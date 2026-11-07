LIVE F1, GP Brasile 2026 in DIRETTA: pole di Norris con la pioggia, Antonelli limita i danni, Ferrari indietro con le penalità

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LA GRIGLIA DI PARTENZA

TUTTI I PILOTI PENALIZZATI (COMPRESI LECLERC E HAMILTON)

21.30 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

21,29 Anche domani è prevista pioggia. Può succedere di tutto, anche che vincano Hamilton o Verstappen, che partiranno dalle retrovie.

21.27 La classifica finale della Q3:

1 Lando Norris (McLaren) 1:27.470

2 George Russell (Mercedes) +0.204

3 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.625

4 Charles Leclerc (Ferrari) +0.819

5 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.851

6 Nico Hulkenberg (Audi) +1.198

7 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.293

8 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.361

9 Fernando Alonso (Aston Martin) +2.841

10 Alexander Albon (Williams) +2.986

21.26 Terminate ufficialmente le qualifiche!

21.25 Antonelli bene, ma non benissimo. Ci saremmo aspettati meglio sul bagnato: sotto questo aspetto deve ancora crescere.

21.23 Dunque Antonelli partirà secondo, Russell settimo, Leclerc 14°, Hamilton 20°, Verstappen 21°. Questo il responso delle qualifiche del GP del Brasile 2026 di F1, al netto delle penalità.

21.22 Di fatto la qualifica è finita. Piove tanto, le condizioni sono peggiorate ed i tempi sono diventati inattaccabili. Ai box tutti i piloti.

21.21 Polemica tra Russell e la squadra via radio. “Zitto e guida“, le parole di Toto Wolff via radio. C’è stata una incomprensione, perché il britannico stava andando fortissimo, ma gli è stato chiesto di rallentare perché aveva davanti Albon. Una situazione strana.

21.20 La classifica a 6 minuti dal termine:

1 Lando Norris (McLaren) 1:27.470

2 George Russell (Mercedes) +0.204

3 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.625

4 Charles Leclerc (Ferrari) +0.819

5 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.851

6 Nico Hulkenberg (Audi) +1.198

7 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.293

8 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.361

9 Fernando Alonso (Aston Martin) +2.841

10 Alexander Albon (Williams) +2.986

21.20 Adesso piove tanto di più, non si riesce più a migliorare i tempi. Pole di Norris!

21.19 Antonelli guadagna una posizione. E’ terzo a 0.625. 4° Leclerc a 0.819.

21.19 Norris precede Russell di 0.209.

21.18 Leclerc è quinto a 0.955.

21.18 Ricordiamo che Russell dovrà scontare 5 posizioni di penalità.

21.17 Russell al comando con 4 decimi su Norris. Antonelli quarto a 0.935.

21.17 Norris fa meglio di Lawson di 2 decimi.

21.17 1’28″321 per Lawson.

21.17 Lawson culla l’impresa. Sta volando, ma occhio anche a Norris.

21,16 Leclerc il penultimo a lanciarsi.

21.16 Lawson vola al primo intermedio.

21.15 Alonso il primo a lanciarsi, può pescare il jolly…

21.14 Gomme intermedie per i pilti, ma sta già iniziando a piovere con maggiore insistenza…Qui c’è profumo di grande sorpresa, attenzione…

21.14 INIZIATA LA Q3!

21.12 Il primo giro con le intermedie potrebbe rivelarsi decisivo. E’ atteso infatti un nuovo scroscio di pioggia!

21.11 Alle 21.14 inizierà la Q3!

21.10 Ancora non è stato comunicato l’orario della Q3.

21.09 Verstappen, che dovrà scontare la penalità, non è neppure sceso in pista nella Q2, risparmiando le gomme in vista di domani.

21.08 Eliminati dunque Hamilton, Piastri, Camara, Lindblad, Sainza e Verstappen.

21.07 L’incidente di Camara:

The red flag comes out as Camara hits the barriers 💥 Rafa is okay 👍 #F1 #BrazilGP https://t.co/VEaEavQzFn — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

21.06 La Q2 è ufficialmente terminata. Adesso servirà attendere per la Q3 per riparare la barriera dopo l’incidente di Camara.

21.05 La classifica al momento della bandiera rossa:

1 George Russell (Mercedes) 1:26.745

2 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.304

3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.473

4 Charles Leclerc (Ferrari) +1.337

5 Nico Hulkenberg (Audi) +1.616

6 Alexander Albon (Williams) +2.173

7 Fernando Alonso (Aston Martin) +2.327

8 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.385

9 Lando Norris (McLaren) +2.462

10 Kimi Antonelli (Mercedes) +2.557

11 Lewis Hamilton (Ferrari) +3.256

12 Oscar Piastri (McLaren) +3.624

13 Rafael Câmara (Haas F1 Team) +4.770

14 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – –

15 Carlos Sainz (Williams) +5.040

16 Max Verstappen (Red Bull Racing) – –

21.04 Mancano 43″ al termine della Q2: non ci sarà tempo per tornare in pista.

21.03 INCIDENTE DI CAMARA! Bandiera rossa che salva Antonelli: era decimo! (Ma si stava migliorando).

21.03 Un minuto al termine, Antonelli è decimo…

21.02 Ancora nessun tempo con le intermedie per Antonelli…

21.02 Antonelli è ottavo: sta rischiando!

21.01 Fuori pista per Sainz. Russell in testa con 733 millesimi su Lawson.

21.01 Lawson rifila addirittura 1″652 a Bearman. Sono proprio condizioni da gomme intermedie.

21.00 Bearman al comando con le intermedie: fa 0.155 meglio di Russell.

21.00 4 minuti al termine.

