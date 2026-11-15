Alexander Zverev parte bene nelle ATP Finals: sconfitto Jodar in due set

Alexander Zverev comincia nel migliore dei modi il proprio cammino alle ATP Finals 2026. Il tedesco conquista la sua prima vittoria in un match ufficiale da quando è diventato numero uno del mondo, superando lo spagnolo Rafael Jodar (n. 11 ATP) con un doppio 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco. Una prestazione autorevole da parte del teutonico, superiore in tutti i fondamentali e capace di fare la differenza soprattutto al servizio e con il dritto. Dall’altra parte della rete, Jodar non ha mostrato la necessaria solidità per impensierire un avversario di questo livello. Per Sascha arriva così il primo successo nel Gruppo McEnroe a Torino.

Nel primo set, l’avvio del giovane iberico è positivo. La tensione legata all’esordio in un torneo di questo prestigio non sembra condizionare particolarmente Jodar, che prova a imporre un atteggiamento aggressivo negli scambi. Tuttavia, la maggiore pesantezza di palla con il dritto e l’eccezionale rendimento al servizio consentono a Zverev di prendere progressivamente il controllo della partita. Nel quinto game, il classe 2006 spagnolo riesce a salvarsi, cancellando due palle break. L’appuntamento con il break, però, è soltanto rimandato: nel settimo gioco il numero uno del mondo non perdona e strappa il servizio all’avversario. Avanti di un break, Zverev attraversa un momento di difficoltà nel decimo game, quando è costretto ad annullare due opportunità di controbreak. A toglierlo dai guai ci pensa ancora una volta la battuta, con cui chiude il parziale sul 6-4.

Nel secondo set lo spartito non cambia. È ancora Sascha a dettare il ritmo da fondo campo, sfruttando la maggiore incisività con il dritto e la capacità di aprirsi il campo con il rovescio. Jodar non dispone delle armi necessarie per assorbire la pressione esercitata dal rivale e il tedesco trova un nuovo allungo già nel terzo game. Al servizio, Zverev continua a concedere pochissimo, mentre con il dritto riesce a tratti a fare letteralmente la differenza. Nel settimo gioco si procura tre occasioni per mettere a segno il doppio break, ma lo spagnolo reagisce con orgoglio e riesce a cancellarle tutte. La rimonta, tuttavia, non si concretizza: il tedesco gestisce il vantaggio e archivia la pratica ancora sul 6-4, mettendo fine all’incontro.

Le statistiche restituiscono con chiarezza la qualità della prestazione offerta dal numero uno del mondo, soprattutto al servizio: 10 ace, nessun doppio fallo, l’84% di prime in campo e l’86% dei punti conquistati con la prima, a fronte del 50% ottenuto con la seconda. Numeri che testimoniano l’efficacia della battuta di Zverev, capace di trovare continuità e incisività nei momenti chiave. Anche il bilancio dei colpi conferma la superiorità del tedesco: 21 vincenti e 18 errori non forzati, contro i 12 vincenti e i 10 gratuiti del suo avversario. Una vittoria netta, dunque, che permette a Sascha di iniziare con il piede giusto la sua avventura torinese.