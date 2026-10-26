LIVE Berrettini-Etcheverry 6-3 6-4, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: ottimo match dell’azzurro all’esordio nel torneo austriaco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.11 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille per averci seguito nel corso di questo evento, buon proseguimento di giornata a tutti!

15.08 L’azzurro serve con il 74% di prime palle in campo, portando a casa l’83% dei punti mentre con la seconda ne conquista il 44% al netto di 12 ace, 0 doppi falli e 6 palle break salvate su altrettante concesse.

6-3 6-4 Game, set and match! Vince Berrettini! Servizio e dritto del romano per chiudere l’incontro e aspettare, speriamo, Flavio Cobolli al secondo turno dell’ATP 500 di Vienna.

40-0 In rete lo slice dell’argentino, tre match point per l’azzurro!

30-0 Ace di Berrettini!

15-0 In rete il rovescio di Etcheverry.

Seconda palla.

5-4 Non riesce il passante miracoloso a Berrettini con il dritto lungolinea. L’azzurro servirà per il match dopo la pausa.

40-30 In rete il rovescio sudamericano.

Seconda palla.

40-15 Il nastro porta via il dritto dell’argentino.

40-0 Non passa la risposta di Matteo.

Seconda palla.

30-0 Prima vincente di Etcheverry.

15-0 In rete il dritto di Berrettini.

Seconda palla.

5-3 Prima vincente per chiudere il game.

40-15 Grande dritto di Etcheverry, la difesa di Berrettini può fare poco.

40-0 Ace esterno del romano.

30-0 Servizio e schiaffo al volo di Matteo.

15-0 Prima vincente di Berrettini.

4-3 Con l’ace, l’argentino chiude il servizio. Nel frattempo, sono usciti i convocati dell’Italia per la Coppa Davis: in lista ci sono, oltre Simone Bolelli e Andrea Vavassori per il doppio, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi per il singolare. Berrettini non appare nelle pre-convocazioni, curioso visto che Volandri è, come detto prima, presente proprio adesso nell’angolo del tennista romano che probabilmente ha avuto la notizia questa mattina, o nei giorni passati.

40-0 Esce la risposta di Berrettini.

30-0 Non passa la risposta italiana.

Seconda palla.

15-0 Prima vincente di Etcheverry.

4-2 Ottimo rovescio lungolinea, finalmente giocato. Esce il cross di dritto dell’argentino.

Ancora seconda.

40-30 Non riesce il rovescio lungolinea di Etcheverry.

Seconda palla.

30-30 In rete il dritto di Matteo in uscita dal servizio.

Seconda.

30-15 Lungo il recupero di Berrettini.

Seconda palla.

30-0 Ancora una prima vincente.

15-0 Ace al centro di Matteo.

3-2 Break di Berrettini! L’azzurro trova lo spazio per il passante di dritto lungolinea, dopo aver annullato sei chance di break all’avversario nei primi due turni al servizio! Etcheverry perde la battuta dal 40-0 di vantaggio!

40-A Ancora lungo il dritto di Etcheverry, seconda chance di break per Berrettini.

Seconda palla.

40-40 Lunga la risposta italiana.

Ancora seconda.

40-A Recupero pazzesco di Berrettini, il passante dell’azzurro è troppo scomodo per Etcheverry.

Seconda da sfruttare.

40-40 Fuori misura il dritto argentino, parità da 40-0!

40-30 Palla corta perfetta di Berrettini.

40-15 In corridoio il dritto di Etcheverry, che per la prima volta concede un quindi nel set.

Seconda.

40-0 Servizio centrale e potente dell’argentino, può fare poco l’azzurro in risposta.

Seconda palla.

30-0 Non passa il dritto in corsa di Matteo.

Seconda palla.

15-0 Sotto al nastro il dritto di Berrettini.

2-2 Prima vincente per chiudere il game, Berrettini ha annullato sei palle break negli ultimi due turni di servizio.

A-40 Ancora ace, sempre al centro!

40-40 Ace al centro!

40-A Non passa la volée smorzata di Matteo, c’è un’altra palla break da annullare.

40-40 Servizio e dritto in controtempo con l’in side out!

30-40 Perfetta la volée di Berrettini.

15-40 In rete il dritto lungolinea di Matteo che ha cercato un colpo scomodo. Serve una prima pesante, e subito.

15-30 Berrettini stecca il dritto in uscita dal servizio.

15-15 Prima vincente importante.