20.59 Cambia tutto. Russell e tanti piloti hanno già montato le gomme intermedie!

20.59 Antonelli secondo a soli 17 millesimi da Russell.

20.58 Anche Hamilton scende dalla macchina. Partirà 20° domani sulla griglia di partenza a seguito della penalità. Dunque appena davanti a Verstappen.

20.57 Viene chiesto via radio a Lindblad di parcheggiare la macchina.

20.57 La classifica a 7 minuti dal termine della Q2:

1 George Russell (Mercedes) 1:29.285

2 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.359

3 Charles Leclerc (Ferrari) +0.510

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.716

5 Lando Norris (McLaren) +0.913

6 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.262

7 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.760

8 Nico Hulkenberg (Audi) +1.918

9 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.942

10 Oscar Piastri (McLaren) +1.952

11 Rafael Câmara (Haas F1 Team) +2.230

12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.402

13 Carlos Sainz (Williams) +2.518

14 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.667

15 Alexander Albon (Williams) +3.625

16 Max Verstappen (Red Bull Racing) – –

20.56 La sensazione è che Antonelli stia studiando la situazione, per poi salire gradualmente di colpi.

20.55 Antonelli secondo a 0.359 dal compagno di squadra Russell.

20.55 Russell balza in testa con mezzo secondo su Leclerc.

20.55 Hamilton secondo a 0.206 da Leclerc.

20.54 La pioggia non accenna ad arrestarsi. Piove un po’ meno di prima, ma piove.

20.53 Leclerc si porta in vetta con ben 4 decimi su Norris.

20.52 Norris fa meglio di Antonelli di 85 millesimi.

20.52 1’30″283 per Antonelli, al comando con 2 decimi su Russell.

20.51 Russell fa sapere via radio che le condizioni sono quasi da gomme intermedie.

20.51 Sempre gomme full wet per tutti. Le abbiamo aspettate per tutta la stagione…Allora si possono usare…

20.49 Max Verstappen è già sceso dalla macchina: non disputerà la Q2. Domani dunque, a causa della penalità, partirà 21° (avrà alle spalle il solo Perez, che a sua volta sarebbe partito in fondo allo schieramento. La posizione precisa è stata definita dall’esito della Q1).

20.49 Iniziata la Q2. 15 minuti ed altri sei piloti da eliminare.

20.48 Le condizioni della pista andranno a migliorare progressivamente, perché piove meno.

20.47 Due minuti all’inizio della Q2.

20.46 Antonelli è parso molto guardingo sul bagnato, come se non avesse voluto prendersi rischi eccessivi. Hamilton sembra la carta migliore per la Ferrari: Leclerc, storicamente, non gradisce queste condizioni.

20.45 Camara, alla prima apparizione in F1, ha subito superato lo scoglio della Q1.

20.45 Eliminati dunque Colapinto, Gasly, Stroll, Bottas, Perez e Bortoleto.

20.44 Termina la Q1: la classifica finale.

1 Lando Norris (McLaren) 1:30.939

2 George Russell (Mercedes) +0.267

3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.299

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.727

5 Nico Hulkenberg (Audi) +0.754

6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.120

7 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.146

8 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.153

9 Charles Leclerc (Ferrari) +1.182

10 Kimi Antonelli (Mercedes) +1.290

11 Oscar Piastri (McLaren) +1.312

12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.367

13 Rafael Câmara (Haas F1 Team) +1.870

14 Carlos Sainz (Williams) +2.020

15 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.091

16 Alexander Albon (Williams) +2.211

17 Franco Colapinto (Alpine) +2.388

18 Pierre Gasly (Alpine) +2.510

19 Lance Stroll (Aston Martin) +2.714

20 Valtteri Bottas (Cadillac) +2.835

21 Sergio Perez (Cadillac) +3.570

22 Gabriel Bortoleto (Audi) +10.625

20.43 Norris piazza la zampata: 267 millesimi su Russell. Antonelli decimo.

20.42 Antonelli rischia. E’ ottavo, ma tanti piloti stanno concludendo il giro.

20.41 Russell torna in testa con 32 millesimi su Verstappen e, soprattutto, rifila ben un secondo ad Antonelli, che è sesto e ha preso la bandiera a scacchi.

20.41 Hamilton secondo a 0.428 da Verstappen.

20.40 Verstappen strappa la leadership a Hulkenberg di 0.455. Attenzione ad Antonelli: è ottavo. Tutto cambia molto rapidamente.

