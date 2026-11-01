MotoGP
Classifica Moto2 2026: Gonzalez in testa, Vietti in ottava posizione
CLASSIFICA MOTO2 2026
1 GONZALEZ Manuel SPA 276.5
2 GUEVARA Izan SPA 273
3 ORTOLA Ivan SPA 199.5
4 ALONSO David COL 191
5 HOLGADO Daniel SPA 190
6 AGIUS Senna AUS 166
7 SALAC Filip CZE 155
8 VIETTI Celestino ITA 140
9 LOPEZ Alonso SPA 129.5
10 VEIJER Collin NED 89.5
11 MUÑOZ Daniel SPA 86
12 ARBOLINO Tony ITA 82.5
13 ESCRIG Alex SPA 69
14 BALTUS Barry BEL 60
15 HUERTAS Adrian SPA 52
16 RUEDA Jose Antonio SPA 48
17 ÖNCÜ Deniz TUR 47.5
18 ROBERTS Joe USA 44
19 LUNETTA Luca ITA 27
20 SASAKI Ayumu JPN 24
21 PIQUERAS Angel SPA 20
22 FERRANDEZ Alberto SPA 17.5
23 CANET Aron SPA 17.5
23 FURUSATO Taiyo JPN 17
24 VD GOORBERGH Zonta NED 14
25 GARCIA Sergio SPA 11
27 AJI Mario INA 3
28 RAMIREZ Marcos SPA 0
29 ZURUTUZA Xabi SPA 0
30 ORRADRE Unai SPA 0
31 NAVARRO Jorge SPA 0
32 FOGGIA Dennis ITA 0
33 ROULSTONE Jacob AUS 0
34 FERRARI Matteo ITA 0
35 PAWELEC Milan POL 0