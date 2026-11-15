Canale5 o Italia1? Dove vedere Cobolli-Medvedev in tv: orario ATP Finals, programma in chiaro, streaming

Nella serata di lunedì 16 novembre (non prima delle ore 20.30) andrà in scena presso la Inalpi Arena di Torino l’incontro tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, valevole per la fase a gironi delle ATP Finals 2026. Grande attesa per il debutto assoluto al Master dell’azzurro, che si gioca subito una grossa fetta della possibile qualificazione alle semifinali considerando la presenza nel gruppo Ivan Lendl di un certo Carlos Alcaraz.

Il romano, accreditato della quinta testa di serie, sfida il n.4 del seeding in quello che potremmo considerato un vero scontro diretto per il secondo posto in un raggruppamento che comprende anche lo statunitense Frances Tiafoe. I precedenti sorridono al russo, che si è imposto in due occasioni su tre prevalendo sempre sul cemento (US Open e Pechino 2024) senza concedere neanche un set e perdendo quest’anno sulla terra battuta di Madrid (6-4 al terzo set).

Di seguito il calendario completo il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Medvedev, incontro valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-MEDVEDEV ATP FINALS 2026

Lunedì 16 novembre

Quarto match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 20.30 Flavio Cobolli vs Daniil Medvedev – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.30, si giocheranno nell’ordine: Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, Alcaraz-Tiafoe (non prima delle ore 14.00), Harrison/Skupski-Krawletz/Puetz (non prima delle ore 18.00). Al termine, e non prima delle ore 20.30, toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-MEDVEDEV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.