La tavola è apparecchiata per una grande serata di tennis alla Fiera di Bologna in vista di Italia-Cechia, prima semifinale della Coppa Davis 2026 che si terrà venerdì 27 novembre dalle ore 16. Azzurri e cechi si daranno battaglia sul cemento emiliano in un tie che mette in palio l’accesso alla finale della massima competizione tennistica mondiale maschile a squadre.

Dal 1993 in poi Repubblica Ceca e Italia si sono incrociate solamente in due occasioni a livello di Coppa Davis, con il bilancio che è in perfetta parità. Nel 1995 i nostri portacolori vinsero per 4-1 sulla terra rossa di Napoli rimontando l’iniziale svantaggio (Andrea Gaudenzi battuto in quattro set da Daniel Vacek) grazie ai successi di Renzo Furlan (3-1 su Slava Dosedel), Cristian Brandi/Stefano Pescosolido in doppio (3-1 su Damm/Suk) e di Gaudenzi nel primo singolare della domenica (3-1 su Dosedel).

L’unico confronto andato in scena nel XXI secolo risale al 2012, quando l’Italia fece il suo ritorno nel World Group dopo undici anni di Purgatorio venendo travolta dalla Cechia di Thomas Berdych e Radek Stepanek sul veloce indoor di Ostrava. Le due stelle della squadra ceca chiusero i conti ancor prima della domenica sul 3-0, vincendo i rispettivi singolari del venerdì (3-1 su Simone Bolelli e 3-2 su Andreas Seppi) per poi imporsi anche in doppio contro Daniele Bracciali e Potito Starace senza concedere neanche un set.

Quell’anno Berdych e Stepanek trascinarono poi un intero Paese fino alla conquista della prima delle due Insalatiere consecutive portate a casa tra il 2012 ed il 2013. In realtà sarebbero ben undici i precedenti tra queste due compagini in Coppa Davis prendendo in considerazione anche il periodo pre-1993 (in cui la Cechia faceva parte della Cecoslovacchia), con un record complessivo di 8-3 in favore dei cechi.