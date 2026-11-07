F1, Lando Norris in pole sul bagnato ad Interlagos. Antonelli in prima fila, penalizzate le Ferrari e Verstappen

Dopo una lunghissima attesa causa maltempo è andata in scena alla fine una spettacolare sessione di qualifica sul bagnato a Interlagos valevole per il Gran Premio del Brasile, ventesimo round del Mondiale di Formula Uno 2026. Lando Norris ha ottenuto la quarta pole position stagionale, arrivando a quota 20 complessive in carriera e mettendosi nella miglior posizione possibile per puntare al successo nella gara di domani.

L’inglese della McLaren scatterà davanti alla Mercedes del nuovo campione iridato Kimi Antonelli, autore di una prestazione solida sotto la pioggia brasiliana, mentre ben quattro big scontano penalità e dovranno rimontare. George Russell retrocede dalla seconda alla settima piazza con l’altra W17, Charles Leclerc dal 4° al 14° posto con la Ferrari, mentre Lewis Hamilton e Max Verstappen partiranno addirittura dal fondo dello schieramento. Le previsioni meteo della domenica non sono incoraggianti, quindi tanti outsider possono sognare in grande tra cui Liam Lawson (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi), che cominceranno il GP in seconda fila.

In Q1 scendono tutti in pista con gomme full wet e si migliorano giro dopo giro, rendendo decisivi gli ultimi minuti. Bortoleto va a muro e danneggia la sua Audi, tirandosi fuori dai giochi, mentre gli altri eliminati sono le Alpine di Colapinto e Gasly, l’Aston Martin di Stroll e le Cadillac di Bottas e Perez. Il miglior tempo è di Norris in 1’30″9 davanti a Russell, Verstappen, Hamilton e Hulkenberg, con tutti i big che superano taglio.

In Q2 l’asfalto si asciuga progressivamente e consente ai piloti di passare alle gomme intermedie negli ultimi 6-7 minuti. Russell stampa il miglior crono in 1’26″7 davanti a Lawson, Hadjar e Leclerc, mentre si salvano con il brivido Norris e Antonelli. Fuori dai giochi Hamilton e Verstappen, che hanno scelto di fermarsi per salvare gomme da bagnato in vista della gara sapendo già di dover partire dal fondo della griglia causa penalità. Esclusi dalla top10 anche Piastri con la McLaren, Camara (incidente nel finale con bandiera rossa annessa) con la Haas, Lindblad con la Racing Bulls e Sainz con la Williams.

In Q3 torna lo spauracchio della pioggia e tutti affrettano le operazioni per anticipare il peggioramento delle condizioni. Diventano cruciali i primi due time-attack: Norris mette assieme un ottimo giro e conquista la pole in 1’27″470 precedendo le Mercedes di Russell (ostacolato da Albon nel giro decisivo) e Antonelli, con a seguire Leclerc e Lawson.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP BRASILE F1 2026 (al netto delle penalità)

1. Lando NORRIS (McLaren) 1:27.470

2. George RUSSELL (Mercedes) +0.204

3. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.625

4. Charles LECLERC (Ferrari) +0.819

5. Liam LAWSON (Racing Bulls) +0.851

6. Nico HULKENBERG (Audi) +1.198

7. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.293

8. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +2.361

9. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.841

10. Alexander ALBON (Williams) +2.986

11. Lewis HAMILTON (Ferrari) –

12. Oscar PIASTRI (McLaren) –

13. Rafael CÂMARA (Haas F1 Team) –

14. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) –

15. Carlos SAINZ (Williams) –

16. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) –

17. Franco COLAPINTO (Alpine) –

18. Pierre GASLY (Alpine) –

19. Lance STROLL (Aston Martin) –

20. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –

21. Sergio PEREZ (Cadillac) –

22. Gabriel BORTOLETO (Audi) –