Su che canale vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Finals 2026: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos in occasione del loro debutto alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie di questa annata agonistica. Gli azzurri saranno sostenuti dal pubblico della Inalpi Arena di Torino e hanno tutte le carte in regola per farsi strada sul cemento indoor del capoluogo piemontese, dove si sono presentati con lo status di quinta testa di serie.

I campioni in carica degli Internazionali d’Italia apriranno il programma della seconda giornata di gara: l’appuntamento è per le ore 11.30 di lunedì 16 novembre, sarà l’incontro che farà alzare il sipario sulla sessione mattutina/pomeridiana, a precedere il match di singolare tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe, mentre in serata toccherà al nostro Flavio Cobolli fronteggiare il russo Daniil Medvedev e a fare sognare il pubblico di casa.

Bolelli e Vavassori punteranno a iniziare al meglio il proprio cammino, portando a casa un successo che sarebbe di fondamentale importanza per le dinamiche del girone in cui figurano anche Harrison/Skupski e Krawletz/Puetz, attesi dallo scontro diretto previsto alle ore 18.00. I precedenti tra i due binomi sono in perfetta parità (3-3), quest’anno gli azzurri hanno avuto la meglio nella finale di Roma e gli avversari hanno prevalso nella semifinale del Roland Garros.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, incontro valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-GRANOLLERS/ZEBALLOS, ATP FINALS

Lunedì 16 novembre

Ore 11.30 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Marcel Granollers/Horacio Zeballos – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-GRANOLLERS/ZEBALLOS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.