0-15 Il nastro porta via il dritto in cross di Berrettini.

Seconda palla.

1-2 Servizio e dritto, resta avanti Etcheverry. Segnaliamo la presenza di Filippo Volandri nell’angolo di Berrettini, probabile che quindi il romano sia nella lista dei convocati per la Coppa Davis.

40-0 Regge lo scambio l’argentino, in rete il rovescio italiano.

Seconda palla.

30-0 Ace esterno di Etcheverry.

15-0 Fuori misura il rovescio diagonale di Matteo, che non rischia mai il lungolinea.

Seconda palla.

1-1 Largo il dritto dell’argentino, Berrettini si salva dopo aver annullato tre palle break.

A-40 Non passa il back di Etcheverry, dopo l’ottimo slice di rovescio del romano.

40-40 Volée vincente meravigliosa di Berrettini.

40-A Ancora in rete il dritto in uscita dal servizio.

40-40 Servizio e dritto vincente in contropiede.

Ancora seconda.

40-A Non trova il campo il rovescio diagonale di Berrettini che perde lo scambio lungo.

Di poco fuori la prima palla.

40-40 Servizio e dritto diagonale vincente del tennista italiano.

30-40 In rete il dritto di Matteo in uscita dal servizio.

Seconda palla.

30-30 Scende a rete Berrettini e chiude con la volée di dritto.

15-30 Prima vincente al centro importante!

0-30 Spinge con il dritto il sudamericano, esce la difesa in lob dell’azzurro.

Ancora seconda.

0-15 In rete il rovescio di Berrettini.

Seconda palla.

0-1 Ancora una prima vincente, il sudamericano parte in vantaggio.

40-0 Prima vincente dell’argentino.

30-0 Sulla riga il dritto di Etcheverry, esce la difesa romana.

15-0 In rete il rovescio di Matteo.

Seconda palla.

6-3 Il primo set è di Berrettini! Con un’ottima prima vincente, il tennista romano vince il parziale d’apertura dopo 30′ esatti.

40-15 Pesantissimo il dritto lungolinea di Berrettini, esce il cross del sudamericano.

30-15 Ace al centro per andare a due punti dal set.

15-15 Risposta vincente di dritto lungolinea di Etcheverry.

Seconda palla.

15-0 Servizio e dritto in side out per il romano.

5-3 Ancora un ace, Berrettini servirà per chiudere il primo set.

40-0 Ace esterno di Etcheverry.

30-0 In rete il rovescio in risposta di Berrettini.

Seconda palla.

15-0 Ace dell’argentino.

5-2 Non riesce il passante di dritto di Etcheverry.

40-15 Etcheverry esagera con il rovescio lungolinea, la palla finisce sotto al nastro.

Ancora seconda.

30-15 Spinge con il dritto lungolinea l’argentino, impossibile la difesa per il romano.

Seconda palla.

30-0 Ace esterno di Matteo.

15-0 Non può restare in campo il rovescio lungolinea in corsa di Etcheverry.

4-2 A zero Etcheverry, esce l’ultima risposta di Berrettini.

40-0 Servizio e dritto.

30-0 Esce il lunghezza il dritto del romano.

15-0 Non passa la risposta di Berrettini.

Seconda palla.

4-1 Prima vincente per confermare il break.

40-15 L’azzurro scende a rete, non passa il dritto incrociato di Etcheverry.

30-15 Esce in lunghezza il dritto lungolinea di Berrettini.

30-0 Servizio e palla corta perfetta del romano.

15-0 Prima vincente di Matteo.

3-1 Lunghissimo il rovescio dal centro della riga di fondo di Etcheverry, arriva il break di Berrettini.

Seconda palla.

0-40 Ottima risposta di Berrettini, in rete il rovescio del sudamericano.

0-30 Esce il dritto in corsa di Etcheverry.

Seconda palla.

0-15 Doppio fallo dell’argentino.

Seconda palla.

2-1 Prima vincente al centro e vantaggio Berrettini.

40-15 Ancora, ace al centro.

30-15 Ace esterno, è già il quarto in due game.

15-15 Prima vincente per pareggiare subito i conti.

0-15 Buon passante di rovescio lungolinea di Etcheverry, non riesce la volée all’azzurro.

1-1 Ace al centro dell’argentino.

40-30 Ottimo cross di dritto del romano.

Ancora seconda.

40-15 In rete il dritto di Berrettini.

Seconda.

30-15 Fuori misura il dritto di Etcheverry dopo l’ottimo rovescio di Matteo.