20.40 Adesso piove meno.

20.40 HULKENBERG! Balza in testa con 748 millesimi su Russell alla guida della Audi!

20.39 Leclerc quarto a 0.493, Hamilton nono a 0.813. Ma può succedere di tutto.

20.38 Tre minuti al termine della Q1.

20.38 Russell rifila 6 decimi a Verstappen. Antonelli è terzo a 0.3 dal compagno di squadra, Norris secondo e davanti all’italiano per 5 millesimi.

20.37 Antonelli è di nuovo scivolato in nona piazza. Verstappen al comando.

20.36 Risale Antonelli: quarto a 1″164 da Bearman, che nel frattempo si è portato davanti a tutti con la Haas! Sta succedendo di tutto…

20.35 Antonelli sale in terza posizione a 0.306. Antonelli al momento sarebbe fuori: è 19° a 5 secondi!

20.35 Fuori pista per Stroll: bandiera gialla.

20.35 Arrivano i britannici: Russell in testa con 204 millesimi su Norris.

20.34 HAMILTON! Al comando con 0.653 su Verstappen!

20.34 Verstappen torna davanti con 316 millesimi su Hulkenberg.

20.34 Hulkenberg in testa con la Audi! 9 decimi su Verstappen! Faticano le Mercedes: 15° Russell, 16° Antonelli.

20.33 Bortoleto si impantana nel fango, ma riesce a ripartire.

20.32 Verstappen torna davanti in 1’36″724. Secondo Leclerc a soli 25 millesimi!

20.32 ALONSO AL COMANDO! Pazzesco, 1″002 meglio di Verstappen!

20.32 Antonelli è sesto a 2″236.

20.31 Hamilton è secondo a 4 decimi da Verstappen.

20.30 1’39″393 per Leclerc. Verstappen fa meglio di 1″4!

20.30 Hulkenberg al comando in 1’40″512.

20.29 Perez e Bottas fanno segnare i primi tempi cronometrati.

20.29 Bandiera gialla, testacoda di Camara.

20.28 In pista anche Antonelli e Russell.

20.27 Bottas il primo a lanciarsi con la Cadillac.

20.27 Tutti in pista, tranne le Mercedes.

20.26 In queste condizioni, chiaramente, il pilota può fare una grande differenza.

20.26 RIPARTONO LE QUALIFICHE! Vediamo come se la cavano i piloti in condizioni di pioggia battente. Finalmente le full wet hanno motivo di esistere…

20.24 Piloti già pronti in pit-lane. Gomme full wet per tutti. Sembra piovere più di prima…A noi sembra più un gesto teatrale, ma staremo a vedere.

20.23 Si riparte alle 20.26, dunque tra 3 minuti.

20.23 Sulla carta dovremmo finalmente vedere le gomme full wet…

20.21 E INVECE NO! Veniamo smentiti! Tra quattro minuti si riparte! Colpo di scena…Sta continuando a piovere…

20.19 Adesso le percentuali che le qualifiche vengano rinviate a domani sono molto alte, a nostro avviso.

20.17 Di nuovo in pista la Safety Car.

20.15 Torna a piovere forte.

20.14 Sugli spalti ci si diverte così…

No track action but dino’s keeping the crowd entertained 🦖😂 #F1 #BrazilGP https://t.co/LK4gKj5JT4 — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

20.11 Proseguono le operazioni di ‘pulizia’ dell’asfalto. Fa sorridere, perché tanto continua a piovere…

20.09 Nel 2024 la decisione di rinviare le qualifiche arrivò intorno alle 21.00.

20.06 Anche nel 2024 non si riuscì a disputare le qualifiche ad Interlagos. Vennero recuperate la domenica alle 11.30, ovvero le 7.30 locali!

20.05 Meno di prima, ma sta continuando a piovere.

20.04 Adesso sembra schiarirsi il cielo.

19.58 Per come si è messa, non è da escludere a questo punto che le qualifiche vengano rinviate a domani. Quando sarà ancora prevista pioggia…

19.56 Antonelli sta ascoltando un audio sul suo smartphone.

19.55 A questo punto le qualifiche iniziano ad essere a rischio. Se non smetterà di piovere, non si potranno disputare.

19.54 Da diversi minuti anche la Safety Car non sta più girando. Ve lo avevamo detto subito, amici di OA Sport: nella F1 moderna non si può correre quando piove. Nessuno però ha il coraggio di dirlo ufficialmente…Ma è palese da diversi anni.

19.53 Piove ancora più di prima.

19.52 Le qualifiche erano iniziate alle 19.00. Poi sono state sospese dopo appena 2 minuti e 23 secondi.

19.47 Continua a piovere senza sosta. Non è un temporale, è proprio pioggia fitta.

19.45 Ricordiamo che mancano 15’37” al termine della Q1.

19.41 Molti piloti sono scesi dalla macchina. Come avevamo previsto: o smette di piovere o non si corre. E sta piovendo. Tanto.

