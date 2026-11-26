Venerdì 27 novembre andrà in scena presso la BolognaFiere Arena di Bologna il confronto tra Italia e Cechia, valevole come prima semifinale della Coppa Davis 2026. Si preannuncia un tie da brividi, dal pronostico incerto, che vede gli azzurri sulla carta leggermente favoriti grazie al vantaggio del fattore campo e allo status di alcuni dei suoi top player sia a livello individuale che con la maglia della Nazionale.

Decisioni difficili all’orizzonte per capitan Filippo Volandri, che potrebbe valutare l’opzione di tenere “in panchina” il n.7 al mondo Flavio Cobolli dopo la sconfitta rimediata ieri contro il sudcoreano Kwon Soon-Woo schierando così Lorenzo Musetti da n.1 e Matteo Berrettini (che giocherebbe poi anche l’eventuale doppio insieme ad Andrea Vavassori) da numero 2.

Dall’altra parte anche Thomas Berdych ha l’imbarazzo della scelta potendo contare su un primo singolarista molto affidabile come Jiri Lehecka, mentre per il ruolo di singolarista n.2 resta aperto il ballottaggio tra Tomas Machac (schierato ai quarti contro il Canada) e Jakub Mensik (n.15 ATP, semifinalista quest’anno al Roland Garros).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cechia, prima semifinale della Coppa Davis 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e SuperTennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+ e RaiPlay; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

ITALIA-CECHIA SEMIFINALE COPPA DAVIS 2026

Venerdì 27 novembre

Ore 16.00 Italia vs Cechia – Diretta tv su SuperTennis e Rai 1

PROGRAMMA SEMIFINALE ITALIA-CECHIA COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis e Rai 1.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+ e RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport.