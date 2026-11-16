Lunedì azzurro alle ATP Finals: Vavassori/Bolelli e Cobolli debuttano alla Inalpi Arena

Il lunedì del grande tennis a Torino si tinge d’azzurro. La seconda giornata delle ATP Finals, manifestazione che si svolge alla Inalpi Arena fino a domenica 22 novembre, chiama al debutto i giocatori italiani presenti. Ad aprire la giornata saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, semifinalisti nella scorsa edizione, mentre a chiuderla sarà l’esordio assoluto nella competizione di Flavio Cobolli.

La giornata si chiuderà in grande stile. Flavio Cobolli, testa di serie numero cinque, debutta nel torneo dei maestri contro il russo Daniil Medvedev, numero quattro del tabellone. Il giocatore italiano, al rientro dopo il problema fisico che lo ha costretto al forfait nel torneo di Parigi, non ha certamente un compito semplice, ma è ben cosciente di avere tutte le carte in regola per potersi giocare la qualificazione alle semifinali. Il bilancio dei precedenti premia il russo 2-1, ma il tennista romano ha vinto l’ultimo confronto disputato quest’anno negli ottavi di finale a Madrid.

Carlos Alcaraz, numero due del tabellone, incrocia sulla propria strada l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero sette, nel primo singolare del girone Ivan Lendl. Lo spagnolo, sull’onda lunga dei tre titoli recentemente conquistati dopo il rientro dall’infortunio e di una condizione in crescita, sembra il grande favorito per la conquista del titolo. Vietato però sottovalutare il giocatore americano che al debutto assoluto nella competizione non ha nulla da perdere e proverà a metterla sull’uno-due per creare difficoltà al rivale.

In apertura di programma Simone Bolelli e Andrea Vavassori, titolari della testa di serie numero cinque, affrontano la coppia di veterani composta dall’argentino Horacio Zeballos e dallo spagnolo Marcel Granollers, numero tre del tabellone, nel match di apertura del girone intitolato a Mark Woodforde. Le due coppie si ritrovano faccia a faccia dopo la combattuta finale degli ultimi Internazionali d’Italia vinta dal duo azzurro dopo una battaglia.

Nel secondo doppio di giornata, inizio previsto non prima delle ore 18:00, l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, teste di serie numero due, sfideranno i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, numeri sette del tabellone e vincitori dell’edizione 2024.