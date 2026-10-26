LIVE Darderi-Arnaldi 7-5, 6-2, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: l’italo-argentino domina il secondo set e va agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.22 Un buon proseguimento di serata a tutti voi, vi ringraziamo per aver seguito la Diretta Live qui su OA Sport.

20.21 L’avversario dell’italo-argentino si scoprirà domani: sarà il vincitore del match tra Paul e Rublev

20.20 Per il sanremese ben 30 gratuiti, solo 12 per Darderi

20.19 Buone statistiche anche con la seconda per il numero 23: 17 punti vinti su 29.

20.18 Per l’italo-argentino 6 ace e 1 doppio fallo. Anche per Arnaldi 6 ace e 2 doppi falli.

20.17 Darderi quando ha servito la prima ha praticamente sempre vinto il punto: 26 su 29

6-2 Vince Darderi!!! Set quasi perfetto dell’italo-argentino che stacca il pass per gli ottavi!

Seconda.

40-15 Prima vincente al centro e due set point.

30-15 palla corta di Darderi da metà campo.

15-15 Recupera subito Darderi mettendo alle corde l’avversario: in rete il dritto di Arnaldi.

0-15 Brutto errore dell’italo-argentino con il dritto in avanzamento a campo spalancato.

Parte con una seconda.

5-2 Altro ace per Arnaldi. Darderi però serve per il match.

40-30 Lungo il dritto da fondocampo del sanremese.

Seconda.

40-15 Darderi arriva benissimo sulla palla corta e chiude con un rovescio incrociato

40-0 Ace al centro.

30-0 bellissimo schiaffo al volo del sanremese dopo un’ottima prima.

15-0 In rete la risposta di rovescio dell’italo-argentino.

5-1 Con una bellissima prima al centro porta a casa il game Darderi

40-15 Quando darderi accelera non può nulla Arnaldi: lungo il rovescio.

30-15 Ace al centro per Darderi.

15-15 Lunghissima la risposta in rovescio del sanremese.

Seconda.

0-15 Non riesce la veronica a Darderi dopo il lob di Arnaldi.

4-1 Stupendo rovescio in lungolinea in semi spaccata di Arnaldi che muove il punteggio.

A-40 Chiude un ottimo scammbio Arnaldi con una volée di rovescio.

40-40 sbaglia il sanremese con il dritto da fondocampo.

A-40 Ottima prima vincente esterna di Arnaldi.

40-40 rimane in campo il passante con il dritto in diagonale di Darderi

40-30 Lunga la risposta in back da fondocampo con il dritto del numero 23.

Seconda.

30-30 Prima vincente al centro.

15-30 Bellissima risposta in dritto che prende la riga.

15-15 Darderi avanza benissimo e con uno shiaffo di dritto incrociato vince il punto.

15-0 Bellissimo dritto incrociato in uscita dal servizio.

4-0 La risposta di Arnaldi con il dritto da fondocampo è in rete.

Altra seconda.

40-15 prova ad accelerare Darderi ma il dritto incrociato è lungo.

Seconda.

40-0 Bellissimo smash profondo di Darderi.

Ancora seconda.

30-0 Lungo il rovescio da fondocampo del sanremese.

Seconda.

15-0 Parte bene con un ace.

3-0 Altro break per Darderi! Ancora lungo il rovescio incrociato da fondocampo di Arnaldi.

Altra seconda.

15-40 In corridoio il rovescio incrociato del sanremese.

Ancora seconda.

15-30 Altro errore con il dritto di Arnaldi da fondocampo.

Seconda.

15-15 Bellissimo dritto incrociato dell’italo-argentino.

0-15 Di poco fuori una bella risposta in rovescio incrociato di Darderi.

2-0 Ace esterno per l’italo-argentino.

40-30 Bellissimo lob di Arnaldi che poi chiude con lo smash.

40-15 Ace al centro.

30-15 In rete il rovescio da fondocampo del sanremese.

15-15 Recupera subito il numero 23 con una battuta vincente.

0-15 In corridoio l’accelerazione di dritto in diagonale per Darderi

Seconda.

1-0 Altro errore con il dritto in diagonale del sanremese: subito break per Darderi.

15-40 Ottima prima vincente al centro.

0-40 Arnaldi non chiude bene lo smash e Darderi lo punisce con un lob: sbaglia la veronica il sanremese.

0-30 L’accelerazione in dritto incrociato del numero 36 è lunga.

0-15 Il rovescio in avanzamento del sanremese è di poco fuori.

19.44 Nonostante solo il 43% di prime, Darderi riesce a portarsi a casa il set. Fondamentale però la qualità in battuta: con la prima conquista il 94% dei punti.

7-5 Lunga la risposta di Arnaldi: Darderi conquista il primo set!

Seconda.

A-40 Prima vincente al centro.

40-40 Altro set point annullato da Arnaldi con una risposta di dritto che prende la riga.

Seconda.

A-40 Ace esterno.

40-40 Annulla il set point Arnaldi comandando lo scambio e chiudendo con lo smash.

