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Coppa Davis 2026, Alexander Zverev non sbaglia: Germania-Gran Bretagna 1-1
Si deciderà al doppio anche il tie dei quarti di finale di Coppa Davis 2026 tra Germania e Gran Bretagna: nel secondo singolare Alexander Zverev liquida Arthur Fery per 6-3 6-2 in un’ora ed undici minuti di gioco e consegna il punto del pareggio alla compagine teutonica.
Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi Zverev sale in cattedra e con un parziale di otto punti a due allunga sul 4-2, grazie al break a quindici maturato nel quinto game. Fery prova a restare in scia, ma Zverev conferma lo strappo agilmente e sale sul 5-3. Nel nono gioco il tedesco dilaga ed ottiene un altro break a quindici, incamerando la frazione al primo set point sul 6-3 in mezz’ora di gioco.
Nella seconda partita lo strappo di Zverev arriva ancora prima, nel quarto game, quando il tedesco trova il break a trenta. Nel quinto gioco Fery si porta sullo 0-30 in risposta, ma poi il teutonico col servizio si salva. Nel settimo game arrivano per il britannico tre palle break consecutive, ma Zverev le annulla aiutandosi col servizio, poi la spunta dopo una lunga lotta ai vantaggi, portandosi sul 5-2. L’occasione persa resta nella mente di Fery, che nell’ottavo gioco cede ancora il servizio, con Zverev che al secondo match point porta a casa il successo col 6-2 dopo 41 minuti.
Le statistiche sottolineano il dominio di Zverev, che vince 60 punti contro i 42 di Fery, sfruttando 4 delle 6 palle break avute a disposizione e cancellando le 3 palle break concesse tutte insieme al britannico. Il tedesco fa la differenza con la prima di servizio, con cui ottiene l’85% dei punti, contro il 60% dell’avversario, mettendo a segno 9 ace, a fronte di 4 doppi falli.