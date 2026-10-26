Ranking ATP (26 ottobre 2026): Jannik Sinner ancora primo, ma Alexander Zverev si prepara al sorpasso

Con la conclusione dei 250 di Almaty, Bruxelles e Lione, oggi è stato aggiornato il ranking ATP: Jannik Sinner, fuori fino a fine stagione per infortunio, si conferma al primo posto con 10450 punti, ma alle sue spalle ora è più vicino il tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 9750, che precede lo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 5610.

Stabili anche Flavio Cobolli, in sesta posizione pur salendo a quota 3690, Luciano Darderi, 23° sempre con 2160 punti, Lorenzo Musetti, che col titolo di Lione si conferma 26° portandosi a quota 1920, e Matteo Arnaldi, sempre 36° nonostante scivoli a 1311 punti.

Matteo Berrettini scende al 48° posto a quota 1083, mentre Mattia Bellucci sale in 66ma posizione a quota 824, infine scende Lorenzo Sonego, ora 91° con 658. Sono quindici, nel complesso, gli azzurri tra i primi 200 del mondo, grazie alla presenza di sette italiani tra il 139° ed il 174° posto.

RANKING ATP

Lunedì 26 ottobre 2026

1 Jannik Sinner 10450

2 Alexander Zverev 9750

3 Carlos Alcaraz 5610

4 Ben Shelton 4680

5 Daniil Medvedev 3860

6 Flavio Cobolli 3690

7 Felix Auger-Aliassime 3515

8 Arthur Fils 3425

9 Frances Tiafoe 3380

10 Alex de Minaur 3280



ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 26 ottobre 2026

1 Jannik Sinner 11000

6 Flavio Cobolli 3690

23 Luciano Darderi 2160

26 Lorenzo Musetti 1920

36 Matteo Arnaldi 1311

48 Matteo Berrettini 1083

66 Mattia Bellucci 824

91 Lorenzo Sonego 658

139 Andrea Pellegrino 404

142 Federico Cinà 401

153 Francesco Passaro 367

163 Marco Cecchinato 353

165 Andrea Guerrieri 349

167 Stefano Travaglia 346

174 Francesco Maestrelli 332

