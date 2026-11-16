Sara Errani e Jasmine Paolini sconfitte in finale alle WTA Finals. Siniakova/Townsend s’impongono con una partita mirabile

In un’ora e 16 minuti finiscono le WTA Finals in doppio. Le vincono Katerina Siniakova e Taylor Townsend. La ceca e l’americana giocano una partita di livello forse pure al di là dello straordinario, forse l’unico modo in cui è risultato possibile battere Sara Errani e Jasmine Paolini in quel di Indian Wells. 6-4 6-3 il risultato finale: per Siniakova è il secondo trionfo alle Finals, per Townsend il primo. Nei fatti, è la rivincita dell’incontro di girone che le due azzurre avevano vinto.

Nel terzo game, dopo una bella risposta di Paolini, ci sono due doppi falli di Siniakova, il che porta allo 0-40. La ceca completa il disastro con un dritto lungo a seguire il servizio: break Errani/Paolini. Sara tiene facilmente la battuta e così le azzurre sono sul 3-1. Ci sono alcuni momenti anche spettacolari nel sesto game, ma le azzurre continuano a tenere il vantaggio lì, dalla loro parte. Di fatto i game diventano più incerti, e sul 4-3 arriva la prima coppia di palle break per la coppia ceco-americana. Questa si concretizza, ma nel modo peggiore per le azzurre, con un doppio fallo di Errani: 4-4. Siniakova e Townsend finiscono per entrare in un momento di esaltazione tecnica, con la ceca che trova soluzioni anche da fondo e l’americana che è un po’ ovunque. Arrivano due set point, basta il secondo e così è 6-4 Siniakova/Townsend.

La situazione resta complicatissima per Errani/Paolini nelle fasi iniziali del secondo set. Nel secondo game le due azzurre vanno sotto 0-30, poi 30-40, ma a quel punto sia l’una che l’altra fanno buona guardia (con un pizzico di complicità di Siniakova) e salvano l’1-1. Qui Errani compie un paio di prodezze che solo lei è in grado di concepire, Paolini la segue: 0-40, e alla terza chance arriva il passante di Jasmine che vale il 2-1. Sembra l’inizio di un allungo, c’è invece poco da fare: sul 30-0 le due avversarie tornano a salire di giri e arriva il controbreak proprio a 30 sul servizio di Errani. Sul 2-3 c’è un deciding point, sul quale però Paolini serve benissimo e poi tira fuori un urlo per far capire che c’è eccome. Sul 3-4, e dopo tanti punti ricchissimi di sfortuna, arriva il 15-40 e poi un altro break con Townsend e Siniakova versione muro e la ceca che gioca la volée su Paolini. Pochi minuti dopo arriva la loro vittoria.

Resta comunque, al di là dei numeri di una finale che possono raccontare ancor meno degli occhi cosa sia stato l’incontro odierno (e comunque si parla di 27-16 contro 10-11 per Siniakova/Townsend in fatto di vincenti-errori gratuiti), da rimarcare un fatto fondamentale. Errani e Paolini a queste Finals sono arrivate letteralmente all’ultimo, avendo disputato metà stagione assieme, con tutti i problemi avuti da Jasmine e una rincorsa che è parsa davvero ai limiti dell’incredibile. A Sara, certo, ancora manca l’ultimo tabù, che è questo, dopo aver vinto tutto il resto (gli Slam e l’oro olimpico) in carriera: resta, ad ogni modo, l’orgoglio perché lei e Jasmine portano ancora avanti un progetto che di gioie ne ha date tante e tante può continuare a darne.