Cameron Norrie, con una vittoria di grande carattere per 6-3 3-6 6-2 nei confronti di Jan-Lennard Struff, porta in vantaggio la Gran Bretagna nel quarto di finale delle Finals di Coppa Davis a Bologna contro la Germania. Dopo quest’ora e 32 minuti, dunque, arriva il vantaggio per i britannici e la responsabilità, per Alexander Zverev, di dover pareggiare i conti contro Arthur Fery nel remake della semifinale di Wimbledon.

Il punto di svolta del primo set arriva in maniera abbastanza veloce, nel quarto gioco, con Norrie che inizia a comandare gli scambi con le sue solite geometrie, Struff che cade in un doppio fallo e in un dritto lungo e il 3-1 che si materializza. Il seguito del parziale è ben al di là dei limiti del banale: nessuno dei due conquista più alcun punto sul servizio dell’avversario e così è 6-3 Norrie.

La vera battaglia arriva nel terzo gioco del secondo parziale, in cui Struff prima recupera da 15-40, poi riesce a entrare in lotta e infine piazza due ace per salvarsi. Il tedesco alla battuta qualche difficoltà la mostra, ma, in maniera inaspettata, un mezzo passaggio a vuoto ce l’ha Norrie, che sul 3-4, alla seconda palla break, finisce nella ragnatela del potente dritto del suo avversario. Risultato: 6-3 Struff, si va al terzo.

Il parziale decisivo vive di un momento davvero importante sul 2-2. Norrie, infatti, va sotto 0-40 perché Struff riesce sia a giocare bene il dritto che a sfruttare qualche errore di troppo del britannico. Questi, però, annulla le tre palle break e poi una quarta successiva, andando sul 3-2. Qui, come d’incanto, la partita non è che cambia, è che assume proprio una dimensione totalmente differente. Norrie vince 12 degli ultimi 14 punti, un po’ per propria convinzione, un po’ perché Struff inizia a sbagliare, e si prende il 6-3 3-6 6-2 finale.

Nove gli ace di Norrie contro i 10 (con però 3 doppi falli) di Struff, al quale sostanzialmente manca la prima, che serve in campo il 55% delle volte contro il 77% del britannico. Il team battente bandiera della Union Jack può così sperare di ritornare in semifinale dopo sette anni, dopo quel 2019 che segno l’inizio dell’era della riforma di Orlando.