F1, GP Brasile 2026. Antonelli cerca la pole sulle ali dell’entusiasmo, Ferrari in affanno e c’è il rischio pioggia…

Il Gran Premio del Brasile di Formula 1 entrerà nel vivo a partire dalle ore 19:00 italiane di sabato 7 novembre, momento in cui scatteranno le qualifiche. D’accordo, dal punto di vista formale si dovrebbe parlare di “Gran Premio di San Paolo”, ma si è consci del fatto che la sostanza sia sempre quella della pista di Interlagos.

Kimi Antonelli si è già laureato Campione del Mondo 2026, ma i temi sul piatto non mancano. Innanzitutto il Mondiale costruttori è ancora aperto, almeno in linea teorica. Dunque, la Mercedes vorrà archiviare la pratica il prima possibile. Soprattutto per una questione di prestigio, perché per quanto forte di un vantaggio rassicurante, la Stella a Tre Punte non riesce a chiudere aritmeticamente i conti.

Il margine delle Frecce d’Argento sulla Ferrari è di 126 punti. Dunque, per festeggiare a Interlagos sarà necessario guadagnare 3 lunghezze sulla Scuderia di Maranello. Non è scontato, perché negli ultimi quattro GP, le Silver Arrows hanno sempre ceduto qualcosa al Cavallino Rampante. Tuttavia, l’inizio del weekend brasiliano è stato favorevole alle vetture anglo-tedesche.

Le Ferrari sono apparse in difficoltà, viceversa Antonelli appare correre sulle ali dell’entusiasmo, diventando sempre più il punto di riferimento della squadra diretta da Toto Wolff, a discapito di un George Russell in piena crisi. Comunque, attenzione anche a Lando Norris, poiché la McLaren ha vissuto un venerdì da protagonista. Di occasioni per emergere non ce ne saranno molte, quindi l’inglese va tenuto d’occhio a priori (assieme all’onnipresente Max Verstappen).

Comunque, attenzione al meteo. Sono previsti temporali, nonché un forte abbassamento delle temperature in vista di domani. Teoricamente, la perturbazione dovrebbe colpire San Paolo dopo le qualifiche. Però, i metereologi brasiliani saranno così efficienti come quelli di altri Paesi, dove generalmente le indicazioni sono molto precise? Vedremo, di certo c’è la spada di Damocle della pioggia.