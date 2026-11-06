F1, Kimi Antonelli fa il vuoto in FP2 ad Interlagos. Ferrari fatica sul giro secco

Kimi Antonelli chiude il venerdì di Interlagos lasciando il segno nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2026, valevole come ventesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. In condizioni di pista asciutta il fresco campione iridato ha stampato il miglior tempo assoluto in 1’10″763, anche se la pioggia rischia di stravolgere tutto tra sabato e domenica sul fronte delle prestazioni.

Il ventenne italiano della Mercedes nel frattempo ha dominato la scena nella simulazione di qualifica con gomme soft, rifilando dei distacchi notevoli ai rivali, trattandosi di uno dei tracciati più corti dell’anno. Lando Norris, dopo essere stato il più veloce in FP1, ha pagato un gap di 253 millesimi guidando una McLaren piuttosto competitiva mentre Max Verstappen si è attestato in terza piazza con la Red Bull a 259 millesimi dalla vetta.

Quarta piazza a 0.273 dal compagno di squadra per George Russell con l’altra Mercedes, precedendo di un’incollatura la McLaren di un discreto Oscar Piastri (che aveva saltato il primo turno di libere per dare spazio a Leonardo Fornaroli), quinto a 321 millesimi.

FP2 opaca per la Ferrari, con Lewis Hamilton sesto a 450 millesimi e Charles Leclerc (dopo aver ceduto a Dino Beganovic la sua SF-26 nel pomeriggio) settimo a 0.720 dal leader, venendo però ostacolato dal rookie della Haas Rafael Camara al termine del suo giro veloce e lasciando sul piatto almeno un paio di decimi.

Nota di merito al padrone di casa brasiliano Gabriel Bortoleto, ottavo con l’Audi a 1.017 da Antonelli, togliendosi la soddisfazione di stare davanti per un soffio alla Red Bull di Isack Hadjar (nono a 1.076), mentre completa il quadro dei primi dieci un solido Oliver Bearman con la Haas.

CLASSIFICA FP2 GP BRASILE F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) 1:10.763

2. Lando NORRIS (McLaren) +0.253

3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.259

4. George RUSSELL (Mercedes) +0.273

5. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.321

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.450

7. Charles LECLERC (Ferrari) +0.720

8. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.017

9. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.076

10. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.228

11. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.233

12. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.245

13. Liam LAWSON (Racing Bulls) +1.279

14. Pierre GASLY (Alpine) +1.346

15. Fernando ALONSO (Aston Martin) +1.775

16. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) +1.798

17. Carlos SAINZ (Williams) +1.979

18. Lance STROLL (Aston Martin) +2.179

19. Alexander ALBON (Williams) +2.190

20. Sergio PEREZ (Cadillac) +2.553

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +2.620

22. Nico HULKENBERG (Audi) –