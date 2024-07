Qui puoi trovare tutte le informazioni necessarie per vedere le partite in diretta streaming sul sito di scommesse autorizzato dall’ADM Goldbet.

Questo bookmaker è uno dei più conosciuti sul mercato italiano grazie alla sua piattaforma completa a 360° che offre anche la possibilità di vedere decine di eventi sportivi in diretta ogni giorno. Un servizio che permette agli appassionati di calcio e di altri sport di seguire i match e piazzare scommesse (se lo desiderano) dal sito ufficiale Goldbet.it.

Questo articolo ha l’obiettivo di offrire una panoramica dettagliata sulle funzionalità del servizio di streaming di Goldbet, oltre a qualche istruzione pratica su come vedere le partite di calcio, basket e tennis da smartphone o computer.

Come vedere le partite in diretta streaming su Goldbet





Per utilizzare la funzione di streaming su Goldbet.it, bisogna seguire i passaggi elencati qua sotto e rispettare i requisiti fissati sul sito ufficiale:

Registrazione su Goldbet: per prima cosa, creare un account sul sito, completando la registrazione e inserendo i dati personali richiesti. Completare la convalida dell’account, inviando una copia fronte e retro di un documento di identità valido. Deposito: assicurarsi di avere un credito nel proprio conto di gioco. Teoricamente, è sufficiente 1 centesimo di saldo reale attivo affinché lo streaming sia attivo. Nel caso di registrazione e primo accesso, la prima ricarica ha un importo minimo di 5 €. Navigazione: selezionare l’evento sportivo disponibile in diretta streaming, consultando l’elenco completo dei match nella sezione “Calendario” dell’area “Live”. Apertura della schermata: cliccare sulla riga con il match disponibile in diretta streaming. Questi sono contrassegnati da un’icona a forma di videocamera blu scura (), posta nella parte destra estrema della riga di ogni match.

Non è necessario piazzare una scommessa sul match disponibile in streaming per vederlo in diretta. I requisiti fondamentali sono avere un account su Goldbet e del saldo disponibile.

Bonus Goldbet per nuovi giocatori

L’operatore prevede delle promozioni di benvenuto per gli utenti che effettuano la registrazione a Goldbet per la prima volta aprendo un conto gioco secondo i termini delle offerte stesse.









Streaming Goldbet: sport disponibili e match in diretta

La funzione di streaming disponibile su Goldbet permette agli utenti registrati di seguire in diretta numerose competizioni sportive. Il palinsesto varia continuamente: ecco perché si consiglia di consultare la sezione “Calendario” nell’area dedicata alle scommesse live per saperne di più.

In generale, però, Goldbet ha focalizzata la propria proposta streaming sugli sport principali:

Calcio : partite di alcuni dei principali campionati europei e internazionali, fra cui match della Premier League cinese e della Eredivisie.

: partite di alcuni dei principali campionati europei e internazionali, fra cui match della Premier League cinese e della Eredivisie. Tennis : vengono mostrati molti incontri dei tornei che fanno parte dei circuiti ATP e WTA.

: vengono mostrati molti incontri dei tornei che fanno parte dei circuiti ATP e WTA. Basket : alcuni match selezionati di Eurolega, NBA e vari campionati nazionali.

: alcuni match selezionati di Eurolega, NBA e vari campionati nazionali. Pallavolo : si possono vedere alcune partite dei principali campionati italiani (maschili e femminili), oltre ad alcuni match delle competizioni continentali.

: si possono vedere alcune partite dei principali campionati italiani (maschili e femminili), oltre ad alcuni match delle competizioni continentali. Hockey su ghiaccio: vengono trasmesse alcune partite della NHL e di altri campionati.

In aggiunta allo streaming video, Goldbet offre anche Goldbet Radio , un servizio radiofonico che permette di ascoltare le radiocronache di alcune partite in tempo reale. Per maggiori dettagli sui servizi offerti dall’operatore, è possibile consultare le recensioni Goldbet dei noatri esperti di betting.

Note sul servizio in streaming di Goldbet

Per vedere partite in streaming su Goldbet con un’alta qualità video, bisogna essere al corrente di alcuni requisiti tecnici:

Velocità di connessione internet : la velocità minima in download deve essere di almeno 5 Mbps (megabit per secondo) per vedere contenuti in streaming in qualità standard. Per guardare partite di calcio in alta definizione (HD), è preferibile una connessione di almeno 10 Mbps.

: la velocità minima in download deve essere di almeno 5 Mbps (megabit per secondo) per vedere contenuti in streaming in qualità standard. Per guardare partite di calcio in alta definizione (HD), è preferibile una connessione di almeno 10 Mbps. Tipo di connessione : la connessione via cavo è più stabile e veloce rispetto al Wi-Fi. Seppur più onerosa dal punto di vista impiantistico, garantisce prestazioni di gran lunga superiori.

: la connessione via cavo è più stabile e veloce rispetto al Wi-Fi. Seppur più onerosa dal punto di vista impiantistico, garantisce prestazioni di gran lunga superiori. Computer : PC o Mac con browser aggiornato (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).

: PC o Mac con browser aggiornato (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge). Tablet e smartphone : dispositivi iOS (iPhone, iPad) o Android con l’ultima versione del sistema operativo.

: dispositivi iOS (iPhone, iPad) o Android con l’ultima versione del sistema operativo. Browser: utilizzare un browser aggiornato per garantire la piena compatibilità con il player di streaming di Goldbet, preferendo soluzioni che supportano HTML5, il linguaggio più usato per trasmettere match in streaming.

FAQ su Goldbet streaming

Si possono vedere partite in streaming Goldbet su dispositivi mobili?

Per accedere al servizio di streaming Goldbet sui dispositivi mobili, si può utilizzare la versione ottimizzata per smartphone (web app), oppure scaricare l’app “Scommesse sportive” Goldbet, disponibile per i sistemi operativi iOS e Android. Una volta installata l’app, si può effettuare il login utilizzando le stesse credenziali del sito web.

Quali sono i principali vantaggi dell’app Goldbet per gli utenti mobili?

L’app Goldbet è progettata per ottimizzare al massimo l’uso della piattaforma sui dispositivi mobili. Fra i vantaggi ci sono un’interfaccia più chiara e semplice da usare, notifiche push personalizzabili oltre a prestazioni migliori nello streaming di contenuti video.

Quali sono i pro dello streaming in tempo reale per gli scommettitori su Goldbet?

Il servizio di streaming live su Goldbet in diretta può essere molto utile agli scommettitori. Rispetto a un “semplice” dato statistico, offre maggiori informazioni, permettendo agli utenti più esperti di vedere direttamente cosa sta accadendo in campo per formulare i propri pronostici.