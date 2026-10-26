Un’altra settimana da n.1 per Jannik Sinner: sarà l’ultima? Il piazzamento nella classifica storica

Jannik Sinner si trova al decimo posto della graduatoria dei giocatori più a lungo in testa alla classifica mondiale: l’azzurro con l’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 26 ottobre si è portato infatti a quota 95 settimane, ma nelle prossime settimane subirà il sorpasso del tedesco Alexander Zverev.

Il teutonico, infatti, chiuderà certamente la stagione in vetta alla classifica mondiale, dato che è primo nella Race e che l’azzurro ha già chiuso la propria stagione: nessun altro tennista potrà impensierirlo, dunque Zverev è destinato a scavalcare Sinner, anche se resta da capire se ciò accadrà il 2, il 9 o il 16 novembre.

Il sorpasso avverrà lunedì 2 novembre se Zverev arriverà ai quarti a Vienna (2 vittorie), oppure lunedì 9 novembre se dovesse raggiungere gli ottavi a Parigi (1 vittoria), infine potrebbe esserci lunedì 16 novembre, quando scadranno i punti delle ATP Finals 2025.

Al momento sono 95 le settimane dell’azzurro in vetta al ranking ATP: Sinner, così, si è avvicinato allo statunitense Andre Agassi, nono nella classifica di tutti i tempi, che arrivò a quota 101, poi l’obiettivo successivo potrà essere lo svedese Bjorn Borg, ottavo, che si fermò a 109.