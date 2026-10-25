Lorenzo Sonego si ferma all’ultimo turno delle qualificazioni all’ATP 500 di Vienna

A meno di eventuali forfait e conseguenti ripescaggi, si interrompe all’ultimo turno delle qualificazioni il cammino di Lorenzo Sonego all’Erste Bank Open 2026, torneo ATP 500 in corso di svolgimento sul cemento indoor di Vienna. Dopo la vittoria di ieri sul paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, il torinese ha ceduto quest’oggi in tre set al britannico Jacob Fearnley confermandosi in un periodo non esaltante.

Il n.89 del ranking mondiale non vince infatti due partite consecutive da agosto (Winston-Salem) e rischia seriamente di uscire presto dalla top100 (ha quasi 200 punti in scadenza nelle prossime due settimane), con all’orizzonte lo spauracchio di dover disputare le qualificazioni a Melbourne per provare ad entrare nel main draw degli Australian Open 2027.

Senza storia il primo set, dominato da Fearnley con il punteggio di 6-1 trovando due break e piazzando un parziale di cinque giochi consecutivi dall’1-1. La reazione di Sonego non si è fatta attendere, con un break immediato in avvio di secondo set che non è riuscito però a difendere fino in fondo. Il britannico, sotto 2-5, ha effettuato il contro break pagando dazio però al tie-break per 7-3.

Il terzo e decisivo segmento della partita ha visto una netta superiorità del servizio fino al decimo game, quando il piemontese ha concesso qualcosa a Fearnley mentre batteva per rimanere nel match alzando bandiera bianca con lo score di 6-4 dopo 2 ore e 26 minuti di gioco.