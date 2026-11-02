Olimpiadi Giovanili 2026: a Dakar nel rugby seven maschile trionfa la Francia

Come tra i “grandi”, anche alle Olimpiadi giovanili vedono la Francia laurearsi campione olimpica nel rugby a sette maschile. Dominano i transalpini e precedono Sudafrica e Argentina.

La prima giornata aveva visto andare in scena la fase a gironi del torneo di rugby Seven maschile. Il girone A ha premiato il Sudafrica, che ha fatto tre su tre nei suoi match, mentre un posto in semifinale lo ha conquistato anche il Canada, superando un’agguerrita Germania e il Senegal. Nel girone B, invece, tutto troppo facile per Argentina e Francia, che liquidano senza problemi Uganda e Giappone, con i transalpini che vincono lo scontro diretto chiudendo al primo posto.

Le semifinali, dunque, hanno visto di fronte Sudafrica-Argentina e Francia-Canada. Nella prima sfida match dai due volti, con l’Argentina che parte forte, va sul 12-0, ma poi sono i Blitzbokke a salire in cattedra e con quattro mete si impone 24-12. Senza storia, invece, la seconda semifinale, con i Bleus che dominano, segnano 10 mete e si impongono con un netto 58-0.

La finale per l’oro, dunque, ha visto affrontarsi Sudafrica e Francia. Francia che passa subito in vantaggio, poi i Blitzbokke accorciano, ma prima dell’intervallo due mete valgono il 21-5. Nella ripresa tenta la rimonta il Sudafrica, si porta a -2 dai Bleus, ma la metà di Laharrague chiude i discorsi e la Francia vince 26-19.