19.39 Ecco la Safety Car:

The Safety Car ventures out to test conditions 👀 A reminder that Q1 was stopped with 15m 37s remaining #F1 #BrazilGP https://t.co/OReEUotoEN — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

19.38 Gli addetti alla pista stanno ripulendo l’asfalto con le scope.

19.35 In questo momento a San Paolo sono le 15.35. Dunque 4 ore di differenza.

19.34 Resta in pista la Safety Car.

19.33 Seppur meno di prima, ma sta ancora piovendo.

19.31 Questa volta tocca alla Safety Car scendere in pista.

19.26 Altre immagini di quel poco che si è visto finora in pista:

While we wait for a resumption… 😵 #F1 #BrazilGP https://t.co/I4afIc2WRn — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

19.23 La Medical Car si è già fermata: non ci sono le condizioni per gareggiare.

19.22 Adesso piove molto meno.

19.21 La Medical Car entra in pista per verificare le condizioni dell’asfalto.

19.20 Sulla carta, Antonelli è un ottimo interprete con le condizioni da bagnato. Tuttavia non abbiamo ancora mai avuto modo di verificarlo quest’anno…

19.18 E’ chiaro che nella F1 attuale emergeranno sempre meno gli specialisti del bagnato. I cosiddetti “maghi della pioggia”.

19.17 Non cambia la situazione: continua a piovere. Finché non smetterà, non si potrà ripartire.

19.14 Sperano che piova anche domani Verstappen, Hamilton e Leclerc, tutti zavorrati dalle penalità.

19.11 Prevista pioggia almeno per i prossimi 20 minuti. Non si può che attendere…

19.11 La pioggia vista dall’abitacolo di Norris:

Lando’s visor cam gives you a good idea of how wet it was on track before the stoppage 🤯 #F1 #BrazilGP https://t.co/gM1qKiv2hJ — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

19.10 Kimi Antonelli nella sua uscita con gomme intermedie:

“I’m already aquaplaning” Kimi was relieved to come back to the pits before the session was halted #F1 #BrazilGP https://t.co/gCjnrpwTa4 — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

19.08 La sicurezza è chiaramente al primo posto. Ma allora perché non essere chiari con pubblico, tifosi ed appassionati? Quando piove tanto, in F1 non si corre più. E’ troppo pericoloso. Qual è il problema nel dirlo con chiarezza?

19.06 “Sono tutto bagnato“, il team-radio di Antonelli.

19.05 Nessuno ha realizzato dei tempi cronometrati, per quello che può contare in questa fase.

19.04 15’37” al termine della Q1.

19.02 BANDIERA ROSSA! Tutto scontato. E’ sempre così. Le full wet vanno abolite: tanto non vengono mai usate. Adesso si aspetterà che smetta. Un film visto e rivisto, da diversi anni.

19.01 Antonelli procede lentissimo con le intermedie.

19.01 Verstappen e Hamilton sono rimasti ai box. In pista Antonelli.

19.00 Alcuni piloti, che erano già posizionati per uscire dalla pit-lane, sono rientrati per montare le full wet.

19.00 Iniziate le qualifiche. Pioggia battente. Di solito in F1 non si corre più in queste condizioni. Vediamo cosa succede…

18.59 Adesso piove tanto. Piloti in pista con gomme intermedie, ma è probabile che servano le full wet. Bandiera rossa in vista?

18.58 Con la pioggia il discorso per la pole può allargarsi anche ad altri piloti.

18.57 CAMBIA TUTTO! Torna a piovere proprio adesso!

18.56 Sostanzialmente saranno Antonelli e Norris a giocarsi la pole, con possibile inserimento da outsider di Piastri. Ricordiamo che infatti la pole viene assegnata formalmente a chi parte dalla prima posizione.

18.55 Ricapitoliamo dunque le penalità: Verstappen, Hamilton e Perez partiranno in fondo allo schieramento, 10 posizioni per Leclerc, 5 per Russell.

18.52 Il pilota peggio classificato ad aver vinto nell’attuale lay-out di Interlagos è Max Verstappen, impostosi nel 2024 partendo dalla 17ma casella!

18.50 Nell’era turbo-ibrida…

– in 8 occasioni (72,8%) il vincitore è partito dalla pole position.

– in 9 occasioni (81,8%) il vincitore è partito dalla prima fila.

18.48 In termini assoluti…

– in 17 occasioni (48,6%) il vincitore è partito dalla pole position.

– in 26 occasioni (77,1%) il vincitore è partito dalla prima fila.

18.47 Team in griglia con pole position a Interlagos.

8 – Williams

8 – McLaren

6 – Ferrari

6 – Mercedes

4 – Red Bull

1 – Haas

18.44 Team in griglia con vittorie a Interlagos.

8 – McLaren

7 – Ferrari

7 – Red Bull

6 – Mercedes

4 – Williams

18.43 Team con più pole position: WILLIAMS (8) e MC LAREN (8)

Il team fondato da Sir Frank è stato il più rapido in qualifica con Nigel Mansell (1992); Alain Prost (1993); Ayrton Senna (1994); Damon Hill (1995, 1996); Jacques Villeneuve (1997); Juan-Pablo Montoya (2002) e Nico Hulkenberg (2010).

