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LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, mercoledì 3 novembre in DIRETTA: l’Italia punta su Davide Gazzola nel beach sprint e Greta Rossi nel nuoto
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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 3 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
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