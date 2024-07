L’articolo presente in questa pagina ha lo scopo di fornire informazioni dettagliate sul servizio di bet365 live streaming, una funzione che consente agli utenti di seguire eventi sportivi in diretta sul sito bet365.

Fra i siti su cui vedere partite in diretta, bet365 emerge per il portfolio ampio e per la qualità delle immagini. Gli utenti registrati su questo bookmaker possono infatti vedere match di tanti sport diversi.

Nei paragrafi successivi verrà spiegato come vedere le partite in streaming su bet365, fornendo informazioni aggiuntive per la visualizzazione a schermo intero e sulle funzioni extra. Verranno anche elencate le condizioni da rispettare per vedere bet365 TV e le eventuali restrizioni geografiche.

Funzionamento bet365 streaming





Il servizio bet365 streaming permette agli utenti registrati di seguire decine di eventi sportivi in diretta. Per vedere lo sport in diretta sul sito del bookmaker, bisogna avere un account con saldo positivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Dopo aver effettuato il login, gli utenti possono accedere alla sezione “Live” del sito (tramite la barra di navigazione principale in alto a destra), selezionare uno sport dal menù e cliccare sull’icona della Diretta TV accanto all’evento desiderato (il pulsante è il classico rettangolo che rappresenta lo schermo del televisore, al cui centro si trova la punta di freccia tipica del tasto “Play”).

Il servizio in diretta live di Bet365 permette agli utenti di vedere il match in un riquadro piccolo, mantenendo le quote al centro della pagina, a schermo intero, tramite una finestra mobile oppure con la funzione “Bet In-Stream”, che permette di piazzare scommesse in tempo reale anche mentre si guarda l’evento.

Come vedere le partite in diretta TV su bet365

Per vedere eventi sportivi in diretta TV su bet365, basta seguire questi passaggi:

Visitare il sito ufficiale di bet365. Cliccare sul pulsante di registrazione e compilare il modulo con i propri dati personali. Completare la procedura di registrazione e confermare la propria identità, inviando una copia fronte e retro del documento di identità per la convalida dell’account. Effettuare il login utilizzando le credenziali create durante l’iscrizione. Effettuare un deposito, cliccando sul pulsante “Versamenti” posto in alto a destra. Selezionare uno dei metodi di pagamento disponibili e inserire l’importo che si desidera ricaricare. Chi è già iscritto a bet365 può saltare tutti gli step precedenti e verificare di aver soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: avere saldo disponibile sul proprio account o aver effettuato almeno una puntata con saldo reale nelle ultime 24 ore. Aprire la sezione Live. Navigare fra i vari match in diretta e selezionarne uno disponibile in streaming (contrassegnato dal simbolo “Play” o Diretta TV).

Bet365: palinsesto e proposta di gioco

Bet365 offre un servizio di streaming live per alcuni degli eventi sportivi parte del suo palinsesto. Tra gli sport disponibili ci sono più di 40 discipline diverse fra cui calcio, ippica, basket, ciclismo e tennis, oltre ai più moderni eSport. Per saperne di più sul sito, è disponibile una recensione dettagliata di bet365.

Requisiti tecnici e limiti streaming bet365

Il servizio di streaming offerto da bet365 può essere soggetto a restrizioni geografiche, che variano in base al Paese di residenza dell’utente. Alcune nazioni potrebbero non permettere la visione di determinati eventi sportivi in diretta. Per questo motivo, si consiglia di verificare la disponibilità del servizio nella propria area geografica.

Bet365 permette agli utenti di usufruire dello streaming live su diversi dispositivi, tra cui computer, tablet e smartphone. Per garantire il corretto funzionamento del servizio di streaming di bet365, è importante disporre di un sistema operativo compatibile e aggiornato.

I requisiti minimi sono i seguenti:

Browser web : versioni aggiornate di Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge.

: versioni aggiornate di Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge. Connessione internet : velocità di almeno 5-10 Mbps.

: velocità di almeno 5-10 Mbps. Dispositivi mobili: per vedere le partite da smartphone, bisogna scaricare l’app aggiornata iOS o Android.