La squadra creata da Bruce McLaren è invece stata la migliore sul giro secco con Ayrton Senna (1990, 1991); Mika Häkkinen (1998, 1999, 2000), Lewis Hamilton (2012) e Lando Norris (2024, 2025).

18.41 Team con più vittorie: MC LAREN (8)

Il team di Woking ha primeggiato con Ayrton Senna (1991, 1993); Mika Häkkinen (1998, 1999); David Coulthard (2001); Juan-Pablo Montoya (2005), Jenson Button (2012) e Lando Norris (2025). Va rimarcato come sia tornata leader solitaria proprio lo scorso anno, dopo essere stata raggiunta da Ferrari e Red Bull.

18.40 Piloti in attività già saliti sul podio di Interlagos.

9 (0-3-6) – ALONSO Fernando

7 (3-3-1) – HAMILTON Lewis

7 (3-2-2) – VERSTAPPEN Max

2 (1-1-0) – NORRIS Lando

2 (0-1-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – SAINZ Carlos Jr.

2 (0-1-1) – GASLY Pierre

1 (1-0-0) – RUSSELL George

1 (0-1-0) – OCON Esteban

1 (0-1-0) – ANTONELLI Kimi

18.38 L’asfalto in questo momento sembra ancora umido. I piloti utilizzeranno gomme intermedie in avvio?

18.37 Piloti in attività con almeno una pole position a Interlagos.

3 – HAMILTON Lewis (2012, 2016, 2018)

2 – BOTTAS Valtteri (2017, 2021)

2 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023)

2 – NORRIS Lando (2024, 2025)

1 – ALONSO Fernando (2005)

1 – HÜLKENBERG Nico (2010)

1 – MAGNUSSEN Kevin (2022)

18.33 Piloti in attività con almeno una vittoria a Interlagos.

3 – HAMILTON Lewis (2016, 2018, 2021)

3 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023, 2024)

1 – RUSSELL George (2022)

1 – NORRIS Lando (2025)

18.32 Pilota con più pole position: EX AEQUO DI GRUPPO.

Il dato ha dell’incredibile, eppure è concreto. Nell’attuale tracciato ben cinque piloti hanno realizzato tre pole position, ma nessuno ha ancora raggiunto quota quattro! Per la cronaca, il quintetto di coloro i quali sono partiti davanti a tutti in tre occasioni è composto da

Ayrton Senna (1990, 1991, 1994)

Mika Häkkinen (1998, 1999, 2000)

Felipe Massa (2006, 2007, 2008)

Rubens Barrichello (2003, 2004, 2009)

Lewis Hamilton (2012, 2016, 2018)

18.31 Pilota con più vittorie in Brasile: Michael SCHUMACHER (4)

Il tedesco ha trionfato nel 1994, 1995, 2000, 2002.

18.26 Domenica 8 novembre andrà in scena la sesta edizione del Gran Premio di San Paolo, denominazione dell’appuntamento organizzato dall’autodromo di Interlagos. La nuova etichetta ha sostituito ormai da diversi anni quella canonica di Gran Premio del Brasile. La ragione risiede in una feroce polemica tra l’amministrazione cittadina e il governo di Brasilia (con di mezzo le ambizioni di Rio de Janeiro).

Non cambia, invece, il tracciato di Interlagos. Venne ripensato in maniera geniale a fine anni ’80, quando la lunghezza venne sostanzialmente dimezzata creando la ‘S’ do Senna (una “bretella” atta a unire due parti un tempo opposte) e cambiando di raggio di un paio di curve (la Subida do Lago e la Juncao). Si creò, così, un lay-out valido e ancora conforme agli standard di sicurezza, a quasi quattro decenni dalla sua concezione!

La versione moderna esiste dal 1990, mentre il precedente circuito è stato utilizzato dal 1973 al 1980. Nel mezzo, dal 1981 al 1989, il Gran Premio del Brasile si è corso a Jacarepaguà, nei pressi di Rio de Janeiro. Per una questione di coerenza statistica è significativo analizzare i dati relativi all’attuale circuito, senza mischiarli con altri impianti o fare distinzioni in merito al nome dell’evento.

18.21 Adesso però ha smesso di piovere, il cielo è diventato parzialmente nuvoloso. La pista dovrebbe asciugarsi abbastanza rapidamente.

18.20 40 minuti fa è venuto giù un vero e proprio temporale ad Interlagos. Eccolo:

Current pre-quali conditions 🌧️⚡️ The heavens have opened above Interlagos 😮 #F1 #BrazilGP https://t.co/GSKyEm7UFg — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

18.18 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 19.00 inizieranno le qualifiche del GP del Brasile 2026 di F1.

