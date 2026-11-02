Nuoto, Italia a bocca asciutta nel day-2 delle Olimpiadi Giovanili 2026

Archiviata la seconda giornata di finali del programma di nuoto delle Olimpiadi Giovanili, in corso di svolgimento a Dakar (Senegal). Nella vasca da 50 metri del CTO Dakar Aquatic Centre sono state assegnate le medaglie in quattro specialità.

Sfortunatamente, in casa Italia si è rimasti a bocca asciutta. Filippo Aloisi, infatti, non è riuscito a centrare l’ingresso nella finale dei 100 stile libero al mattino e quindi il Bel Paese non ha avuto frecce al proprio arco nell’atto conclusivo.

Gara regina in cui il russo Bogdan Toropkin ha conquistato la medaglia d’oro col tempo di 49″66 a precedere il cinese Xie Yichen (50″18) e il rappresentante di Cina Taipei, Lee Han (50″26).

Nella medesima specialità al femminile la croata Ana Bobanovic è stata l’unica a infrangere il muro dei 56″, stampando sulla piastra il tempo di 55″89. Alle sue spalle, a condividere con lei il podio, sono state la neozelandese Alyssa Lawson (56″13) e l’indiana Dhinidhi Desinghu (56″27).

Nei 200 rana è stato il Giappone a fare la voce grossa sia tra i ragazzi che tra le ragazze. Nella finale maschile, Iori Miyazaki si è imposto in 2’12″33, precedendo il lituano Domas Vilimas (2’13″50) e l’uzbeko Muhammadismail Rahmonov (2’15″79).

Nell’atto conclusivo femminile, come detto, altro successo nipponico firmato da Mana Ishikawa in 2’26″50. Un confronto serrato con la cinese Chang Mohan, che ha finito per sorridere alla rappresentante del Sol Levante. Chang, in tutto questo, ha conquisto l’argento in 2’27″21. A completare la top-3 è stata la sudafricana Chanel Veldsman (2’30″87).