Nel panorama del betting legale e sicuro in Italia, Admiralbet si distingue tra i principali siti scommesse streaming, mettendo a disposizione dei suoi utenti una piattaforma completa a 360°, che dà anche la possibilità di guardare diverse partite live. Se sei un appassionato di sport e vuoi seguire in diretta gli eventi quotati, questa guida ti spiegherà nel dettaglio come utilizzare al meglio il servizio di Admiralbet live streaming.

Accesso al servizio di streaming di Admiralbet





Per accedere al servizio di streaming su Admiral Bet, il primo step è registrarsi sul sito ufficiale. Creando un account di gioco e completando la procedura di convalida, è possibile accedere alla sezione dedicata agli eventi in diretta.

Una volta nella piattaforma, bisogna seguire questo percorso: sezione “Sport” dalla barra di navigazione principale -> “Live Suite” dalla barra di navigazione secondaria, più in basso -> “Streaming”, il pulsante rosso posto nella parte centrale, fra i pulsanti con tutti gli sport disponibili su Admiral Bet.

Qui si potranno visualizzare le partite attualmente in corso e la programmazione dei prossimi eventi. Non bisogna confondere lo streaming di Admiralbet con il player che riproduce Sportitalia, posto nella parte destra della schermata e visibile dalla home page del sito.

Requisiti per l’utilizzo del servizio di streaming

Per utilizzare lo streaming su Admiralbet, bisogna soddisfare alcuni requisiti:

Registrazione: solo gli utenti con un account possono accedere allo streaming. Saldo attivo: è indispensabile avere fondi disponibili nel conto gioco per poter accedere agli eventi in diretta. Non è invece necessario avere scommesso su un match per poterlo seguire. Connessione a internet: con un collegamento stabile e veloce (almeno 7 – 10 Mbps in download) lo streaming delle immagini non subirà interruzioni.

Bonus Admiralbet per nuovi utenti

I clienti che decidono di effettuare la registrazione ad Admiralbet per la prima volta, sia per guardare le partite sia per usufruire di altri servizi, possono partecipare alle inziative di benvenuto per le scommesse e per il casinò previste dal bookmaker. Qui sotto i riferimenti alle offerte attualmente attive.









Come tirare fuori il massimo da Admiral Bet TV

Il servizio di streaming di Admiralbet non permette solo di seguire in diretta gli eventi sportivi, ma completa il tutto con un quadro di informazioni statistiche sul match in corso e sulle ultime partite disputate. Questo mix di informazioni è particolarmente utile per coloro che desiderano prendere decisioni informate e basano le proprie strategie di gioco su basi razionali.

Quote aggiornate in tempo reale

Seguendo gli eventi sportivi in tempo reale tramite la modalità “Picture in picture” (ovvero non a schermo intero), si ha la possibilità di monitorare costantemente le quote alla ricerca di possibili opportunità.

Oltre a questa sezione, su Admiralbet si possono trovare tante altre aree dedicate a scommesse pre match, ippica, sport virtuali, casinò e bingo. Per saperne di più a riguardo, consultare la recensione di Admiralbet che offrono una panoramica dei servizi dell’operatore.

Scommesse pre-match e live

Admiralbet consente di piazzare scommesse sia prima dell’inizio degli eventi (pre-match) che durante lo svolgimento degli stessi (live). Le scommesse live, in particolare, sono ideali per sfruttare al meglio lo streaming in diretta. Le quote vengono aggiornate costantemente sulla base dell’andamento del match, seppur a fronte di un payout medio più basso rispetto alle quote pre match.

Sport disponibili in streaming: il palinsesto di Admiralbet

L’offerta di Admiral Bet non si limita al calcio. Gli utenti possono scommettere su tanti sport diversi, tra cui tennis, basket, hockey su ghiaccio e molti altri. Per quanto riguarda il palinsesto dello streaming live, è il tennis a farla da padrone, anche se non mancano qualche partita di calcio e una buona proposta sulla pallacanestro.

Ecco qualche esempio:

Tennis : tornei maschili del circuito ATP come Halle ed Eastbourne ma anche i Challenger.

: tornei maschili del circuito ATP come Halle ed Eastbourne ma anche i Challenger. Calcio : partite di alcuni dei massimi campionati europei, fra cui anche la Besta Deild islandese.

: partite di alcuni dei massimi campionati europei, fra cui anche la Besta Deild islandese. Pallacanestro: WNBA, la principale lega al mondo per il basket femminile.

Vantaggi dello streaming per le scommesse sportive

La proposta di Admiralbet in diretta rappresenta una risorsa preziosa per chi desidera rimanere aggiornato sui principali eventi sportivi e seguire in diretta le partite. La piattaforma offre un player con immagini in HD (espandibile anche a schermo intero) per guardare le partite e scommettere in tempo reale. Questo servizio migliora notevolmente l’esperienza di gioco, rendendola più dinamica e interattiva.

FAQ – streaming Admiral bet

Bisogna scommettere soldi veri per vedere le partite in streaming su Admiralbet?

No, per il momento è sufficiente effettuare una ricarica o comunque avere del saldo reale disponibile sul sito per poter vedere tutte le partite del palinsesto in streaming di Admiralbet.

Con quanto preavviso si può sapere il calendario di partite che verranno mostrate in diretta?

Nella sezione “Streaming” della “Live Suite” di Admiralbet vengono mostrate tutte le partite che verranno trasmesse in streaming per il giorno attuale e l’indomani, così da offrire un minimo di preavviso agli utenti.

Ci sono altri eventi disponibili su Admiralbet TV?

Sì, il sito di scommesse ha stretto una partnership con Sportitalia che le permette di mostrare le immagini dell’emittente televisiva in chiaro. Quindi, oltre alle partite mostrate in streaming, si potranno seguire anche i match trasmessi da Sportitalia con telecronaca in diretta in italiano.