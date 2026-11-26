Non sarà ancora al livello della squadra (trascinata dal duo Berdych-Stepanek) capace di firmare un incredibile back-to-back nel biennio 2012-2013 con il vecchio format, ma l’attuale team ceco di Coppa Davis ha raggiunto un potenziale veramente notevole e può sognare in grande. D’altronde un Paese che riesce a sconfiggere gli Stati Uniti per due anni consecutivi (in un tie da due giorni con quattro singolari e un doppio), estromettendoli così dalle Finals, deve necessariamente puntare alla mitica Insalatiera.

Sarà proprio la Cechia l’avversaria dell’Italia nella prima semifinale della Coppa Davis 2026, in programma alla Fiera di Bologna venerdì 27 novembre dalle ore 16. La formazione capitanata da Tomas Berdych proverà a fare il colpaccio in trasferta contro i vincitori delle ultime tre edizioni, potendo contare su due top15 ed un ex top20 schierabili in singolare e magari anche in doppio.

Il punto fermo è sicuramente Jiri Lehecka (n.14 al mondo), autore di un ottimo finale di stagione sul cemento con la finale a Tokyo e Basilea ma anche con il successo in tre set contro Felix Auger-Aliassime nel quarto di finale contro il Canada. Per quanto riguarda il secondo singolarista rimane invece aperto il ballottaggio tra Jakub Mensik (n.15) e Tomas Machac (n.59).

Mensik è uno dei giovani prospetti più interessanti del tennis globale, ha già vinto un Masters 1000 da teenager (Miami 2025) e quest’anno si è attestato nei piani alti della classifica ATP centrando una semifinale Slam (Roland Garros), ma il suo finale di stagione non è stato esaltante e anche per questo motivo è rimasto in panchina nel tie di martedì. Machac era esploso invece nel biennio 2024-2025 entrando anche tra i primi 20 del ranking, ma un lungo stop per infortunio lo ha fatto sprofondare in classifica e adesso sta cominciando a ritrovare fiducia con una serie positiva di risultati. Nell’eventuale doppio decisivo i candidati principali sono gli specialisti Patrik Rikl (n.36) e Adam Pavlasek (n.41), ma Berdyck potrebbe anche scegliere di puntare su uno se non addirittura due dei suoi singolaristi di punta.