30-0 Prima vincente dell’argentino.

15-0 In rete il rovescio del romano.

Seconda palla.

1-0 In rete la risposta di Etcheverry.

Seconda palla.

40-15 Terzo ace di Berrettini nel game, il primo esterno.

30-15 Finisce in corridoio il dritto in uscita dal servizio del numero 48.

30-0 Ancora un ace per il romano.

15-0 Ace al centro di Berrettini per iniziare!

Inizia il match

13.40 Termina il riscaldamento, ormai ci siamo: il match sta per iniziare.

13.40 Il numero 29 al mondo ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo a servire sarà Berrettini.

13.38 Il miglior risultato di Etcheverry, invece, è il secondo turno conquistato la passata stagione: l’argentino venne poi fermato per 2-0 dal neo campione dell’ATP di Lione, Lorenzo Musetti.

13.36 Il miglior risultato di Berrettini a Vienna è la semifinale del 2019 persa contro Thiem, che poi avrebbe vinto il trofeo. Negli anni successivi, precisamente nel 2021, nel 2024 e nel 2025, il romano si è spinto fino ai quarti di finale: sono quindi due anni consecutivi che l’ex numero 6 arriva al terzo turno del torneo ATP 500.

13.34 I tennisti sono in campo per il riscaldamento.

13.30 Tornando alle convocazioni di Coppa Davis, Volandri è obbligato diramare la lista dei cinque pre-convocati dell’Italia. Ovviamente l’ITF lascia la possibilità di apportare delle modifiche all’ultimo minuto, anche per possibili infortuni che speriamo non arrivino per nessuno: l’attesa è quindi ormai finita, oggi capiremo se Matteo sarà nella squadra e le possibilità sono tante.

13.27 Ancora qualche minuto di attesa, e i tennisti entreranno in campo per il riscaldamento.

13.24 Per l’azzurro sarà importante trovare un ottimo rendimento al servizio per sfruttare al meglio la superfice veloce, meno consona all’argentino il quale dallo swing asiatico in poi ha trovato quattro sconfitte consecutive.

13.21 Berrettini non è l’unico italiano oggi in gara a Vienna, visto che sul secondo campo del torneo come secondo match dalle 17.30 ci sarà il derby tra Darderi e Arnaldi.

13.18 Matteo cerca la miglior condizione possibile per convincere Filippo Volandri a puntare ancora su di lui per la Coppa Davis: l’azzurro è lontano dalla miglior forma atletica, fisica e mentale ormai da anni, ma con l’Italia si è dimostrato ancora un giocatore molto ostico per gli avversari. A testimoniare il suo rendimento in Coppa Davis, sono le ultime due edizioni in cui lui è stato protagonista prima con Sinner e poi con Cobolli.

13.15 In caso di vittoria, Berrettini se la vedrà al secondo turno contro uno tra Grigor Dimitrov e Flavio Cobolli, con la speranza che agli ottavi ci sia un derby tutto italiano.

13.13 Questo è il primo scontro diretto tra i due tennisti protagonisti di questo match.

13.10 Amici di OA Sport, mancano venti minuti circa all’ingresso in campo di Berrettini ed Etcheverry.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e l’argentino Tomas Martin Etcheverry valido per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna. L’azzurro cerca vittorie importanti per impensierire ancora Filippo Volandri, capitano dell’Italia di tennis maschile, per la convocazione alla prossima Coppa Davis.

Al momento, Berrettini potrebbe entrare nella lista della Nazionale come terzo singolarista, alle spalle di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, ma per farlo ha bisogno di superare presto la sconfitta subita per 2-0 all’ATP di Lione dal padrone di casa Kyrian Jacquet: nel corso del match l’azzurro ha anche accusato un problema fisico, ci sono da capire quindi le condizioni di Berrettini.

Il romano affronterà un tennista forte, che non esprime, tuttavia, il suo miglior tennis sul cemento indoor. Etcheverry sta vivendo un momento di forte crisi visto che, dalla sconfitta per 3-0 contro Alex Michelsen agli ottavi dello US Open, l’argentino ha subito altre quattro sconfitte consecutive tra lo swing asiatico e il match contro Mattia Bellucci ad Almaty, con il lombardo che ha vinto per 2-0.

Il match tra Berrettini ed Etcheverry inizierà alle 13.30 e sarà il primo sul Campo Centrale. Questo è il primo scontro diretto tra il romano e l’argentino e potrete seguirlo con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!