16.39 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 19:00 italiane per le qualifiche, un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.38 In tutto questo, la FP3 è stata preceduta e accompagnata da alcune notizie importanti, ovvero le penalità a Max Verstappen (tutte le componenti della Power Unit) e delle Ferrari di Leclerc e di Hamilton (sostituzione del motore endotermico). Per questo motivo, Max partirà dal fondo della griglia, mentre i due ferraristi con 10 posizioni di penalità. Il tutto si va ad aggiungere alle sanzioni a George Russell e a Sergio Perez. Ricapitolando:

Max Verstappen partirà in fondo alla griglia per la sostituzione completa della power unit e di tutti i suoi componenti;

Sergio Perez partirà in fondo alla griglia per la sostituzione completa della power unit e di tutti i suoi componenti;

Charles Leclerc avrà 10 posizioni di penalità in griglia per la sostituzione dell’unità endotermica;

Lewis Hamilton avrà 10 posizioni di penalità in griglia per la sostituzione dell’unità endotermica.

Russell avrà 5 posizioni di penalità per la sostituzione dell’unità endotermica. La differenza con la Ferrari è legata al fatto che non si tratta del primo cambio.

16.35 Una sessione tutta da interpretare per le differenti condizioni climatiche, con la pista che ha cambiato il suo livello di grip, non dando modo ai piloti di trovare il limite.

16.33 Max Verstappen è stato il pilota più veloce della terza sessione di libere a Interlagos. Il quattro volte iridato ha fermato i cronometri sul tempo di 1’11″622 a precedere di 25 millesimi la Mercedes di Kimi Antonelli e di 0″131 la McLaren di Lando Norris. A completare la top-5 l’altra Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Solo 12° Lewis Hamilton con l’altra Rossa, fermato da un problema tecnico nel corso della FP3.

16.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:11.622 5

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.025 7

3 Lando Norris McLaren +0.131 6

4 George Russell Mercedes +0.184 6

5 Charles Leclerc Ferrari +0.274 7

6 Oscar Piastri McLaren +0.313 4

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.438 6

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.549 5

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.591 4

10 Gabriel Bortoleto Audi +1.022 6

11 Pierre Gasly Alpine +1.022 7

12 Lewis Hamilton Ferrari +1.211 2

13 Nico Hulkenberg Audi +1.243 5

14 Franco Colapinto Alpine +1.303 4

15 Rafael Câmara Haas F1 Team +1.359 6

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.487 6

17 Alexander Albon Williams +1.525 6

18 Fernando Alonso Aston Martin +1.549 4

19 Carlos Sainz Williams +1.681 5

20 Sergio Perez Cadillac +1.951 5

21 Valtteri Bottas Cadillac +2.100 4

22 Lance Stroll Aston Martin +3.144 2

16.30 BANDIERA A SCACCHI!!!

16.30 Non migliora nessuno in queste condizioni di pista e termina questa sessione di prove libere.

16.28 Una sessione, dunque, tutta da interpretare e da valutare in vista delle qualifiche.

16.26 In questo momento, inaspettatamente, è uscito il sole e le temperature si sono alzate repentinamente.

16.24 Nessuno riesce a migliorarsi in questo momento in pista, le condizioni dell’asfalto non sorridono ai piloti.

16.22 Da sottolineare la prestazione di Camara, 14° su una pista su cui non hai corso, davanti al compagno di squadra Bearman sulla Haas. Bravissimo il brasiliano.

16.21 Tutti sono un po’ in crisi col bilanciamento della propria vettura. I tempi lo testimoniano, visto che si è decisamente più lenti di ieri.

16.19 Antonelli ha commesso un chiaro errore in percorrenza della prima “S” di Senna.

16.18 In questa prova di time-attack, Verstappen si porta davanti a tutti in 1’11″622 precedendo di 25 millesimi Antonelli. Seguono Russell, Norris, Russell e Leclerc, distanziati rispettivamente di 0″131, 0″184 e 0″274. Ci sono problemi di grip per tutti.

16.15 Russell si porta in vetta in 1’11″806 con gomme morbide, precedendo di 0″129 Piastri.

16.15 Si dà il via ai time-attack!

16.13 Riprende improvvisamente l’attività, visto che non piove. Da capire la situazione di Hamilton che, in caso di ulteriori interventi, potrebbe subire altre penalità.

16.10 Macchina di Hamilton sui cavalletti ed è lecito aspettarsi che il turno del britannico sia terminato.

16.08 In questo momento c’è attesa per questo turno, visto che si pensava dovesse arrivare la pioggia, ma al momento non è accaduto. Antonelli è fermo da tempo, in Ferrari è rientrato Leclerc e attende anch’egli per le gomme soft.

16.06 Una sessione difficile per la scuderia di Maranello, coi tecnici all’opera sulla monoposto di Hamilton. A questo punto, ci potrebbero essere delle ripercussioni nelle qualifiche.

16.05 Problema tecnico per la Ferrari di Hamilton, Lewis esce dalla macchina. Un rumore non è ben augurante.

16.04 Piloti che per ora non stanno montando le soft. Hamilton rientra ai box, esce fumo dal cockpit. Situazione non semplice in Ferrari. Problema di natura idraulica?