Altra seconda.

40-30 Stecca con il dritto Arnaldi: set point.

Seconda.

30-30 bellissima risposta di rovescio lungolinea del sanrmese che prende la riga.

Seconda.

30-15 Darderi vince un punto spettacolare con una volée di dritto.

Seconda.

15-15 Ottima smorzata con il dritto incrociato del numero 23.

0-15 Si difende benissimo Arnaldi che chiude con il dritto incrociato.

Seconda.

6-5 Break di Darderi! il rovescio in back da fondocampo del sanremese sbatte sulla rete e torna indietro.

15-40 Lungo il dritto da fondocampo di Arnaldi che sbaglia con l’acclerazione.

15-30 Arnaldi comanda un bellissimo scambio e chiude con lo smash.

Seconda.

0-3o Lungo il dritto incrociato del sanremese da fondocampo.

0-15 Darderi esce vincitore dallo scambio con il gratuito di Arnaldi con il dritto.

Parte con una seconda Arnaldi.

5-5 Altra bella prima esterna e smash per l’italo-argentino.

40-15 Servizio e schiaffo con il dritto incrociato per il numero 23

30-15 Doppio fallo per Darderi.

Altra seconda.

30-0 Ancora lungo Arnaldi, questa volta con il rovescio.

Ancora seconda.

15-0 Lunga la risposta di dritto da fondocampo.

Seconda.

4-5 Arnaldi si prende il game con un ottimo dritto incrociato in avanzamento in uscita dal servizio.

A-40 In corridoio la risposta in rovescio lungolinea.

40-40 A sbagliare con il dritto in uscita dal servizio è Arnaldi.

A-40 Gioca benissimo il punto il sanremese: il dritto di Darderi è lungo.

40-40 Bellissimo dritto incrociato di Arnaldi.

30-40 Fuori il dritto incrociato di Darderi.

15-40 Ottima risposta di dritto del numero 23: due palle break.

15-30 Spinge ancora con la seconda il sanremese, ma Darderi chiude con uno schiaffo di dritto in avanzamento.

Seconda.

15-15 in rete il dritto da fondocampo di Arnaldi.

15-0 Si conquista il punto il sanremese con una bella seconda al centro.

Seconda.

4-4 Prima vincente esterna di Darderi.

A-40 Gran prima e schiaffo di dritto incrociato da fondocampo dell’italo-argentino.

40-40 Rovescio lungolinea bellissimo del numero 36.

Seconda.

40-30 Si apre bene il campo con la prima Darderi, poi chiude con un dritto incrociato.

30-30 In rete il dritto lungolinea del sanremese.

15-30 Risposta meravigliosa di rovescio in diagonale.

Ancora seconda.

15-15 Fuori misura il dritto incrociato da fondocampo del numero 23.

Seconda.

15-0 parte con un’ottima prima vincente al centro Darderi.

3-4 Scivola via il dritto da fondocampo dell’italo-argentino.

40-15 Lavora benissimo il punto il sanremese: la conclusione con il dritto in avanzamento è perfetta.

30-15 Altra bellissima prima vincente al centro.

15-15 Gratuito di Arnaldi con il dritto incrociato.

15-0 Prima vincente esterna.

3-3 In rete il dritto da fondocampo del sanremese.

Seconda.

40-30 Stupendo passante di dritto incrociato di Arnaldi.

40-15 Di poco fuori la volée di dritto incrociata del numero 36.

Ancora seconda.

30-15 Prima esterna vincente.

15-15 A sbagliare con il rovescio è il numero 23 dopo una riga dell’avversario.

Ancora seconda.

15-0 Lunga la risposta di rovescio.

Seconda.

2-3 Trova il game il sanremese con un dritto incrociato in avanzamento.

A-40 Spinge ancora Arnaldi, lungo il rovescio da fondocampo in risposta.

Ancora seconda.

40-40 Spinge il sanremese con la seconda: doppio fallo.

Seconda.

A-40 Ace al centro.

40-40 Gran recupero dell’italo-argentino, che con un passante di dritto incrociato vince il punto.

A-40 Dopo un lungo scambio esce vincente Arnaldi con un meraviglioso dritto incrociato.

Seconda.

40-40 Lob eccezionale di Darderi da fondocampo, Arnaldi sbaglia la veronica.

40-30 Chiude a rete Arnaldi con una bellissima volée di rovescio.

30-30 Terzo ace per Arnaldi, questa volta esterno.

15-30 Ottima prima vincente esterna del sanremese.

0-3o Primo doppio fallo per Arnaldi.

Seconda.

0-15 Spinge Darderi, sbaglia ancora Arnaldi con il rovescio incrociato.

Seconda.

2-2 Scambio di dritti in diagonale da cui esce vincente Darderi, con l’errore di Arnaldi.

Seconda.

40-0 Altro ace per l’italo-argentino.

30-0 Bella prima vincente esterna.

15-0 Primo ace al centro per Darderi.

