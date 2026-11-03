Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 3 novembre, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 3 novembre va in scena la terza giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2026. A Dakar (capitale del Senegal) prosegue la rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores, con l’assegnazione diverse medaglie e la possibilità per molti atleti di scrivere una bella pagina di storia, lanciando le proprie carriere verso un futuro che si auspica il più luminoso possibile.

L’Italia cercherà di essere grande protagonista in terra africana: gli azzurri proveranno a mettersi in mostra e a ottenere risultati degni di nota in una delle manifestazioni di maggiore impatto di questa stagione. Grande attesa per le finali di nuoto e di judo, spazio agli atti conclusivi anche nel baseball, nel rugby a 7, nel tennistavolo, nel costal rowing e nel wushu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (martedì 3 novembre) alle Olimpiadi Giovanili 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; prevista una finestra su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.50; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Senegal sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI OGGI

Martedì 3 novembre

10.00 BADMINTON: singolare maschile e femminile, fase a gironi

10.00 EQUITAZIONE: salto ostacoli individuale, qualifica A

10.00 BEACH VOLLEY: quarti di finale maschile e femminile

10.00 WUSHU: finali (donne: Gunshu, Taijishan; uomini: Changquan, Taijiquan)

10.40 RUGBY A 7: fase a gironi femminile

11.00 FUTSAL: fase a gironi femminile

11.00 JUDO: turni preliminari (donne -78 kg, uomini -100 kg)

11.00 COSTAL ROWING: beach sprint, finali (singolo maschile e femminile)

11.00 TENNISTAVOLO: ottavi di finale maschile e femminile

11.00 NUOTO: batterie/serie lente

14.00 BEACH VOLLEY: semifinali maschile e femminile

14.52 RUGBY A 7: semifinali femminili

15.00 WUSHU: finali (donne: Changquan; uomini: Gunshu)

15.30 BADMINTON: singolare maschile e femminile, fase a gironi

16.00 NUOTO: finali (800 stile libero, 100 dorso femminile, 100 dorso maschile, 100 rana femminile, 100 rana maschile)

16.00 BASEBALL 5: squadre miste, finale per il bronzo

17.00 JUDO: finali (donne -78 kg, uomini -100 kg)

17.02 WUSHU: finali (donne: Taijiquan; uomini: Taijishan)

17.30 BASEBALL 5: squadre miste, finale per l’oro

17.36 RUGBY A 7: finale per il bronzo femminile

18.03 RUGBY A 7: finale per l’oro femminile

19.00 TENNISTAVOLO: doppio misto, finale per il bronzo

19.30 TENNISTAVOLO: doppio misto, finale per l’oro

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Programmazione tv: finestra su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.50.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su Rai Play dalle ore 14.00 alle ore 14.50.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI GIOVANILI

Martedì 3 novembre

10.00 BEACH VOLLEY: quarti di finale maschile e femminile: Margherita Coretti/Micol Lafuenti vs Garcia/Frascaroli

10.56 WUSHU: finale Taijiquan maschile: Lorenzo Armani

11.00 COSTAL ROWING: beach sprint, tabellone finale (singolo maschile e femminile): Davide Gazzola

11.00 FUTSAL: fase a gironi femminile: Italia-Costa Rica

11.00 TENNISTAVOLO: ottavi di finale maschile e femminile: Francesco Trevisan

11.25 NUOTO: serie lente 400 stile libero maschile. Filippo Aloisi

11.30 NUOTO: batterie 100 dorso femminile. Greta Rossi

14.00 BEACH VOLLEY: semifinali maschile e femminile: eventuali Margherita Coretti/Micol Lafuenti

17.00 NUOTO: finale 100 dorso femminile. Eventuale Greta Rossi