16.02 Ha prova a rilanciarsi Verstappen, ma la macchina continua a essere molto instabile.

16.00 A 30′ dalla conclusione si attende a capire se si faranno prove di time-attack o di passo gara, visto che nessuno ha girato con le soft.

15.58 Verstappen si lancia con gomme medie. Un time-attack per Max, che però va fuori dalla pista in curva-4 ed è costretto ad abortire.

15.57 Antonelli molto convincente sul giro secco, confermando quanto si è visto ieri. Ora vediamo se gireranno tutti con le soft. C’è l’incognita pioggia.

15.55 Antonelli migliora di pochi millesimi il suo tempo, portando il riferimento a 1’12″209, precedendo di 75 millesimi Verstappen e di 230 Leclerc. Charles si è lamentato tantissimo della sua monoposto via radio.

15.54 Si lavora nel box Ferrari sulla macchina di Hamilton, perché il britannico si era lamentato di vibrazioni sulla monoposto.

15.53 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.214 4

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.070 2

3 Charles Leclerc Ferrari +0.225 2

4 George Russell Mercedes +0.486 2

5 Liam Lawson Racing Bulls +0.494 1

6 Oscar Piastri McLaren +0.506 1

7 Lando Norris McLaren +0.549 2

8 Lewis Hamilton Ferrari +0.619 1

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.704 2

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.952 2

11 Gabriel Bortoleto Audi +1.436 2

12 Nico Hulkenberg Audi +1.744 2

13 Pierre Gasly Alpine +1.768 1

14 Fernando Alonso Aston Martin +1.807 1

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.808 3

16 Franco Colapinto Alpine +1.809 1

17 Carlos Sainz Williams +1.851 2

18 Rafael Câmara Haas F1 Team +1.888 3

19 Alexander Albon Williams +1.901 1

20 Sergio Perez Cadillac +2.355 1

21 Valtteri Bottas Cadillac +2.413 1

22 Lance Stroll Aston Martin +2.552 2

15.51 Sostituzione per entrambe le Ferrari di Leclerc e Hamilton: 10 posizioni di penalità in griglia.

15.49 Antonelli risponde a Max e si porta davanti in 1’12″214, con 70 millesimi di margine sull’olandese. Norris è sesto a 0″649.

15.47 Verstappen si porta davanti a tutti in 1’12″284. Seguono Leclerc (+0″155) e Antonelli (+0″213).

15.47 In tutto questo, Leclerc davanti a tutti in 1’12″439 a precedere di 0″058 Leclerc e di 0″213 Antonelli. Il cambio di motore di entrambe le Ferrari probabilmente dipende dal meteo.

15.45 Motore nuovo anche per le Ferrari di Leclerc e di Hamilton, che quindi partiranno dal fondo.

15.44 Hamilton è sesto a 0″394, mentre Russell è settimo a 0″480.

15.43 Leclerc si rilancia e va a migliorare il tempo con le gomme medie in 1’12″439 a precedere di 58 millesimi Antonelli.

15.42 Verstappen si porta in seconda posizione a 0″142 da Antonelli, Lawson ora è terzo a 0″211. Hamilton è sesto a 0″336.

15.41 Antonelli ha cambiato il volante e ha subito trovato il suo tempo, portandosi avanti a tutti con le medie in 1’12″497, precedendo Leclerc di 226 millesimi. Norris è terzo a 0″567.

15.39 Situazione curiosa, visto che il problema al volante di ieri si è ripresentato anche per Verstappen.

15.38 Norris si porta davanti a tutti in 1’13″064 precedendo di 0″217 Lindbland, 243 millesimi su Russell. Errore in curva-1 per Leclerc, che ha abortito il suo tentativo.

15.37 Lindbland stabilisce il miglior crono di 1’13″281 a precedere Russell (1’13″307). Norris e Leclerc stanno effettuando il loro giro.

15.37 Hulkenberg, in tutto questo, è davanti a tutti in 1’14″933. Russell si è lanciato con gomme medie con la Mercedes, mentre Antonelli si lamenta dell’avaria allo sterzo. Il campione del mondo torna ai box.

15.36 Attenzione, ci sono problemi allo sterzo per Kimi Antonelli, quando si è lanciato nel suo primo giro.

15.35 Ferrari di Leclerc anche con le medie.

15.35 Sul tracciato anche Russell con la Mercedes, con gomme medie. Stesso discorso per Antonelli.

15.34 Sul tracciato c’è Nico Hulkenberg con l’Audi, che ieri non ha potuto girare per problemi tecnici.

15.33 I temporali dovrebbero arrivare dopo le qualifiche, ma a Interlagos non si può mai dire.

15.31 I piloti si apprestano a entrare in pista e a iniziare un turno asciutto sulla pista di Interlagos.

15.30 SI PARTE CON LA FP3!!!

15.28 Sarà quindi una gara in salita per Verstappen e vedremo se davvero le condizioni meteorologiche verranno in soccorso di Max. Queste sono le speranze in Red Bull.

15.27 “Speriamo che la gara di domani sia la più instabile possibile, dal momento che è prevista pioggia“, ha aggiunto Mekies.

