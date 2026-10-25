Dove vedere in tv Berrettini-Etcheverry, ATP Vienna 2026: orario, programma, streaming

Matteo Berrettini torna in scena a Vienna. Il tennista italiano affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry nel primo turno del torneo ATP500 austriaco, nel match previsto lunedì 26 ottobre (ore 13:30). Una partita in un momento particolare per il giocatore azzurro.

Berrettini sta faticando ad ottenere risultati e ad avere un rendimento costante nel corso della stessa partita. Sul veloce indoor austriaco spera di ritrovare le giuste sensazioni, al cospetto di un avversario molto solido e che non concede troppo al proprio rivale.

Un incrocio che non ha precedenti, per questa ragione l’approccio alla sfida sarà ancor più importante. Fondamentale per l’italiano sarà avere un rendimento alto con la combinazione servizio-dritto, essendo Etcheverry più solido dalla parte del rovescio rispetto al romano.

La partita di Matteo Berrettini e Tomas Martin Etcheverry, valida per il primo turno del torneo ATP500 di Vienna, andrà in scena lunedì 26 ottobre. Il romano affronterà l’argentino nel primo match in programma sul campo centrale, a partire dalle 13:30. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BERRETTINI-ETCHEVERRY ATP VIENNA 2026

Lunedì 26 ottobre

CENTRE COURT – Inizio alle 13:30

1. M. Berrettini ITA vs T. Etcheverry ARG

A seguire

2. T. Machac (Q) CZE vs (5) A. de Minaur AUS

A seguire non prima delle 17:30

3. J. Mensik (8) CZE vs (Q) L. Neumayer AUT

A seguire non prima delle 20:00

4. L. Van Assche FRA vs L. Tien USA

PROGRAMMA BERRETTINI-ETCHEVERRY ATP VIENNA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (da definire)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport