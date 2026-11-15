Sinner accolto dalla folla a Torino: “Sto già preparando la prossima stagione”

Alla Inalpi Arena di Torino sono incominciate le ATP Finals 2026, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica, che volge ormai al termine. Jannik Sinner si era guadagnato sul campo il diritto di giocare la manifestazione sul cemento indoor del capoluogo piemontese, dove si è imposto nelle ultime due edizioni, ma il noto problema fisico al ginocchio ha impedito all’attuale numero 2 del mondo di scendere in campo.

Negli ultimi giorni, il fuoriclasse altoatesino è intervenuto in vari contesti, spezzando il silenzio che si era nei fatti creato dopo il 12 luglio, il giorno in cui trionfò a Wimbledon per la seconda volta consecutiva e che coincide con la sua ultima apparizione agonistica. Nella giornata odierna, che ha già proposto il successo del tedesco Alexander Zverev sullo spagnolo Rafael Jodar, Jannik Sinner era presente presso l’impianto e ha ritirato un sempre gradito riconoscimento.

Si tratta del Premio Giulio Onesti, destinato all’intero movimento tennistico italiano e consegnato da Franco Carraro, presidente della Fondazione Giulio Onesti – Accademia Olimpica Nazionale Italiana. Il nostro portacolori, in elegante completo nero, è stato accolto dal boato del pubblico presente sugli spalti, affiancato in campo da Angelo Binaghi (presidente della Federtennis) e da Filippo Volandri (capitano della Nazionale di Coppa Davis).

La motivazione del riconoscimento, pronunciata da Carraro, è la seguente: “La Fondazione Onesti ogni anno attribuisce il Premio Onesti a chi eccelle nello sport. Abbiamo scelto il tennis, perché negli ultimi 20 anni non c’è sport che abbia avuto una evoluzione come il tennis. Ha decuplicato gli iscritti e migliorato i bilanci. Lo abbiamo fatto indicando alcune persone per rappresentare tutti gli appassionati. Si tratta di Angelo Binaghi, Jasmine Paolini, il più grande tennista italiano di tutti i tempi Jannik Sinner e i capitani di Coppa Davis e Billie Jean King Cup”.

Il microfono è passato nelle mani di Jannik Sinner, che ha voluto incoraggiare Flavio Cobolli (presente alle Finals da numero 6 del mondo) e che ha parlato dell’imminente futuro: “La cosa più importante è tornare in salute, amo giocare di fronte a questo pubblico e mi dispiace molto non essere pronto per giocare Torino. Sto già programmando la prossima stagione, divertitevi perché sarà un torneo molto speciale. Abbiamo Flavio e un doppio incredibile, vi seguo da casa“. Il rientro è annunciato per il Six Kings Slam, evento di esibizione previsto sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 27 al 30 dicembre.