1-2 Ancora lunga la risposta di Darderi di rovescio sull’ottima prima del sanremese.

40-0 Esce di poco l’uscita con il dritto lungolinea del numero 23.

30-0 Ottima prima vincente esterna.

15-0 Bellissimo passante di dritto lungolinea del numero 36.

1-1 Altro errore di rovescio da fondocampo di Arnaldi dopo un lungo scambio.

Altra seconda.

40-0 Buona seconda di darderi, sbaglia il sanremese

Seconda.

30-0 buona prima al centro dell’italo-argentino, risposta di Arnaldi lunga.

15-0 scambio bellissimo concluso con un rovescio da fondocampo in rete del sanremese

0-1 Risposta lunga di Darderi con il rovescio da fondocampo.

40-0 Altro ace.

30-0 Il sanremese si apre bene il campo e chiude con un dritto incrociato.

15-0 Parte benissimo con un ace esterno.

18.48 Partirà Arnaldi con il servizio.

18.47 Ci siamo, la partita sta per iniziare.

18.45 I tennisti sono in live per il riscaldamento.

18.44 Arnaldi viene da sette sconfitte contro connazionali nelle ultime dieci partite.

18.43 I due azzurri si sfidano per la prima volta in carriera.

18.40 Darderi entra a Vienna come numero 23 del mondo, mentre Arnaldi è attualmente numero 36.

18.38 Anche per Arnaldi è la terza apparizione nella capitale austriaca: sia nell’edizione del 2023, sia in quella del 2025 (nel 2024 non ha partecipato perché ha invece giocato a Basilea) ha raggiunto gli ottavi di finale, dove ha rispettivamente perso con Zverev per 4-6, 4-6 e con Rublev per 5-7, 6-3.

18.36 Darderi torna a Vienna per la terza volta in carriera: il massimo risultato raggiunto per il numero 23 al mondo è stato gli ottavi di finale nel 2024, quando il suo percorso è stato stroncato da Jack Draper che l’ha sconfitto per 5-7, 1-6.

18.33 Arnaldi invece non è stato convocato. Partiva effettivamente dietro nelle gerarchie rispetto a Darderi e al prestigioso escluso Berrettini, ma aveva comunque le sue chance da giocarsi. Non avrà dunque la possibilità di rivincere il torneo, visto che aveva preso parte alla vincente spedizione di Malaga 2023.

18.32 Giornata speciale per Darderi: per lui è arrivata infatti la convocazione in Coppa Davis per le Finals, che si svolgeranno dal 24 al 29 novembre a Bologna. L’italo-argentino aveva già vestito la maglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi del 2024, ma non era mai stato convocato da Filippo Volandri per la prestigiosa coppa.

18.15 I due tennisti, insieme agli altri azzurri Berrettini, Musetti e Cobolli, cercheranno di far rimanere il titolo in Italia: il detentore è infatti Jannik Sinner, che si è laureato campione dell’edizione 2025 dopo aver sconfitto in finale Zverev per 3-6, 6-3, 7-5.

18:04 Buonasera amici e amiche di OA Sport, con il ritiro di Fearnley sull’1-5, finisce il match. A breve il derby azzurro.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che si sfideranno per un posto agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Entrambi reduci da risultati non particolarmente brillanti, i due azzurri cercheranno di rilanciarsi a partire da questo derby tutto italiano, con l’obiettivo di ritrovare fiducia e continuità sul cemento indoor austriaco.

Darderi viene da un deludente ATP 250 di Almaty: l’italo-argentino è stato sconfitto da James Duckworth all’esordio per 5-7, 6-7 (7) in un match combattuto fino all’ultimo punto. Al momento numero 23 del ranking, meno di un mese fa occupava la posizione numero 19, ottenuta anche grazie agli ottavi di finale raggiunti agli US Open; le sconfitte a Shanghai contro Stefanos Tsitsipas al primo turno e a Tokyo contro Kyrian Jacquet al secondo sono state determinanti per le quattro posizioni perse.

Arnaldi, invece, è sceso in campo all’ATP 250 di Lione, dove ha esordito con una sconfitta per 1-6, 4-6 contro Lorenzo Musetti, poi laureatosi campione della torneo. Anche il tennista sanremese ha preso parte agli appuntamenti di Shanghai e Tokyo: nel Masters 1000 cinese è stato eliminato al secondo turno da Taylor Fritz, mentre nell’ATP 500 giapponese a fermarlo è stato, sempre al secondo turno, Carlos Alcaraz, poi campione.

Il derby italiano si preannuncia equilibrato e senza un chiaro favorito. A rendere ancora più incerto il pronostico è l’assenza di precedenti tra i due azzurri, che si affronteranno per la prima volta in carriera.

Il match si giocherà sul Glaubandich Court e sarà il secondo incontro a partire dalle ore 17.30: dunque l’orario dipenderà dalla partita precedente, ovvero il derby britannico tra Arthur Fery e Jacob Fearnley. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale qui su OA Sport. Vi aspettiamo!