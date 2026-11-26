Con tanta inaspettata sofferenza l’Italia ha staccato il biglietto per le semifinali della Coppa Davis 2026, dove affronterà la Cechia, che nella giornata d’esordio aveva battuto per 2-0 il Canada. Pronostico dunque rispettato nella parte alta del tabellone in quel di Bologna ed ora la sfida per la finale è veramente apertissima e soprattutto in casa Italia crescono i dubbi su quali scelte farà il capitano Filippo Volandri.

Chiaramente le incertezze del capitano azzurro sono tutte rivolte su Flavio Cobolli. Il numero uno della squadra azzurra non è assolutamente in un buon momento fisico e soprattutto mentale, come già lo si era visto alle ATP Finals a Torino. La sconfitta di ieri contro uno scatenato Kwon non ha fatto altro che “peggiorare” la situazione e dunque è lecito chiedersi se anche contro la Cechia il numero sette del mondo scenderà in campo nel secondo singolare.

Lorenzo Musetti ha risposto presente nella giornata di ieri ed è quello che sta meglio di tutti tra i singolaristi azzurri in quest’ultimo mese e dunque è certamente un punto fermo. Da capire cosa vorrà fare Volandri con Berrettini, se giocarselo già nel primo singolare o se eventualmente tenerlo fresco per il doppio con Andrea Vavassori, con i due azzurri che ieri hanno vinto comunque una partita complicata.

Dall’altra parte la Cechia non dovrebbe avere molti dubbi. Jiri Lehecka è l’uomo Davis per eccellenza e sa davvero esaltarsi con la maglia della propria nazione e lo sanno bene soprattutto gli americani, ma anche il Canada martedì visto che ha battuto in due Felix Auger-Aliassime. Il secondo singolarista sulla carta dovrebbe essere Jakub Mensik, tenuto probabilmente a riposo nella giornata d’esordio, visto che è stato selezionato Tomas Machac.

I cechi partono leggermente avanti nel pronostico, soprattutto grazie a Lehecka che sembra essere favorito contro qualsiasi tennista azzurro venga scelto per il secondo singolare. Diverso il discorso del primo match, dove sia Mensik sia Machac non sono in grande condizione e dunque questo incontro diventa davvero fondamentale per l’Italia, anche in ottica di portare la sfida al doppio, dove a quel punto forse la squadra azzurra avrebbe qualcosa in più rispetto alla Cechia.

Saranno ventiquattro ore dunque molto importanti per Filippo Volandri per mettere in campo la squadra migliore. Il capitano azzurro è chiamato a fare delle scelte significative forse davvero per la prima volta da quando l’Italia gioca le finali di Coppa Davis con questo formato. Il sogno di alzare ancora al cielo la famosa insalatiera c’è ancora e gli azzurri proveranno a spingersi per la quarta volta consecutiva in finale.