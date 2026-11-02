Canottaggio beach sprint, la Cina vince l’oro nel doppio misto alle Olimpiadi Giovanili

Assegnata la prima medaglia nel canottaggio beach sprint alle Olimpiadi Giovanili 2026 di Dakar: nel doppio misto la medaglia d’oro va alla Cina, che precede l’Austria e la Francia, mentre l’Italia di Davide Gazzola e Giorgia Cassina era stata eliminata nei giorni scorsi negli ottavi di finale dalla Spagna.

Nella finale per la medaglia d’oro la Cina di Su Juntao e Liu Lili, diventati campioni del mondo Under 19 pochi giorni fa, si impone con il crono di 2’22″37, e supera nettamente l’Austria di Lukas Schoenhuber ed Alena Lux, che si accomoda sul secondo gradino del podio conquistando l’argento con il tempo di 2’28″95.

Molto più serrata la finale per la medaglia di bronzo, con la Francia di Raphael de Boussac ed Elisa Guilloton che la spunta con il tempo di 2’20″20 e sale sul gradino più basso del podio, beffando per appena 0″65 l’Ucraina di Mykola Tomchai e Viktoriia Radchenko, quarta con il crono di 2’20″85.