tennistavolo e molto altro ancora.

Requisiti per accedere allo streaming

Per poter usufruire del servizio streaming di William Hill, ci sono 2 semplici passaggi da seguire:

Registrazione: è necessario essere iscritti sul sito di William Hill, ricordandosi di completare la procedura di convalida entro 30 giorni. Saldo attivo: gli utenti devono disporre di un saldo reale nel proprio conto gioco. Per questo motivo, bisogna effettuare almeno una ricarica, anche di importo minimo (su alcuni eventi potrebbe essere anche richiesta una scommessa).

Il servizio di streaming è disponibile sia su desktop che su dispositivi mobili, inclusi smartphone e tablet. Gli utenti possono accedere allo streaming tramite il sito web di William Hill o l’app ufficiale.

Come vedere eventi in diretta streaming

Nella pratica, per iniziare a vedere sport live su William Hill bisogna fare queste cose:

Registrarsi, completando la procedura di iscrizione e fornendo tutte le info anagrafiche richieste. Effettuare il login: accedere al proprio account William Hill sul sito web o tramite l’app. Selezionare la sezione William Hill Tv: navigare verso la sezione “Scommesse in diretta” e vedere quali partite sono disponibili in “Stream live”. Scegliere l’evento: selezionare il match sportivo che si preferisce. Avviare lo streaming: cliccare sul pulsante di streaming (a forma di “Play”) per avviare la visione dell’evento in diretta, tramite l’apposito player posto sulla destra dello schermo.

Durante la visione del match, gli utenti hanno la possibilità di piazzare scommesse in tempo reale, controllando le quote aggiornate costantemente. Naturalmente, la proposta di gioco dell’operatore non finisce qui: è possibile scoprire tutti i dettagli su questo operatore consultando le recensioni William Hill curate dai nostri esperti di scommesse online.

Bonus e promozioni William Hill per nuovi giocatori

I clienti che si registrano a William Hill per la prima volta, sia per le dirette streaming sia per usufruire di altri servizi, possono partecipare alle inziative di benvenuto per scommesse e casinò previste dal bookmaker. Qui sotto i riferimenti alle offerte attualmente attive.









Vantaggi del servizio di streaming William Hill

Il servizio di streaming di William Hill offre diversi vantaggi agli utenti appassionati di sport e scommesse:

Buon assortimento di eventi : William Hill offre un discreto palinsesto di eventi sportivi in streaming. Tra questi, si possono trovare partite di calcio di vari campionati europei, tornei di tennis ATP e WTA, incontri di basket NBA, corse di cavalli e molto altro.

: William Hill offre un discreto palinsesto di eventi sportivi in streaming. Tra questi, si possono trovare partite di calcio di vari campionati europei, tornei di tennis ATP e WTA, incontri di basket NBA, corse di cavalli e molto altro. Qualità video elevata : il livello dello streaming di William Hill è sufficientemente alto da garantire una trasmissione fluida e ad alta definizione.

: il livello dello streaming di William Hill è sufficientemente alto da garantire una trasmissione fluida e ad alta definizione. Accesso semplice e senza costi aggiuntivi : gli utenti registrati possono accedere agli eventi sportivi in diretta senza costi aggiuntivi, una caratteristica che distingue William Hill da altri servizi di streaming a pagamento.

: gli utenti registrati possono accedere agli eventi sportivi in diretta senza costi aggiuntivi, una caratteristica che distingue William Hill da altri servizi di streaming a pagamento. Scommesse live e cash out: quando vedono gli eventi in live, gli utenti possono piazzare scommesse live direttamente dal sito. Inoltre, l’opzione “Cash Out” permette di chiudere una scommessa in anticipo e incassare una parte della cifra massima potenziale.

Eventi e sport disponibili su William Hill TV

William Hill TV propone un palinsesto ampio, composto da vari sport e campionati, cercando di proporre match adatti a tanti gusti diversi. Ecco alcuni degli sport e campionati principali disponibili:

Calcio : sono trasmesse partite di campionati prestigiosi come la Liga spagnola, Bundesliga e competizioni internazionali.

: sono trasmesse partite di campionati prestigiosi come la Liga spagnola, Bundesliga e competizioni internazionali. Tennis : tornei ATP e WTA, comprese le competizioni gli slam Wimbledon, US Open, Australian Open e Roland Garros.

: tornei ATP e WTA, comprese le competizioni gli slam Wimbledon, US Open, Australian Open e Roland Garros. Basket : incontri di NBA e altre leghe internazionali.

: incontri di NBA e altre leghe internazionali. Corse di cavalli: diversi gran premi al giorno, selezionati fra le corse più importanti del mondo.

Altri siti scommesse con diretta streaming

Domande frequenti sul servizio streaming di William Hill

È possibile guardare le partite su dispositivi mobili?

Sì, il servizio di streaming live di William Hill è disponibile anche su smartphone e tablet tramite l’app ufficiale o il sito mobile.

È possibile guardare gli eventi in streaming senza effettuare scommesse?

In molti casi, è possibile accedere allo streaming senza dover scommettere sull’evento specifico. Per alcuni eventi sportivi di particolare rilevanza, per accedere allo streaming di William Hill potrebbe essere richiesta una puntata.

Lo streaming di William Hill permette di vedere match a schermo intero?

Sì, il player streaming live William Hill presenta l’apposito pulsante per visualizzare a schermo intero.