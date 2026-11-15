Montepremi Errani/Paolini: quanti soldi guadagnano con la finale alle WTA Finals? E se vincessero il torneo…

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate alla finale delle WTA Finals 2026, il torneo di fine stagione riservato alle migliori tenniste di questa annata agonistica. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 sono state impeccabili nelle tre partite disputate sul cemento di Indian Wells durante la fase a gironi e in semifinale hanno travolto in due set il binomio composto dalla cinese Hanyu Guo e dalla francese Kristina Mladenovic, meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo e la possibilità di battagliare per il titolo.

Le nostre portacolori se la dovranno vedere contro il sodalizio formato dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend, ovvero le numeri 1 del mondo. L’appuntamento è per la serata italiana di oggi, domenica 15 novembre: sarà il secondo match a partire dalle ore 21.00 e inizierà al termine della finale di singolare. Il risultato ha un notevole valore dal punto di vista tecnico e agonistico, ma è importante anche osservare il risvolto economico.

Quanti soldi hanno guadagnato Jasmine Paolini e Sara Errani con la finale alle WTA Finals? La presenza sul suolo statunitense ha garantito un gettone da 90.000 dollari, mentre i tre successi conseguiti nel round robin sono valsi 150.000 dollari e l’affermazione in semifinale ha assicurato un contributo da 155.000 dollari: nel corso di questa settimana le azzurre hanno dunque incamerato 395.000 dollari (circa 358.300 euro). La cifra si intende complessiva (per coppia).

Se Errani e Paolini dovessero vincere le WTA Finals da campionesse imbattute, si meriterebbero un assegno di importo pari a 725.000 dollari (circa 657.800 euro).

MONTEPREMI ERRANI/PAOLINI WTA FINALS CON LA FINALE

Gettone di presenze: 90.000 dollari (circa 81.300 euro).

Premio per ogni vittoria nel round robin: 50.000 x 3 = 150.000 dollari (circa 136.000 euro).

Premio per la vittoria in semifinale: 155.000 dollari (circa 140.600 euro).

TOTALE: 395.000 dollari (circa 358.300 euro).

La cifra è complessiva, dunque deve essere divisa tra le due atlete.

E SE VINCESSERO IL TORNEO

725.000 dollari (circa 657.800 euro).