15.25 “Verstappen partirà dal fondo, siamo stati costretti al cambio“, ha confermato il Team Principal della Red Bull, Lauren Mekies, ai microfoni di Sky Sport.

15.23 Stando a quanto riferito da Leclerc, tutto è stato chiarito. Tuttavia, sarà la pista a dirci come stanno le cose.

15.21 Un GP nel quale Ferrari dovrà anche gestire meglio i suoi piloti. Hamilton e Leclerc sono ai ferri corti e quanto accaduto a Città del Messico ha attizzato il fuoco. Vasseur ha chiesto maggior rispetto della scuderia da parte di entrambi.

15.19 In questo momento, non piove a Interlagos e c’è vento. Sarà quindi una sessione un po’ particolare. In tutto questo, si è in atteso dell’ufficialità.

15.17 McLaren, specialmente con Norris, ha messo in mostra un gran passo gara. Ricordiamo che Lando l’anno scorso trionfò lui.

15.15 Parlando di Kimi Antonelli, il campione del mondo ha impressionato ieri sul giro secco, trovando grande prestazione sia con le gomme dure che con le soft. Sul passo gara, invece, la McLaren si è fatta preferire, ma è solo venerdì…

15.13 Ieri le Rosse hanno faticato soprattutto nella FP2, disputate in condizioni simili a quelle del resto del weekend. Trovare la giusta finestra d’utilizzo delle gomme è stata una grande criticità per Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

15.10 Ferrari, in tutto questo, dovrà trovare delle valide soluzioni in queste condizioni con temperature piuttosto basse.

15.08 In questo contesto, chiaramente, Antonelli e gli altri piloti hanno una grande opportunità e approfittare di un Verstappen arretrato.

15.06 Da capire se questa perturbazione sarà protagonista anche nel corso di questa FP3.

15.05 Il meteo, infatti, si prevede piuttosto instabile: pioggia che potrebbe essere protagonista domenica e forse anche oggi nelle qualifiche.

15.03 Verstappen partirà domenica quindi dal fondo a São Paulo, in un Gran Premio previsto bagnato.

15.01 Stando a quanto riporta van Haren, Red Bull ha deciso di procedere a un cambio motore (completo) per Max Verstappen. Questo perché venerdì sono emersi alcuni problemi e altrimenti il rischio sarebbe troppo grande.

15.00 Nel frattempo, vi riportiamo un’informazione dal collega Erik van Haren che parla di cambio del motore per Max Verstappen, che partirà dal fondo. Questo cambia l’ordine delle cose.

14.58 Queste nuove porzioni di pista hanno modificato il livello di aderenza e l’evoluzione della pista nel corso del fine settimana, influenzando in particolare il comportamento dei pneumatici sulle lunghe distanze.

14.55 Il circuito brasiliano presenta alcune novità rispetto alla scorsa stagione. Nel corso dell’anno sono stati infatti effettuati degli interventi di riasfaltatura nel tratto compreso tra le curve 3 e 5 e tra le curve 8 e 9.

14.53 Sullo storico tracciato di Interlagos si prospetta un day-2 denso di emozioni. Le scuderie e i piloti dovranno trovare grande efficacia nella messa a punto su un tracciato dalle caratteristiche particolari.

14.50 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sullo storico tracciato di Interlagos si prospetta un day-2 denso di emozioni. Le scuderie e i piloti dovranno trovare grande efficacia nella messa a punto su un tracciato dalle caratteristiche particolari.

Il circuito brasiliano presenta alcune novità rispetto alla scorsa stagione. Nel corso dell’anno sono stati infatti effettuati degli interventi di riasfaltatura nel tratto compreso tra le curve 3 e 5 e tra le curve 8 e 9. Queste nuove porzioni di pista hanno modificato il livello di aderenza e l’evoluzione della pista nel corso del fine settimana, influenzando in particolare il comportamento dei pneumatici sulle lunghe distanze.

Dal punto di vista delle sollecitazioni, Interlagos presenta carichi laterali complessivamente nella media ma combina diverse curve ad alta velocità con rettilinei importanti. Il layout dunque non impone sollecitazioni estreme ai pneumatici, sottoposti a carichi equamente distribuiti tra asse anteriore e posteriore.

Venendo alle questioni di campionato, come si sa, Kimi Antonelli ha fatto calare il sipario a Città del Messico, diventando il pilota più giovane di sempre a conquistare l’iride. Un risultato straordinario per il 20enne bolognese, che ora aspira a fare piuttosto bene nel GP del Paese del suo idolo, Ayrton Senna, a cui ha dedicato un casco a tema.

La Ferrari, dal canto suo, vorrà mettersi alle spalle le tensioni della gara messicana, visti gli screzi tra i suoi due piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il britannico, in avvicinamento al fine settimana, ha nuovamente puntato il dito contro il monegasco. Sarà interessante capire come la scuderia di Maranello saprà gestire questa situazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le prove libere 3 inizieranno a partire dalle 15:30 italiane, mentre le qualifiche scatteranno dalle 19:00 nostrane. Buon divertimento!